Samsung, Galaxy Fold ekran değişimi için tek seferlik indirim uygulayacak

Samsung, yüksek fiyat etiketine sahip katlanabilir telefonunu satışa sunmaya hazırlanıyor. Şirket, 31 Aralık‘tan önce Galaxy Fold satın alan kullanıcılara bir defaya mahsus olmak üzere uygun fiyat “149 dolar” karşılığında ekran değişim hizmeti sağlayacak.

İlginizi çekebilir: Note10+, iPhone XS, Honor 20, Huawei P30 Pro video karşılaştırması

Geçtiğimiz günlerde Samsung, Galaxy Fold‘un düşme testine tabi tutulduğu ve ekranının kolayca çizilebileceğini gösteren bir dayanıklılık testi içeren bir video paylaşılmıştı. Yapılan güncellemeler kapsamında ekranın menteşeleri iyileştirildi. Tüketicilerin daha önceden sökmeye çalıştıkları ekran koruyucu kasanın içerisine alınarak ekranın güvenliği biraz daha artırıldı.

Samsung da Galaxy Fold modeli için hala çekimser. Bunun nedeniyse Galaxy Fold kullanıcılarına sunulacak olan bir ekran değişim programı. Güney Koreli şirket “Galaxy Fold Premier Service” hizmeti kapsamında müşterilere tek seferlik indirim yapacak. Dolayısı ile katlanabilir telefonun ekranı ikinci kez kırılırsa ekran değişimi müşterilere 149 dolardan çok daha pahalıya mal olacak. Ayrıca bu hizmetin sunduğu diğer imkanlar, diğer Samsung kullanıcılarına sunulan garanti kapsamıyla aynı olduğu söylemek gerekiyor.

Kısa bir süre önce Samsung, daha önceden Galaxy Fold siparişi vermiş olan müşterilerinin tamamına bir e-posta göndererek ön siparişlerinin tamamen iptal edildiğini duyurmuştu. Güney Koreli şirket, ekranla ilgili tüm tasarım sorunlarını gidererek cihazı piyasaya sürülmeye hazır hale getirdi. Yaşanan tüm olumsuzlukların rağmen Galaxy Fold, Güney Kore‘de satışa çıktı. 1.980 dolar fiyat etiketine sahip telefon 27 Eylül Cuma günü ABD’de satışa sunulacak.