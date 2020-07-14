Apple, Samsung’a 950 milyon dolar ceza ödeyecek!

Apple, yılın en çok beklenen akıllı telefon serilerinden biri olan iPhone 12 serisini yakın zaman içerisinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak finansal olarak şirket için işler pek iyi gitmiyor. Display Supply Chain Consultants‘daki analistlere göre Apple, Samsung’a 950 milyon dolar ödedi.

İlginizi çekebilir: Google Pixel 4a, tasarım görüntüleriyle ortaya çıktı!

reklam

Apple, Samsung’a neden 950 milyon dolar ceza ödedi?

Apple, iki şirket arasındaki anlaşmalarda belirlenen OLED ekran satın alma hedeflerini karşılayamadı. Sonuç olarakta 950 milyon dolar gibi büyük bir cezayı ödemek zorunda kaldı. Samsung’un kazandığı miktar, şirketin paylaştığı gelir ve işletme kârında açık bir şekilde görülüyor. 2020 yılının ikinci çeyreğinde Samsung, ekran sektöründe büyük bir kazanç elde etti. Kazancın arkasındaki sebebin Apple’dan alınan 950 milyon dolar olduğu düşünülüyor. Tam bu noktada sorulan diğer soru ise Apple’ın yılın ikinci çeyrekte neden beklenenden daha az OLED panel aldığı.

Bu durumun başlıca sebebi COVID-19 pandemisi olabilir. Şirket, salgın nedeniyle birçok ülkede mağazalarını kapatmak zorunda kaldı. Bazı ülkelerde mağazalar yeniden açılmış olsa bile ABD’de tekrardan artan vakalar yüzünden mağazalar kapalı durumda. Bir diğer neden ise hedeflenen iPhone satışlarına ulaşılamamış olması. Nisan ayında Apple, 58.3 milyar dolar gelir bildirdi. Verileri geçtiğimiz seneyle karşılaştırdığımızda hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. 30 Temmuz’da şirketin üçüncü mali çeyrek raporu yayınlandığında daha net bilgilere sahip olacağız.