Huawei Mate 30, Çin’de büyük indirimle satışa çıktı

Google servislerinin olmaması ile şaşırtan Huawei Mate 30 serisi, geçtiğimiz günlerde Çin’de satışa sunuldu. Büyük indirimlerle satışa çıkan telefonlar kısa süre içerisinde büyük bir satış başarısına imza attı!

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Yüzde 40 indirim ile satışa sunulan Huawei Mate 30 yok sattı!

26 Eylül’de Çin’de satışa sunulan Huawei Mate 30 serisi, ilk satış verileri ile Çinli şirketin yüzünü güldürmeyi başardı. İlk 3 saat içerisinde yaklaşık 1 milyon adet satış gerçekleştiren Huawei, toplam 70 milyon dolardan fazla net gelir elde etti. Böylece Mate 30 serisi için yıl sonuna kadar 20 milyon sevkiyat hedefleyen marka önemli bir eşiği geride bırakmış oldu.

Telefonların satış adedinin kısa süre içerisinde milyonlu rakamları bulması aslında sürpriz değil. İddialı bir başlangıç yapmayı hedefleyen Huawei, Mate 30 serisinin Çin fiyatlarında %40’a varan büyük bir indirim gerçekleştirdi. Buna göre; Avrupa satış fiyatı 884 dolar olarak açıklanan Mate 30, ana vatanında 561 dolara kadar geriledi. 1.216 dolar değerindeki Mate 30 Pro ise Çin’de 831 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Modelin Kasım ayında satışa sunulacak 5G uyumlu versiyonu da 1.216 dolardan 968 dolara gerilemiş durumda.

Amerika’nın Huawei’ye uyguladığı ambargo kararı Çinli tüketicilerin kararını etkilemiyor. Çünkü Çin’de zaten Google servisleri kullanılamıyor ve Huawei gibi diğer akıllı telefon üreticilerinin cihazlarında da bu uygulamalar yüklü değil. Huawei CEO’su Ren Zhengfei ise ambargonun çözümü konusunda çalıştıklarını belirterek her ihtimalde Avrupa’daki kullanıcılarının kesinlikle mağdur edilmeyeceği konusunda güvence veriyor.