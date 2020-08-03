Huawei Mate 40 görüntüleri sızdırıldı

Huawei Mate 40 modelinin tasarımını ortaya koyan birkaç adet görüntü sızdırıldı. Sızıntıda OnLeaks ve HandsetExpert‘in parmağı var.

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Huawe Mate 40 tasarımını gösteren fotoğraflar ortaya çıktı

Teknoloji devi Huawei‘in yeni amiral gemisi Mate 40, sızdırılan fotoğraflara göre önceki Mate serisiyle ön tarafta farklı, arka tarafta ise benzer tasarımlara sahip olacak.

İlk olarak Mate 40 modelinin arka tarafına baktığımızda, önceki Mate serisiyle benzer kamera modüllerine sahip olduğunu görüyoruz. Telefon arkasında büyük bir dairesel alan içine konumlandırılmış üç tane kamera ve bir de ek sensöre ev sahipliği yapıyor. Sensörün tam olarak ne işe yaradığı şu an bilinmese de, derinlik sensörü veya ToF (Time-of-Flight) kamera olacağı şiddetle tahmin ediliyor.

Huawei Mate 40‘ın ön tarafına baktığımızda ise, Mate 30 serisinde bulunan devasa çentiğin artık yer almadığını ve P40 serisine benzer şekilde bu sefer geniş bir kamera deliğinin yer aldığını görmekteyiz. Bununla birlikte kameraların yanında çeşitli sensörler yer alıyor. Bu sensörlerden biri, muhtemelen diğer amiral gemilerinde olduğu gibi kızılötesi sensörü olacak.

Huawei Mate 40, donanımsal olarak yeni Kirin 1020 işlemcisinden gücünü alacak. Yazılım tarafında ise Android 10 tabanlı EMUI arayüzüyle desteklenen telefonun içinde, her zaman olduğu gibi Google servisleri yer almayacak.

Huawei son zamanlarda Android uygulama eksikliğini gidermek için AppGallery ve alternatif olarak çıkardığı HMS‘ye yoğunlaşmış olsa da, hala kapatamadığı önemli büyük eksiklikler var.