Samsung, Galaxy S23 serisinin cihazlara modüler aksesuarlar takılmasını sağlayan kılıfı olan Gadget Case ile çalışmak üzere tasarlanmış kamera aksesuarlarını tanıttı. Slim Tripod standı ve Camera Grip standı fotoğrafçılıkla uğraşanlar için özel tasarlanmış!

Fotoğraf Makinelerini Bir Kenara Atın!

Samsung’un Galaxy S23 serisi, fotoğrafçılık yetenekleriyle herkesi şaşırtmıştı. Neredeyse profesyonel bir kameradan ayırt edilemeyecek fotoğraflar çekebilen Galaxy S23 modellerine özel aksesuarlar üreten Samsung, içerik oluşturucuların profesyonel kameralardan kurtulmasını istiyormuş gibi görünüyor.

Slim Tripod adı verilen aksesuar, cihazı hem yatay hem de dikey yönde konumlandırmak için esnek seçenekler sunuyor. Katlanabilir tripod ayaklarına sahip olan akseusarın ayakları açılmadığında, bir monopod gibi kullanılabiliyor ve kullanıcılar bu akseusarı vlog tarzı videolada kullanabiliyor.

Gümüş renge sahip olan bu aksesuar, içerik üreticileri için çok yararlı olsa da, fiyatı biraz tuzlu olmuş. Öyle ki, Slim Tripod Samsung’un İngiltere’dek internet sitesinde 34 pound fiyata sahip. Türk lirası ile bu aksesuarın yaklaşık 800 liralık bir fiyata sahip olduğu görülüyor.

Diğer bir aksesuar olan Camera Grip standıysa, Slim Tripod gibi Galaxy S23 telefonların yatay veya dikey yönde durmasını sağlayan bir aksesuar olarak karşımıza çıkıyor. Bu modelin en büyük farkı, uzaktan fotoğraf veya video çekmek için çıkarılabilir bir Bluetooth deklanşör düğmesine sahip olması.

Video görüşmeleri sırasında cihazı sabitlemenin yanı sıra bu stand video çekerken eğiliyor ve kullanıcının istediği açıya gelebiliyor. Slim Tripod gibi bu modelin de ayakları katlanabiliyor ve standın gövdesi içinde gizlenerek taşımayı kolaylaştırıyor.

Camera Grip İngiltere mağazasından satın alınamıyor, ancak Samsung’un Hong Kong mağazasında bu modelin 385 Hong Kong doları fiyatla satışa sunulduğunu görmek mümkün. Bu da ülkemizde 930 liralık bir fiyata tekabül ediyor.

Samsung’un bu aksesuarları pahalı tarafta sayılabilir. Ancak bu aksesuarların profesyonel olarak fotoğrafçılıkla uğraşanların hayatını büyük ölçüde kolaylaştıracağını söylemek mümkün. Bunun yanında onlarca farklı ekipman kullanan içerik üreticilerinin yalnızca telefon kamerası ve birkaç modüler akseusarla işini çok rahat halledebilecek olması da bu aksesuarların albenisini artıracaklar arasında.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S23 Serisi Arayüz Sorunuyla Gündemde! Sorunlar Bitmiyor!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un yeni aksesuarları vadettiklerini yerine getirebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!