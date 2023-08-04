Huawei, Mate 60 adını taşıyan yeni nesil amiral gemisi serisini bu yılın sonlarında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sızıntılara göre, Mate 60 serisinde önemli değişiklikler bulunacak. En dikkat çekici özelliklerden biri, telefonun ön tarafında Apple benzeri bir Dynamic Island oyuğu taşıması olabilir. Bu değişiklik, telefonun piyasaya sürülmesinde dikkat çekebilir.

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Yapılan son gelişmelere göre, bir ihbarcı Mate 60’ın kamera detaylarını paylaştı. Buna göre, Mate 60, arkada 50 MP’lik birincil sensörle desteklenen üçlü bir kamera kurulumuna sahip olacak. Bu kurulumda muhtemelen bir ultra geniş lens ve bir telefoto atıcı da bulunacak. Mate 50 modeline benzer şekilde, 50MP ana kamera, 12MP periskop telefoto lens ve 13MP ultra geniş sensör bekleniyor.

Huawei, Mate 60 modelinde kameraların önceki modele benzer olabileceğini, ancak XMAGE teknolojisiyle bazı iyileştirmeler getirilebileceğini belirtiyor. Ek olarak, Mate 60’ın boyutları, 161,5 mm yükseklik, 76,1 mm genişlik ve 7,98 mm derinlik olarak ölçülen Mate 50’ye “biraz” benzeyebileceği söyleniyor. Telefonun ağırlığı ise 206 gram olacak.

Ekran tarafında, Huawei Mate 60, 1,5K çözünürlüklü 6,7 inç OLED ekrana sahip olacak. Telefonun dar çerçeveli ve ortasında delikli düz bir paneli bulunacak.

Telefonun ön tasarımı da dikkat çekecek. Mate 60’ın ekranın üst kısmında hap şeklinde bir kesik bulunacak ve bu kesik özçekim kamerasını ve bir 3D derinlik sensörünü barındıracak. Ayrıca, Dynamic Island yazılım özelliği sayesinde bildirimler ve uygulama tasarımı için kesme alanı optimize edilecek.

Huawei Mate 60, amiral gemisi serisiyle birlikte, yeni özellikler ve geliştirmelerle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ancak resmi tanıtım yapılmadan önce, tüm bu bilgilerin kesinliği hakkında beklememiz gerekecek.