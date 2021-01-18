Honor cihazları Huawei internet mağazasından çıkartıldı

Huawei, alt markası olan Honor firmasının satışını Kasım ayında gerçekleştirmişti. Bu hamlenin amacı da Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşından markayı korumaktı. Huawei Central tarafından gelen bilgiler ise ayrılığın son aşamasının da gerçekleştiğini bildiriyor. Böylelikle bütün Honor cihazları, daha önceden Çin’de iki markanın cihazlarını da satan Huawei’nin internet mağazası vmall.com üzerinden kaldırıldı.

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Honor cihazları için farklı bir site oluşturuldu

Çin’den farklı kaynaklardan gelen bilgilere göre Honor, kendi cihazları için Honor Mall sitesini geliştirdi. Ancak Honor mağazasının Çin versiyonu mevcut olmayan birçok liste içeriyor ve neredeyse her cihazda 404 hatası veriyor. Yani görünüşe göre site hala geçiş aşamasında. Bununla beraber muhtemelen yakın zamanda stabil bir hale gelip düzgün çalışmaya başlayacaktır.

Anlık olarak vmall.com sitesinde Honor kelimesini yazılması durumunda Çince “Üzgünüz, Honor ürünleri kaldırıldı, Huawei ürünlerini alabilirsiniz” türevi bir yazı ortaya çıkıyor. Honor markasını Çince olarak aratmanız durumunda ise bununla alakalı olarak sıfır ürün olduğunu söylüyor. Onun yerine gösterilen önerilerde ise tamamen Huawei ürünleri kullanıcıyı karşılıyor.

Böylelikle Huawei ve Honor ayrılığı sonrası iki markanın da gidişatı yavaş yavaş belirmeye başlıyor diyebiliriz.