HUAWEI, sürpriz bir duyuruyla Çin pazarında yeni amiral gemisi telefonu HUAWEI Mate 60 Pro modelini tanıttı. Bu model, önceki yıl duyurulan HUAWEI Mate 50 Pro’nun halefi olarak konumlandırılıyor. Huawei Mate 60 Pro, 6,82 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğünde OLED ekran ile geliyor. Ekran 120 Hz yenileme hızına sahip olup LTPO (1-120 Hz) teknolojisini desteklemektedir. 1,07 milyar renkli ve 1.440 Hz PWM karartma desteğine sahip ekran, aynı zamanda 2. Nesil Kunlun cam korumasına sahip.

Üçlü delik tasarımıyla 13 MP ön kamera ve yüz tanıma için 3D derinlik sensörü de ekranın bir parçası. Ayrıca, uydu aramalarını desteklemesiyle dikkat çeken Mate 60 Pro, bu özelliğe sahip ilk akıllı telefon unvanını taşıyor.

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Mate 60 Pro’nun işlemcisi resmi olarak açıklanmamıştır, ancak sızdırılan bilgiler Kirin 9000s yonga setini işaret ediyor. Bu sekiz çekirdekli işlemci, 2,62 GHz yüksek saat hızına ve 1,53 GHz düşük saat hızına sahiptir. Ancak performans açısından, mevcut amiral gemisi standartlarına kıyasla daha düşük bir seviyede olduğu ve P40 serisinde kullanılan Kirin 990 yonga setine benzediği görünmektedir. Mate 60 Pro’nun 5G desteği hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

Kamera özellikleri açısından, Mate 60 Pro’da 50MP süper tespit ana kamera, 12MP ultra geniş lens ve 48MP 3,5x optik yakınlaştırma lensi içeren üçlü arka kamera sistemi bulunmaktadır. Ayrıca 100x yakınlaştırma aralığına sahip bir optik yakınlaştırma kamerası da dikkat çekmektedir. Telefoto lens aracılığıyla makro çekim yapma seçeneği de sunuluyor.

Batarya tarafında Mate 60 Pro, 5000mAh kapasiteli bir pil taşıyor ve 88W’a kadar hızlı kablolu şarj, 50W kablosuz hızlı şarj ve 20W ters kablosuz şarj gibi yüksek hızlı şarj seçeneklerini destekliyor. Bu da telefonu, şimdiye kadarki en hızlı ters kablosuz şarj desteğine sahip bir model haline getiriyor.

900 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak olan bu canavarın DxOMark puanını merakla beklediğimizi belirtelim.

İçindekiler Huawei Mate 60 Pro özellikleri

Huawei Mate 60 Pro özellikleri

120Hz yenileme hızı, LTPO (1-120Hz) teknolojisi, 300Hz dokunmatik örnekleme hızı, P3 renk gamı, 1,07 milyar renge kadar 6,82 inç (2720 × 1260 piksel) FHD+ OLED ekran

Sekiz çekirdekli Hisilicon Kirin 9000S (1 Çekirdek @ 2,62 GHz, 3 Çekirdek @ 2,15 GHz ve 4 Çekirdek @ 1,53 GHz) Maleoon 910 GPU ile

256GB/512GB/1TB ROM ile 12GB RAM

Harmony OS 4.0

Çift sim

50 MP süper tespitli F1.4~F4.0 diyafram açıklığına sahip kamera, OIS, f/2,2 diyafram açıklığına sahip 12 MP ultra geniş kamera, 3,5x optik yakınlaştırmaya sahip 48 MP telefoto kamera, 100x’e kadar dijital yakınlaştırma, OIS, f/3,0 diyafram açıklığı, akşam yemeği makro desteği, LED flaş

f/2,4 diyafram açıklığına sahip 13 MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü

Suya, toza dayanıklı (IP68)

USB Type-C Ses, Stereo Hoparlörler

Boyutlar: 163,65 ×79 ×8,1 mm; Ağırlık: 225g

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2,4 GHz ve 5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS (L1 + L5 Çift bant), NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1)

88W HUAWEI SuperCharge, 50W kablosuz şarj, 20W ters kablosuz şarj ile 5000mAh Li-ion pil.