Huawei Mate 20 Pro Android Q beta programından çıkarıldı

İki hafta önce Android Q beta projesine katılan Huawei Mate 20 Pro, Android Q beta programı cihazları listesinden kaldırıldı.

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Android 10 beta listesinden Mate 20 Pro çıkarıldı

Trump yönetiminin Çin ile ilişkilerinde yaşanan son durumda Huawei kara listeye alınmış, Android lisans hakları Google tarafından kısıtlanmıştı. Google yaptığı son açıklamayla askıya alım sürecinin 90 gün ertelendiğini belirtmişti. Bu gelişmelerden sonra Google, Android Q Beta programı cihaz listesinden Mate 20 Pro’yu çıkardı.

Google Developers’ta yer alan beta program cihazları arasında Huawei markası artık bulunmuyor. Ancak Google’ın ‘ Android Q’yu partner cihazlarda deneyin’ makalesindeki Huawei markası henüz güncellenmedi. Makale üzerindeki ‘Android Q Beta cihazları’ sekmesine gidildiğinde ise Mate 20 Pro’nun bu listede bulunmadığını görüyoruz.