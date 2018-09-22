Huawei Mate 20 Pro orijinal kılıflarıyla birlikte sızdırıldı

P20 serisi ile birlikte belli bir tasarım anlayışı ortaya çıkaran şirket, Huawei Mate 20 Pro için de çentikli ekran tasarımıyla birlikte bu anlayışı sürdürmeye devam ediyor. Ancak bu defa, yüz tanıma teknolojisinin de içine eklenmesinden dolayı biraz daha büyük bir çentik karşımıza çıkıyor. Ek olarak, ekranın alt kısmında yine P20 serisine benzer bir şekilde ufak bir çerçeve görüyoruz. Bu kez nispeten daha ince bir çerçeve bulunsa da yine de Apple’ın cihazları kadar ince bir çerçeve söz konusu değil. Ancak Apple bunu başarabilmek için ekranın altında yer alan panelleri katlama yoluna gitmişti ve bu oldukça maliyetli bir üretim süreci gerektirdiğinden dolayı Huawei’nin bu konuda adım atmaması oldukça anlaşılabilir bir durum.

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Fotoğraflarda ayrıca kare formunda bir kamera paketi oldukça dikkat çekici. Bu karenin içerisinde üç adet ana kamera ve bir de çift tonlu LED flaş bulunuyor. Cihazın arkasında kameradan da çok dikkat çeken bir başka detay ise parmak izi okuyucusunun bulunmaması. Bu durum son zamanlarda ortaya çıkan ekran içi parmak izi okuyucusu iddialarını bir noktaya kadar doğrulara nitelikte.

Huawei Mate 20 Pro modelinin kılıf seçenekleri neler?

Yine fotoğraflarda görüleceği üzere Huawei Mate 20 Pro için pek çok farklı kılıf seçeneği mevcut. Şirketin en büyük rakipleri olan Apple’ın ve Samsung’un sunduğu seçenekler hesaba katıldığında Huawei’nin kılıflar üzerinde çalışmış olması oldukça doğal. Bu kılıfların içinde daha uygun fiyatlı TPU malzemeden üretilmiş kılıflar ve daha yüksek fiyatlı “premium” sınıfında kılıflar mevcut. Bunlara ek olarak şirket Samsung’un S-View kılıflarına benzer bir yapıda ve deri seçeneğinin de bulunduğu çeşitli kapaklı kılıflar üzerinde de çalışıyor.

Büyük bir ihtimalle, kılıflar Mate 20 Pro modelinin tanıtım tarihi olan 16 Ekim’de Londra’da cihazın kendisiyle birlikte kullanıcılara sunulacak.