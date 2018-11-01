Huawei, Mate 20 Pro ile Batı Avrupa’da kendi ön sipariş rekorunu kırdı

Huawei, bugün açıkladığı rakamlara göre Mate 20 Pro modeliyle Batı Avrupa‘da kendi ön sipariş rekorunu kırdığını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre ön siparişin devam ettiği 10 günlük süreçte Mate 20 Pro modeli, P20 Pro‘ya göre %40 oranında daha fazla ön sipariş aldı. Şirketin açıklamasına göre Mate 20 Pro, Batı Avrupa’da şirketin bugüne kadar en çok ön sipariş aldığı telefon oldu.

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Huawei Mate 20 Pro ön siparişleri iyi gidiyor

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Huawei Batı Avrupa Müşteri İlişkileri Grup Başkanı Walter Ji, “Mate 20 Pro’nun başarılı inovatif teknoloji kombinasyonuna karşı koymak imkansız ve Avrupa’nın her tarafında insanlar hayatlarını güçlendirmek için Huawei teknolojilerini seçiyor” sözlerine yer verdi.

Geçtiğimiz günlerde incelemesini yayınladığımız cihaz, henüz Türkiye’de satılmıyor. Bu ay sonuna doğru cihazın Türkiye fiyatı ve satış tarihi ile ilgili bilgileri öğrenmeyi umuyoruz.