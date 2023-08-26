Not: Bu videodaki ürün HONOR Türkiye tarafından tedarik edilmiştir.

HONOR 90 ülkemizde satışa çıktı. Biz de 16.999 TL fiyatı bulunan telefonun incelemesini gerçekleştirdik. Bu videoda ise güçlü kamera paketinin neler sunabildiğine yakından bakıyoruz. HONOR 90 arka tarafta 200MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip. Bunun yanında 12MP geniş açısı ve 2MP derinlik algılayıcı kamerası bulunuyor. Ön tarafta ise 50MP çözünürlüğünde kamerası bulunuyor. Hem ön hem de arka tarafta 4K 30fps videolar çekebilen telefon, daha akıcı görüntüler için 1080p 60fps videolar da çekebiliyor.

Peki siz HONOR 90 modelinin kameraları hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce segmentinde yeterli bir kamera paketi sunuyor mu? Siz de kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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