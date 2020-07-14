Akıllı Telefonlar
Apple, Samsung’a 950 milyon dolar ceza ödeyecek!
Apple, yılın en çok beklenen akıllı telefon serilerinden biri olan iPhone 12 serisini yakın zaman içerisinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak finansal olarak şirket için işler pek iyi gitmiyor. Display Supply Chain Consultants‘daki analistlere göre Apple, Samsung’a 950 milyon dolar ödedi.
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Apple, Samsung’a neden 950 milyon dolar ceza ödedi?
Apple, iki şirket arasındaki anlaşmalarda belirlenen OLED ekran satın alma hedeflerini karşılayamadı. Sonuç olarakta 950 milyon dolar gibi büyük bir cezayı ödemek zorunda kaldı. Samsung’un kazandığı miktar, şirketin paylaştığı gelir ve işletme kârında açık bir şekilde görülüyor. 2020 yılının ikinci çeyreğinde Samsung, ekran sektöründe büyük bir kazanç elde etti. Kazancın arkasındaki sebebin Apple’dan alınan 950 milyon dolar olduğu düşünülüyor. Tam bu noktada sorulan diğer soru ise Apple’ın yılın ikinci çeyrekte neden beklenenden daha az OLED panel aldığı.
Bu durumun başlıca sebebi COVID-19 pandemisi olabilir. Şirket, salgın nedeniyle birçok ülkede mağazalarını kapatmak zorunda kaldı. Bazı ülkelerde mağazalar yeniden açılmış olsa bile ABD’de tekrardan artan vakalar yüzünden mağazalar kapalı durumda. Bir diğer neden ise hedeflenen iPhone satışlarına ulaşılamamış olması. Nisan ayında Apple, 58.3 milyar dolar gelir bildirdi. Verileri geçtiğimiz seneyle karşılaştırdığımızda hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. 30 Temmuz’da şirketin üçüncü mali çeyrek raporu yayınlandığında daha net bilgilere sahip olacağız.
Akıllı Telefonlar
OPPO A12s duyuruldu ve teknik özellikleri belli oldu!
OPPO yeni orta giriş seviye cihazı A12s için duyuruyu yaptı. Firmanın sosyal medya üzerinden duyurduğu cihazın teknik özellikleri de açıklandı.
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OPPO A12s teknik özellikleri belli oldu!
OPPO giriş seviye akıllı telefonları geliştirmeye devam ediyor. Nisan ayında A12‘yi duyuran firma, aynı cihazın yenilenmiş tasarıma sahip olan versiyonu A12s modelini Facebook üzerinden duyurdu. Teknik özellikleri de belli olan cihaz gücünü MediaTek yapımı Helio P35 işlemcisinden alıyor. 3 GB RAM ve 32 GB hafıza seçenekleri ile birlikte kullanıcılarını karşılayan cihaz, ilave hafıza kartı sayesinde 256 GB‘a yakın depolama imkanı sunuyor. Öte yandan cihazın 4230 mAh batarya kapasitesi bulunmakta.
Tasarım detayları da belli olan OPPO A12s, 6.2 inçlik LCD ekrana sahip. Ekranında damla çentik tasarımı tercih edilirken, ön kamera da 5 MP değerini almakta. Arka tarafta da iki kamera bulunan cihazda kameralar sırasıyla, 13 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. Açık mavi ve açık gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip akıllı telefonun içerisinde ise Android 9 tabanlı ColorOS 6.1 bulunmakta. Fiyat performans olarak alt seviye bir cihaz olarak karşımıza çıkan A12s, Kamboçya ülkesinde 129 dolar fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak. Dünya geneli satış fiyatının da bu değere yakın olması bekleniyor. Bu nedenle ülkemiz sınırları içerisinde uygulanan yeni düzenlemeler bu cihazı da etkileyecek gibi gözüküyor
Akıllı Telefonlar
Oppo A72 5G özellikleri ve görselleri ortaya çıktı!
İçinde bulunduğumuz Temmuz Ayı’nın başlarında TEENA’da ortaya çıkan Oppo A72 5G modelinin özellikleri ve görselleri China Telecom’un internet sitesinde yayımlandı. Cihazın özelliklerine haberimizde yakından bakıyoruz.
Oppo A72 5G, 6,5 inç boyutunda ve 90 Hz yenileme hızına sahip bir ekrana sahip. Söz konusu ekran, sol üst kısmında bulunan delik çentik içinde 8 MP çözünürlüklü ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Modelin arka kamera kurulumuna baktığımızda, cihazın 16 MP çözünürlüklü ana kamerası ile birlikte 8 MP geniş açı ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera modülüne sahip olduğunu görüyoruz. Cihazın bağlantı arayüzü ve tuş dizilimlerine baktığımızda, kasanın sağ kısmında parmak izi okuyucu sensörün de entegre olduğu güç tuşunu görüyoruz. Sağ tarafta ise ses kontrol tuşları ve SIM çekmecesi yer alıyor. Cihazın alt kısmında ise 3,5 mm kulaklık girişi, USB Type-C girişi, mono hoparlör ve mikrofon göze çarpıyor.
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Performans tarafında MediaTek MT6853V yonga setinden güç alan A72 5G, 4, 6 ve 8 GB RAM kapasiteli seçenekleri ile geliyor. Depolama tarafında ise modelin tüm versiyonlarında 128 GB kapasite bulunuyor. Yazılım tarafında Android 10 temelinde ColorOS arayüzü ile kutusundan çıkacak olan model, artan RAM kapasitelerine göre 240$, 260$ ve 285$ fiyat etiketlerine sahip olacak.
China Telecom üzerinde pil kapasitesi açıklanmayan Oppo A72 5G modeli TEENA’da 3.945 mAh kapasite ile listelendi. Fakat Digital Chat Station’a göre model, 18 W gücünde hızlı şarj destekli 4.040 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak.
Akıllı Telefonlar
Realme, 125 W hızlı şarj destekli telefon tanıtacak!
Kendini ayrı bir marka olarak konumlandırsa da Oppo’nun bilgi ve Ar&Ge çalışmalarından yararlanan Realme, Oppo’nun 125 W gücünde şarjını destekleyen telefonunu 16 Temmuz tarihinde tanıtacak.
Oppo dün itibarıyla 125 W gücünde ki hızlı şarj çözümünü duyurdu. Bu gelişmenin ardından Realme’nin resmi hesabı da Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda “Super Flash Charge” özelliğine sahip akıllı telefonların geleceğini duyurdu. Paylaşımda söz konusu cihazın 5G desteği de sunacağı da duyuruldu. Oppo tarafından kullanılan VOOC ve SuperVOOC hızlı şarj teknolojileri daha önce Realme’nin cihazlarında kullanılsa da, marka bu isimleri kullanmamayı tercih etmişti. Örneğin; Realme X50 Pro 5G, SuperVOOC 2.0 teknolojisine sahip olsa da yalnızca 65 W gücünde hızlı şarj ibaresini kullanıyordu. Bu durum yeni modelde değişecek gibi görünüyor.
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Şuan için hakkında pek bir bilgi bulunmayan özellik ve hangi cihazlarda yer alacağı ile ilgili ayrıntılar 16 Temmuz tarihinde netlik kazanacak.