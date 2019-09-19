Huawei Mate 30 özellikleri ve fiyatı

Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro modelleri yapılan özel etkinlik ile tanıtıldı. Mate 30 modeli ise bu sefer Pro modeline oldukça yakın özellikler ile dikkat çekiyor.

İlginizi çekebilir; Huawei Mate 30 Pro özellikleri ve fiyatı

Tasarımsal olarak abisine benzese de ufak bir büyüklüğü bulunan Mate 30 modelinde 19,5:9 ekran boyut oranı sunan 6,62 inç Rigid OLED ekrana sahip. Ekranda 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan telefonda çerçeve inceliği ise 2,8 mm’ye kadar azaltılmış durumda. Yukarıda ve aşağıda ise 4mm bir ince çerçeve yer alıyor. Ekrandaki önemli detaylardan biri ise %65 oranında mavi ışığı azaltan özel bir filtre ile gözlerinizi de koruyor olacak. Ayrıca ekran kalitesi tarafında DCI-P3 ve HDR10 desteği de bulunuyor.

Huawei Mate 30 özellikleri

196 gram ağırlığındaki Mate 30, ağırlık dengesi olarak fazlasıyla iyi seviyede olacak. Bu sayede telefonun ağırlığını pek hissetmeyeceksiniz. Ayrıca cihazda IP53 sertifikası mevcut. Bu da demektir ki telefon su sıçramalarına karşı dayanıklı olacak. Ancak abisi gibi suya sokulamayacak.

4200 mAh bataryası ile halefinden 200 mAh daha büyük bir batarya barındıran Huawei Mate 30, Kirin 990 yonga seti ve Mali-G76 MP16 grafik işlem biriminden gücünü alacak. Buna 8 GB bellek ile 128 GB depolama alanı sunan telefon, NM kart ile depolama alanı arttırma imkanı da sunuyor.

Bu gücü dengelemek adına grafen bir filmin kullanıldığı özel bir soğutma Mate 30 modelindeki yerini alacak. 40 W kablolu ve 27 W kablosuz şarj teknolojileri geliştiren Huawei kanadı, kablosuz olarak da dünyanın en hızlı kablosuz şarj desteğine sahip olacak. Kablosuz ters şarj teknolojisinde 3 kat daha hızlı ters şarj ederken teknik olarak bunu 15 W olarak sağlayacağını belirtiyor. Aksesuar olarak 40 W şarj destekleyen powerbank ve araç içi şarj aletini de duyuran marka, 27 W kablosuz şarj araç standından da bahsediyor.

Huawei Mate 30 kamera özellikleri

Huawei’nin Halo Ring (Hale Halkası) adını verdiği kamera sistemi bu sefer kare olarak değil, yuvarlak olarak geliyor. Çıkıntısı dikkat çekse de oldukça güçlü bir kamera düzenine sahip olan Huawei Mate 30, 40 MK f/1,8 ana kamera, 16 MP f/2.2 geniş açılı kamera, 8 MP f/2.4 telefoto kamera ve dördüncü lens olarak da lazer fokus özelliğiyle beraber geliyor. ISO değerinin 204800’e kadar çıkabildiği bu dizilimde 45x yakınlaştırma yapabilecek. Bunu 3x optik ve 30x dijital kayıpsız yapabilen Mate 30, 2,5 cm yakınlıktan makro çekim desteği de sağlayacak. Ön tarafta ise 24 MP bir kamera ile özçekimlerde bir hayli iddialı bir telefon olacak.

Huawei Mate 30 ayrıca 5G bağlantı desteğine sahip özel Mate 30 5G versiyonuna da sahip olacak. Çift sim kart seçeneğinde dahi iki kart için de 5G desteği sunacak olan Mate 30, ikinci sim kartı NM kart (Huawei’nin özel olarak geliştirdiği SD kart) olarak kullanılabilir olacak.

Fiyat olarak 799 Euro Avrupa satış fiyatı açıklanan telefon için Türkiye satış fiyatı ise şu an için bilinmiyor.