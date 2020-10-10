Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 tanıtım tarihi açıklandı!
Huawei Mate 40 serisi için Eylül ayında yapılması beklenen lansman, hem ABD ambargosu hem de pandemi etkisi nedeniyle birçok markanın lansmanı gibi Ekim ayı içerisinde gerçekleşecek.
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Huawei Mate 40 için tarihler belli oldu!
Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO’su ve Huawei İcra Direktörü Richard Yu, Huawei Mate 40 cihaz ailesi için küresel lansman etkinliğinin 22 Ekim’de yapılacağını duyurdu.
Bay Yu tarafından paylaşılan bir posterin yanı sıra, çok kısa bir tanıtım klibi de yayınlandı. Huawei Mate 40’ın, 22 Ekim’de tanıtılmasının ardından aynı gün içinde Çin’deki için ön siparişler alınmaya başlayacak ve 30 Ekim’de Çin mağazalarında satışa sunulacak. Maalesef uluslararası sürüm bilgisi şimdilik mevcut değil. Daha önceden mevcut olan bilgilere göre, bunun yıl sonundan önce gerçekleşmesi olası gözükmüyor.
Huawei Mate 40 Series Officially Confirmed to Launch on Oct 22#HuaweiMate40 #HuaweiMate40Pro #HuaweiMate40Series pic.twitter.com/VoqEqUM4KV
— Venkatesh Babu.G (@smartvenkat95) October 10, 2020
22 Ekim etkinliğinde üç model göreceğiz: Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro +. Porsche Design ise yalnızca Pro + varyantı olacak. Doğrudan söylenmiyor, ama belli ki aynı günün sonunda Kirin 9000 hakkında bilgiler verilecek. Ayrıca Mate 40’ın yeni bir Leica kameraya, kenarları kavisli şelale ekrana, hızlı ve kablosuz şarj teknolojilerine sahip olması bekleniyor.
Huawei Mate 40 serisi
22 Ekim etkinliğinde üç model göreceğiz: Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro +. Porsche Design ise yalnızca Pro + varyantı olacak. Doğrudan söylenmiyor, ama belli ki aynı günün sonunda Kirin 9000 hakkında bilgiler verilecek. Ayrıca Mate 40’ın yeni bir Leica kameraya, kenarları kavisli bir şelale ekrana, hızlı ve kablosuz şarj teknolojilerine sahip olması bekleniyor.
Önceki serinin aksine kavisli ekran tasarımının tüm serilerde sunulması bekleniyor. Ancak her birinin kavis eğriliği farklı olacak. Bunlar arasında Mate 40, 6.67 inç ekran boyutuna ve 90Hz yenileme hızına sahip kavisli bir ekran tasarımıyla karşımıza çıkacak.
Mate 40 Pro, daha büyük bir eğriliğe sahip “şelale ekranı” kullanacak. Aynı zamanda Mate 30 serisinde kaldırılan ses düğmesi geri dönecek. Fiziksel ses düğmesi olmayan önceki tasarım çok iyi bir girişimdi. Ancak gerçek deneyim açısından fiziksel düğmeler daha kullanışlı. Özel ekran boyutu hakkında çok kesin bir haber yok. Ancak daha önce sızdırılan koruyucu filmden Huawei Mate 40 Pro’nun Mate 40’tan biraz daha uzun olacağını görebiliyoruz. Huawei Mate 40 Pro’nun yaklaşık 6.8 inç olması bekleniyor. Ekranın yenileme hızı açısından daha önce 90Hz olduğu bildirilmişti. Ancak bunun 120Hz yenileme hızını da destekleyeceği yine sızdırılan bilgiler arasında var.
Kameralar açısından ise Mate 40 için 50 Megapiksel ana sensör, 20 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 8 Megapiksel telefoto kamerayla beraber 5x optik yakınlaştırmalı periskop modülününe sahip olması bekleniyor. Telefon ayrıca bir lazer otofokus modülüne de sahip olabilir. Kalan modüller muhtemelen ultra geniş ve ToF sensörleri olacaktır. İddia edilen son bir bilgi de 66 W’a kadar şarj hızlarını destekleyeceği yönünde.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A42 5G, teknik özellikleriyle sızdırıldı!
Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Samsung Galaxy A41‘in yeni modeli olacak olan Galaxy A42 5G, teknik özellikleriyle birlikte görüntülendi. Galaxy A41 çıktığı dönemde şirketin beklediği ilgiyi görmedi. Bu yüzden şirketin Galaxy A42‘ye oldukça önem vereceği tahmin ediliyor. Cihazın duyurulacağı tarih henüz belli olmasa da teknik özellikleri ve tasarımı hakkında pek çok bilgi bulunuyor.
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Samsung Galaxy A42 5G hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Samsung Galaxy A42 5G, Mi 10T Lite‘ın ardından Snapdragon 750G kullanacak olan ikinci telefon olacak. Cihazın 6,6 inçlik HD+ çözünürlüklü Super AMOLED bir ekranı bulunuyor. Telefonun 4/6/8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçenekleri mevcut. Bu depolama alanı microSD kart ile birlikte 1 TB’a kadar genişletilebiliyor. Galaxy A42 5G, ön tarafta 20 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram aralığı bulunan selfie kamerasına sahip olacak.
Galaxy A42 5G, 48 MP çözünürlüklü f/1.8 diyafram aralığına sahip ana kamera ile gelecek. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram aralığı bulunan ultra geniş açılı kamera eşlik edecek. Diğer iki kamera ise 5 MP çözünürlüklü makro kamera ve derinlik algılayıcı sensör olarak sıralanıyor. Cihazın 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerinde bataryası bulunuyor. Telefonun siyah, beyaz ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut. Galaxy A42 5G, Avrupa’da 360€ (425$) fiyat etiketi ile satışa sunulacak.
Akıllı Telefonlar
iPhone kullanıcıları, telefonlarının 5G’yi desteklediğine inanıyor!
Çoğu ülkede 5G ağları henüz emekleme döneminde olmasına rağmen, tüm iPhone kullanıcıları bunu bilmiyor. Dahası, çoğu akıllı telefonlarının zaten 5G’yi desteklediğinden emin.
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iPhone kullanıcıları, 5G’ye sahip olduklarını zannediyor!
Yakın tarihli bir Küresel Kablosuz Çözümler (GWS) anketi, iPhone sahiplerinin neredeyse yarısının (% 49) telefonlarının beşinci nesil özellikli olduğuna inandığını gösteriyor.
Ankete katılanların %29’u akıllı telefonlarının 5G’yi destekleyip desteklemediğini bilmiyor. Bu yıl yeni bir cihaz alanlardan bahsedecek olursak, %24’ü akıllı telefonlarının 5G ağına bağlı olup olmadığından emin değil. Ayrıca %38’i operatörlerinin kendi bölgelerinde 5G bağlantısı sunup sunmadığını bilmiyor.
Mevcut nesil Apple iPhone cihazlarının beşinci nesil ağı desteklemediğini ve Apple’ın yeni nesil telefonlarını bununla donatmayı planladığını belirtmek gerekiyor.
Apple, 5G Maliyetini azaltmak için iPhone 12 bileşenlerinin fiyatını düşürecek
Analist Ming-Chi Kuo’nun yeni bir araştırma raporuna göre Apple, 5G teknolojisinin artan maliyetlerini dengelemek için iPhone 12 bileşenlerinin fiyatlarını düşürmeyi ve akıllı telefonlar için perakende fiyatlarını yükseltmeyi hedefliyor.
Analist, yeni akıllı telefonlara tam 5G desteği eklemenin bileşen maliyetlerini 125-135 dolar artıracağını söyledi. Dolayısıyla şirket, diğer bileşenlerin maliyetlerini düşürmenin yollarını arıyor.
Bu arayış Apple’ı ilk olarak pil kartına yönlendiriyor. Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, daha az katman içeren daha basit, daha kompakt bir tasarıma doğru ilerliyor. iPhone 12 için üretilmesi planlanan hibrit kart, iPhone 11 serisindeki muadil bölümden %40 daha ucuz olacak.
Akıllı Telefonlar
Vivo Y73s 5G teknik özellikleri belli oldu!
Vivo Y73s 5G Çin’de ortaya çıktı. Firmanın yeni uygun fiyatlı akıllı telefonunun da teknik özellikleri böylelikle belli oldu.
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Vivo Y73s 5G Dimensity 720 ile geliyor!
Vivo yeni uygun fiyatlı 5G telefonu ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Firmanın Y73s 5G adını verdiği akıllı telefon, ana vatanı Çin’de tanıtıldı. Teknik özellikleri ve tasarım detayları ortaya çıkan akıllı telefon, piyasada önemli bir alternatif oluşturmayı hedefliyor. Gücünü MediaTek yapımı Dimensity 720 işlemcisinden alacak akıllı telefon, 8 GB RAM ve 128 GB‘lık depolama alanına sahip olacak. Öte yandan akıllı telefonda herhangi bir microSD kart desteği yer almamakta.
6.44 inçlik AMOLED ekrana sahip olacak Vivo Y73s 5G, FullHD+ çözünürlük ile kullanıcılarını karşılayacak. Damla çentikli ekrana sahip akıllı telefonda, bir adet 16 MP değerinde ön kamera bulunmakta. Arka tarafta da üçlü kamera sisteminin yer aldığı akıllı telefonda kameralar sırasıyla, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. 4100 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı öğrenilen akıllı telefon, 18W değerinde hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sunacak. Gümüş ay ve siyah ayna renk seçenekleri ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, 3.5 mm‘lik kulaklık girişine de sahip olacak. Fiyatı yaklaşık 300 dolar olan akıllı telefonun, küresel pazara ne zaman geleceği ile ilgili henüz ortaya çıkan bir bilgi bulunmamakta.