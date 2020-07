Huawei Mate 40 serisi teknik özellikleriyle ortaya çıktı!

Geçtiğimiz aylarda salgın öncesinde Xiaomi, 100W’dan daha fazla şarj gücü sunacak yeni bir teknoloji üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Cihazların pil kapasiteleri artık 5.000 mAh civarında dolaştığı için şirketler hızlı şarj konusuna yoğunlaşmış durumda. Realme, iQOO ve Xiaomi şu anda 100W üzerinde hızlı şarj desteği sunan teknolojiler geliştiriyorlar.

Xiaomi neden daha hızlı şarj üzerinde çalışıyor?

Xiaomi ve diğer hızlı şarj üzerinde çalışan firmalar, batarya kapasitesini arttırıp cihazları kalınlaştırmak yerine hızlı şarj çözümleri sunmaya çalışıyor. Bugün ortaya çıkan 3C sertifikası ile 120W hızlı şarj desteğine sahip ilk akıllı telefon görüntülendi. Cihazın model numarası M2007J1SC olarak karşımıza çıkıyor. Listenin ayrıntılarında 20V/6A değerinde yani 120W gücünde yeni şarj desteği bulunuyor. 3C sertifikası, bu 5G destekli cihazın başvuru sahibini ve üreticisini Xiaomi Communication Technology Co. olarak gösteriyor. Üretim tesisi ise FPE Co. LTD. olacak. Şarj cihazının ilk sertifikasyon tarihi ise 13 Temmuz‘dur.

Bazı Weibo bloggerları bu telefon için Ağustos ayında piyasaya sürüleceği ile ilgili söylentiler paylaştı. Ayrıca sızıntılara göre cihazın yüksek ekran tazeleme hızı bulunacak. Eğer söylentiler doğru ise Ağustos ayında yeni bir amiral gemisi görebiliriz. Şarj konusunda ortaya çıkan yeni teknolojiler ile yakın gelecekte herhangi bir şarj sorunumuz kalmayacak gibi görünüyor. Yakın zamanda cihaz hakkında daha fazla detay göreceğimizi tahmin ediyoruz.