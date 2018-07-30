Huawei Mate 20 Pro olduğu iddia edilen görsel sızdı

Huawei Mate 20 Pro, P20 Pro’nun tanıtılmasından sonra şüphesiz en çok merak edilen telefonlardan biri. İlk üç kameralı telefon olan Huawei P20 Pro‘da bizlere ulaşan üçlü kamera anlayışı Huawei Mate 20 Pro‘da da devam edecek gibi gözüküyor. Gelen yeni sızıntılar bizlere Huawei Mate 20 Pro hakkında birçok fikir veriyor.

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Huawei Mate 20 Pro günümüzün teknoloji yenilikleriyle geliyor

Mate 20 Pro’nun, geçen yıl Mate 10 ve Mate 10 Pro’nun tanıtıldığı gibi, bu yıl Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Çinli bir muhbir Mate 20 Pro’ya ait bazı özellikleri ve cihazın görselini paylaştı. Şu zamana kadar gelen sızıntılar Mate 20 Pro’nun çentiksiz, çift kenarı kavisli bir ekranla bizlere ulaşacağını gösteriyordu. Yeni gelen sızıntılar da bunu doğruluyor. Gelen sızıntılar Mate 20 Pro’nun çentiksiz kavisli bir ekranla geleceğini gösteriyor. Ekrandaki çerçeveler oldukça ince görünüyor. Bu nedenle, cihazın çok yüksek bir ekran-gövde oranına sahip olması muhtemel.

Sızıntılarda ön kamera görünmüyor bu yüzden Mate 20 Pro, Vivo NEX serisinde gördüğümüz, asansörlü ön kamera anlayışıyla gelebilir. Sözde Mate 20 Pro’nun görselinin paylaşılmasının yanı sıra, cihaza ait bazı temel özellikler de sızdırıldı. Cihazda ekran altı parmak izi teknolojisinin yer alacağı iddia edildi. Huawei P20 Pro gibi, lansmanı yaklaşan Mate 20 Pro da üçlü kamera modülüne sahip olabilir. Telefonun 42 megapiksel üçlü kamera modülüne sahip olacağı da gelen iddialar arasında.

Mate 20 Pro gücünü Kirin 980 çipsetinden alacak

Huawei’nin son zamanlarda adından sık sık bahsettiği GPU Turbo teknolojisi, cihazın GPU performansını arttırmak için hazır gelecek. Mate 20 Pro’ya güç verecek batarya hakkında bilgi yok. Ancak, cihazın 40W hızlı şarj desteği sunacağı iddia edildi. Fiyatının ise yaklaşık 5,000 Yuan yani 735$ olması bekleniyor. Bu da günümüz kuruyla 3,600 Türk Lirası yapıyor. Bahsi geçen fiyatlara ülkemizdeki vergilerin dahil olmadığını hatırlatalım.

Aynı zamanda cihazda 8GB RAM bulunması bekleniyor. Bu ihtimali kuvvetlendiren en büyük neden, Huawei’nin alt markası Honor’un kısa bir süre önce 8GB RAM ile Honor 10 GT’yi tanıtması diyebiliriz. Aynı zamanda bir sonraki gelecek olan Honor Note 10 cihazının aynı RAM belleği ile geleceği söylentileri de Mate 20 Pro’da 8 GB RAM bulunacağının kanıtı olabilir. Mate 20 ve Mate 20 Pro’nun tanıtımının üç ay içerisinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu sebeple, sızdırılan görüntünün herhangi bir teyiti yok. Kesin bilgiler için bir müddet daha beklemekte fayda var.