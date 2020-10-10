Huawei Mate 40 tanıtım tarihi açıklandı!

Huawei Mate 40 serisi için Eylül ayında yapılması beklenen lansman, hem ABD ambargosu hem de pandemi etkisi nedeniyle birçok markanın lansmanı gibi Ekim ayı içerisinde gerçekleşecek.

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Huawei Mate 40 için tarihler belli oldu!

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO’su ve Huawei İcra Direktörü Richard Yu, Huawei Mate 40 cihaz ailesi için küresel lansman etkinliğinin 22 Ekim’de yapılacağını duyurdu.

Bay Yu tarafından paylaşılan bir posterin yanı sıra, çok kısa bir tanıtım klibi de yayınlandı. Huawei Mate 40’ın, 22 Ekim’de tanıtılmasının ardından aynı gün içinde Çin’deki için ön siparişler alınmaya başlayacak ve 30 Ekim’de Çin mağazalarında satışa sunulacak. Maalesef uluslararası sürüm bilgisi şimdilik mevcut değil. Daha önceden mevcut olan bilgilere göre, bunun yıl sonundan önce gerçekleşmesi olası gözükmüyor.

22 Ekim etkinliğinde üç model göreceğiz: Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro +. Porsche Design ise yalnızca Pro + varyantı olacak. Doğrudan söylenmiyor, ama belli ki aynı günün sonunda Kirin 9000 hakkında bilgiler verilecek. Ayrıca Mate 40’ın yeni bir Leica kameraya, kenarları kavisli şelale ekrana, hızlı ve kablosuz şarj teknolojilerine sahip olması bekleniyor.

Huawei Mate 40 serisi

22 Ekim etkinliğinde üç model göreceğiz: Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro +. Porsche Design ise yalnızca Pro + varyantı olacak. Doğrudan söylenmiyor, ama belli ki aynı günün sonunda Kirin 9000 hakkında bilgiler verilecek. Ayrıca Mate 40’ın yeni bir Leica kameraya, kenarları kavisli bir şelale ekrana, hızlı ve kablosuz şarj teknolojilerine sahip olması bekleniyor.

Önceki serinin aksine kavisli ekran tasarımının tüm serilerde sunulması bekleniyor. Ancak her birinin kavis eğriliği farklı olacak. Bunlar arasında Mate 40, 6.67 inç ekran boyutuna ve 90Hz yenileme hızına sahip kavisli bir ekran tasarımıyla karşımıza çıkacak.

Mate 40 Pro, daha büyük bir eğriliğe sahip “şelale ekranı” kullanacak. Aynı zamanda Mate 30 serisinde kaldırılan ses düğmesi geri dönecek. Fiziksel ses düğmesi olmayan önceki tasarım çok iyi bir girişimdi. Ancak gerçek deneyim açısından fiziksel düğmeler daha kullanışlı. Özel ekran boyutu hakkında çok kesin bir haber yok. Ancak daha önce sızdırılan koruyucu filmden Huawei Mate 40 Pro’nun Mate 40’tan biraz daha uzun olacağını görebiliyoruz. Huawei Mate 40 Pro’nun yaklaşık 6.8 inç olması bekleniyor. Ekranın yenileme hızı açısından daha önce 90Hz olduğu bildirilmişti. Ancak bunun 120Hz yenileme hızını da destekleyeceği yine sızdırılan bilgiler arasında var.

Kameralar açısından ise Mate 40 için 50 Megapiksel ana sensör, 20 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 8 Megapiksel telefoto kamerayla beraber 5x optik yakınlaştırmalı periskop modülününe sahip olması bekleniyor. Telefon ayrıca bir lazer otofokus modülüne de sahip olabilir. Kalan modüller muhtemelen ultra geniş ve ToF sensörleri olacaktır. İddia edilen son bir bilgi de 66 W’a kadar şarj hızlarını destekleyeceği yönünde.