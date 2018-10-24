Huawei Mate 20 Lite ısınma testi (VİDEO)

Huawei Mate 20 Lite ısınma testi videomuzda, cihazın PUBG Mobile ve 4K video kaydı esnasındaki performansına yakından bakıyoruz. Ayrıca pil değişimini de videomuzdan görebilirsiniz.

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Huawei Mate 20 Lite özellikleri

Siyah, platinyum altın ve safir mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan telefon, büyük oranda cam tasarımla karşımıza çıkıyor. Telefonla ilgili fark ettiğiniz ilk şey, bu sefer 6.3 inç ekran boyutu sunan epey büyük bir cihazla karşı karşıyayız. Ön tarafın neredeyse tamamı ekrandan oluşuyor ve üst kısım bir çentikle ayrılıyor. Eğer akıllı telefonunuz ile film, dizi veya video izlemeyi sevenlerdenseniz, Mate 20 Lite’ın bu anlamda keyif verici bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz.

Donanımsal olarak belki de en büyük yenilik işlemci tarafında. Çünkü telefon gücünü Huawei’nin 12 nm üretim sürecinde ürettiği ilk işlemci olan Kirin 710 modelinden alıyor. Yeni 12 nm mimarisi sayesinde hem performans hem de verimlilik anlamında önemli iyileştirmeler yapılmış durumda. Ayrıca bu işlemciye ek olarak 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı sunulduğunu da belirtelim.

Tabii ki işlemciden sonra telefonun dikkat çeken bir diğer noktası kamera. Hem önde hem de arkada çift kamera ile baş başayız. İkinci kameralar, derinlik algılayıcısı olarak çalışıyor ve her iki tarafta da donanımsal olarak arka tarafı bulanıklaştırabildiğiniz fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Bu noktada yine her iki taraftaki kameralarda da yapay zeka desteği olması güzel bir detay. Bu sayede telefon çektiğiniz sahneyi algılayarak otomatik olarak bir iyileştirme yapıyor. Ayrıca bu sefer yapay zeka desteğini açıp kapatabilmek de mümkün.