Huawei Mate 40, MediaTek işlemci ile gelebilir!

Bu yılın Eylül Ayı’nda tanıtılması beklenen Huawei Mate 40 serisinin, Çin dışında MediaTek yonga setleri ile geleceği iddia edildi.

Bugüne kadar Huawei ve Honor modelleri ile ilgili pek çok sızıntı bilgiye imza atan RODENT950 isimli Twitter kullanıcısına göre Huawei, yonga setleri konusunda Samsung ile aynı yolu izleyecek. Sızıntı kaynağına göre 5nm teknolojisi ile üretilmiş Kirin 1000 veya 1020 yonga setleri Mate 40 serisinin Çin versiyonlarına özel olacak. Global versiyonlarda ise MediaTek yonga setleri kullanılacak. Fakat Kirin 1000 serisinin MediaTek tarafında bir eşleniği bulunmuyor.

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Mate 40 series with Kirin soc maybe china exclusive, Huawei will follow Samsung in terms of dual chip strategy due to the new chip ban.🤔 — Teme (特米)😷 (@RODENT950) July 17, 2020

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MediaTek tarafının en üst seviye yonga seti Dimensity 1000+ 7 nm teknolojisi ile üretilirken Kirin 1000 serisi 5 nm teknolojisi ile üretiliyor. Çin ve global cihazlar arasında büyük fark yaratacak yonga seti seçiminin nasıl yapılacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Tabii ki MediaTek’in Kirin 1000 serisine denk bir yonga seti tanıtması da olasılıklar arasında.

Sızıntı kaynağı, güncel A.B.D yasakları sonrasında TSMC ile çalışamayacak olan Huawei’nin, Mate 40 serisi için 10 milyon adet yonga setine ihtiyaç duyduğunu fakat firmanın elinde 8 milyon adet olduğunu iddia ediyor. Markanın mevcut durumda TSMC’ye yeni işlemciler ürettiremeyecek olması söz konusu MediaTek dedikodularına sebep oluyor.

There are reportedly only 8 million processors there and Mate’s sales are often over 10 million units. — Teme (特米)😷 (@RODENT950) July 17, 2020

Huawei’nin haberimize konu olan hamleyi yapması, firmanın global pazara verdiği önemi azaltarak Çin’e yoğunlaşacağı anlamına geliyor. Fakat şirketin ülkemizde dahil olmak üzere tüm dünyada kendi servislerini yerelleştirme adına yaptığı yatırımlara bakarak firmanın global pazarda havlu atmayacağını söylemek mümkün.