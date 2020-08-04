Huawei Mate 40 Pro tasarım detayları ortaya çıktı

Huawei Mate 40 ile ilgili detayların ortaya çıkmasının ardından, serinin bir üst cihazı olan Mate 40 Pro modelinin de tasarım detayları ortaya çıktı. Sızdırılan fotoğraflara göre, iki model arasında da bazı farklılıklar mevcut. Pro versiyon, yine ciddi manada kıvrımlı bir panele ve 4’lü arka kamera modülüne sahip. Ön tarafta ise, 2 model de benzer bir kamera modülüne sahip.

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Huawei Mate 40 Pro modelinin tasarım detayları ile ilgili sızıntılar ortaya çıktı

Cihazın teknik detayları ile ilgili henüz onaylanmış bir bilgiye sahip olmasak da; cihazın tasarımını şimdiden görebilmek ise mümkün. 6.7 inç OLED bir ekran paneline sahip olacak olan Huawei Mate 40 Pro, kendisinden bir önceki modelin tasarım hatlarını bünyesinde barındıran bir tasarım anlayışına sahip. Cihazla ilgili beklenen en önemli detaylardan biri olan işlemci ise; Kirin 1000 / 1020 modellerindeki belirsizliklerden dolayı henüz kesinleşmedi. Cihaz için tahmini tanıtım tarihinin ise, Ekim ayı sonlarında olması bekleniyor.

HiSilicon Kirin 1020 ve Mate 40 Pro, birlikte tanıtılabilir

Huawei’nin yeni işlemci setlerinin, 2020 yılının 3. çeyreğinde gelmesi bekleniyor. Ayrıca Huawei’nin en güçlü işlemcileri olacak bu işlemciler, ilk olarak Huawei’nin amiral gemisi modellerinde kullanılacak. İsminin Kirin 1020 olması beklenen yeni işlemci setinin üretimi, 5 nanometrelik süreçle gerçekleştirilecek. Weibo’da ortaya sızıntıların çıkarıldığı popüler bir hesaba göre ise, Kirin 1020’nin Apple A14 ve Apple ARM CPU arasında bir maliyete sahip olması bekleniyor. Fakat endişe konusu olması gereken ilk konu, bu çipsetin maliyeti veya performansından ziyade, boyutları ile alakalı. HiSilicon işlemcilerin MediaTek ve Qualcomm işlemcilere göre en büyük dezavantajı olan boyut problemi, bu işlemci için de sözkonusu olacak.

Huawei için en önemli nokta ise, 5 nanometrelik süreçte üretilen ilk işlemcileri, Apple ile eşzamanlı olarak piyasaya çıkarıyor olmaları olacak. Ayrıca Kirin 1020’nin, Kirin 990’dan %50 daha güçlü olacağı da kulislerde yayılan söylentiler arasında yerini almış durumda. %50 performans artışının ise, işlemci dünyası için çok büyük bir oran olduğunu belirtmemize gerek yok. Cortex A76’dan Cortex A78’e direk geçen Huawei, A77’yi pas geçerek Qualcomm Snapdragon 865’i de geride bırakmış oluyor. Kirin 1020’nin son önemli özelliği ise, dahili 5G modülüne de sahip olacak olması. Siz Huawei Mate 40 Pro modelinin tasarımı ve Kirin 1020 ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!