Çinli teknoloji devi Huawei‘nin 5 Haziran‘da tanıtılması beklenen yeni orta-üst seviye akıllı telefonu Huawei Mate 30 Lite özellikleri sızdırıldı.

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Huawei Mate 30 Lite özellikleri

Maimang 8 kod adıyla anılan akıllı telefonun öncülü sayılabilecek Huawei Mate 20 Lite da Çin’de Maimang 7 adıyla biliniyordu. Ortaya çıkan üç tanıtım görseli telefonun önemli özelliklerini ortaya çıkarıyor. 6.21 inç büyüklüğünde damla çentikli bir ekranla gelen telefonun arkasına üçlü kamera kurulumu ve parmak izi okuyucu konumlandırılmış.

Bu üçlü kamera sistemi; 24 MP (ana kamera), 16 MP (ultra geniş açılı kamera) ve 2 MP derinlik sensöründen oluşuyor. Şaşırtıcı olmayan şekilde Kirin 710 işlemcisinden gücünü alan Mate 30 Lite, 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya sahip. Telefonda microUSB portu ve 3.5 mm jaka da yer verilmiş.

Mate 30 Lite‘ın öncüllerinin aksine Mate serisinin asıl modeliyle beraber eylül ayında tanıtılmaması Huawei’nin kötü bir dönem geçirmesine bağlanabilir. Bu durum şirketin yeni orta seviye Kirin işlemcisinin bu modelde kullanılamamasına sebep olmuş. Kirin 710 işlemcisini kullanan üst-orta seviye üç akıllı telefona (Mate 30 Lite, P30 Lite ve Mate 20 Lite) sahip olmasının Huawei’nin istikrarlı büyümesine nasıl bir etkisi olacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz.