Huawei Mate 10 Pro’nun Yeni Fotoğrafları Sızdırıldı!

Huawei’nin yeni amiral gemisini resmen açıklamasının üzerinden iki hafta geçse de şirket bombalarına devam ediyor: Huawei Mate 10 Pro’nun görselleri kamuoyuna sızdırıldı.

Huawei, Apple ve Samsung’un amiral gemisi telefonları ile rekabet edecek akıllı telefonlarını basınla paylaşmıştı. Dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi konumunda bulunan firma, şimdi de yeni bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Huawei Mate 10 Pro, öncü modellere göre premium tasarımı ve özellikleri ile dikkat çekiyor. Mate Pro 10; köşeden köşeye çerçevesiz 18:9 oranlı ekran, bir adet 12 megapiksel ve bir adet 20 megapiksel, bir adet de 8 megapiksel olmak üzere 3 kamerası ile dikkat çekiyor. Tüm bunlara ek olarak cihaz; Qualcoom Snapdragon 835 yongası, 8 GB RAM ve en az 128 GB saklama alanı ile dikkat çekiyor.

Mate 10, Mate 10 Pro ve Mate 10 Lite modelleri 16 Ekim 2017’de Almanya’da resmen görücüye çıkacaklar.