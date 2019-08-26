Huawei Mate 30 serisinde Harmony OS kullanılmayacağı kesinleşti

Harmony işletim sistemi ve ABD ile çatışmasıyla gündeme gelen Huawei, yakında piyasaya sürülecek olan Mate 30 serisi cihazlarında HarmonyOS’u kullanmayacak.

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Geçtiğimiz günlerde Huawei yeni Harmony işletim sistemini ve bu sistemi kullanan akıllı televizyon Honor Smart Screen cihaznı tanıtmıştı. Ancak Çinli şirket, yakında çıkacak olan Mate 30 telefonlarında yeni işletim sistemi kullanılacağı söylentilerini yalanlayarak cihazların Android ile piyasaya sürüleceğini duyurdu.

ABD hükümeti tarafından casuslukla suçlanan Huawei, Çin ile yükselen gerilimin ortasında kaldı. ABD tedarikçilerinden parça temin etmesi engellenen şirket standart ekosistemi korumak için Android kullanımına devam etmeye niyetli olduğunu bildirdi. Huawei Başkan Yardımcısı Vincent Yang, Harmony işletim sisteminin Huawei için “B planı” olduğunu ve yeni cihazların Android kullanmaya devam edeceğini belirtmiş oldu. Ancak daha önceki paylaşılan raporlara göre cihazların Çin pazarında Harmony işletim sistemini kullanacağı söyleniyor.

ABD hükümeti Huawei’nin Google Play Store gibi önemli Android bileşenlerine erişmesini engellerse şirket büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabilir. Harmony işletim sisteminin hala B planı olarak kalmasının en büyük nedeninin uygulama desteği almamış olması göz önüne alındığında, yasak geldiğinde Google Play Store’a erişim ve yanında büyük bir kullanıcı kitlesi kaybedilmiş olur.

Harmony işletim sistemi ile karşımıza çıkan ilk cihaz olan Honor Smart Screen’in ardından, Yang aynı sistem tarafından desteklenen akıllı saatin de Mate 30 cihazları ile birlikte tanıtımının yapılacağını söyledi. Huawei’nin piyasadaki en iddialı akıllı saati Watch GT, tasarımsal olarak fazlasıyla ilgi çekici olsa da yazılımsal tarafta saat yüzleri gibi bazı eksikleri göze çarpıyordu. Harmony işletim sistemiyle gelecek yeni saatte birçok eksikliğin giderilmiş olması bekleniyor