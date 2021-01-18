Huawei Mate 20 serisi artık güvenlik güncellemesi almayacak!

Huawei’nin dünya çapındaki ününün artmasında bir hayli katkısı bulunan Huawei Mate 20 serisi, bugünden itibaren artık güvenlik güncellemesi almayacak. Huawei’nin 2018 yılında tüketicilerin karşısına çıkardığı Mate 20 serisi EMUI 11 sürümüne yükseldikten sonra da güncelleme serüvenini tamamlamış olacak.

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Huawei Mate 20 serisi için yolun sonu göründü

Huawei’nin 2018 yılında piyasaya sürdüğü Mate 20 serisi, o dönemin şartlarını düşündüğümüzde rakiplerine göre oldukça dişliydi. Kirin 970 işlemcinin halefi olan Kirin 980 yonga setinden güç alan Mate 20 serisi artık güvenlik güncellemelerinden mahrum kalacak. Huawei tarafından alınan bu karar, telefonlarda ileride meydana gelebilecek herhangi bir güvenlik zaafiyetinin giderilmeyeceği anlamına geliyor.

Huawei, geçtiğimiz aylarda yaptığı duyuruda Mate 20 serisine (Lite hariç) EMUI 11 güncellemesini vereceğini açıklamıştı. Nitekim açıklamasından sonra, bu ayın başlarından itibaren belirli bölgelerde Mate 20 kullanıcılarına EMUI 11’i dağıtmaya başlayan şirket, global pazara da 2021’in birinci çeyreği bitmeden güncellemeyi tamamen ulaştırmayı planlıyor. Fakat EMUI 11 güncellemesi görünüşe bakılırsa Mate 20 serisinin alacağı son güncelleme olacak. Bundan sonra ne güvenlik güncellemesi ne de kullanıcı arayüzü güncellemesi serinin üyelerine gelmeyecek.

Bu arada Huawei’nin aldığı bu karardan yalnızca Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X etkileniyor; Mate 20 X’in 5G versiyonu ise, kardeşlerinden daha sonra duyurulduğu için bir süre daha güncelleme desteğini almaya devam edecek. Yani eğer Huawei Mate 20 X’in 5G’li varyantını kullananlardansanız, bir süre daha güvenlik güncellemesi alacağınızı söyleyebiliriz.

Mate 20 Pro inceleme