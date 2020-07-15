Huawei Mate 40 serisi teknik özellikleriyle ortaya çıktı!

Huawei, yılın ikinci yarısında Huawei Mate 40 serisini piyasaya sürecek. Bugün ortaya çıkan raporlarda cihazların teknik özellikleri görüntülendi. Yeni Mate serisi, Huawei‘nin TSMC ile yaşadığı yonga seti probleminden etkilenmeyecek. Doğal olarak bunun çıkış tarihine yansımayacağı düşünülüyor.

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Huawei Mate 40 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Ortaya çıkan raporlara göre Huawei Mate 40, 1080P çözünürlüklü 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip OLED bir ekran ile gelecek. Pro model ise yine 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip fakat 90 derecelik kavisli bir ekran ile gelecek. Cihazlar, 5 nm üretim sürecinden geçen Kirin 1020 5G yonga setinden gücünü alacak. Her iki telefonda da çift selfie kamera bulunacak. Ancak Mate 40, 24 MP sabit odaklı selfie kamerası kullanırken Pro model, 32 MP otomatik odaklı kamera ile gelecek.

Mate 40, arka tarafta üçlü bir kamera kurulumuna sahip olacak. Kameralar, 50 MP çözünürlüklü RYYB ana kamera, 16 MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoom yapabilen telefoto kamera olarak sıralanabilir. Pro modelde ise zoom kabiliyeti 5x optik zooma çıkıyor ve taban modele ek olarak ToF sensörü içeriyor. Her iki kamera dizilimide sıcaklık ölçümü fonksiyonuna sahip. Mate 40, 40W kablolu 27W kablosuz şarja sahipken Pro model 66W kablolu 40W kablosuz şarj desteği ile geliyor. Ses tarafında ise bu sefer çift hoparlör kullanılacak.

Mate 40, 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçenekleri ile gelecek. Mate 40 Pro ise 8/12 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak.