Huawei Mate 10 Pro, Çinli devin en yeni ve en güçlü akıllı telefonu olarak karşımızda. İnceleme videomuz ise burada! Huawei Mate 10 Pro’nun özellikleri ve deneyimimiz karşınızda.

Huawei’nin en dikkat çeken modellerinden biri olan P10’un ardından piyasaya çıkan ve Samsung’un Note serisine rakip diyebileceğimiz Huawei Mate 10 Pro tanıtımında bahsedilen detayları ile birçok kullanıcı için merak konusu olmuştu. Her zaman olduğu gibi Leica imzalı çift kamerası ile mükemmel işler yapacağı söylenen telefon “Zeki Telefon” vurgusu ile de yapay zekaya odaklanıyor.

Huawei Mate 10 Pro ve yapay zeka

Huawei Mate 10 Pro’nun kalbinde bulunan HiSilicon Kirin 970 yonga seti, performansından ziyade yapay zeka özellikleri ile dikkat çekiyor. NPU, yani sinir ağı işleme ünitesi sayesinde sizin yaptıklarınızı öğrenen bir yonga seti ortaya çıkartan HiSilicon ve Huawei ikilisi, kullandıkça size daha uygun bir telefon haline geliyor.

Leica imzalı çift kamerası ile harikalar yaratan Huawei Mate 10 Pro, hem kamera hem video performansı konusunda bizi bu yıl en çok etkileyen telefon olmayı başardı. 20 MP tek renkli ve 12 MP RGB iki kamerasında f/1.6 diyafram değeri sunarak gece çekimlerinde bile oldukça başarılı olan Mate 10 Pro, OIS (Optik görüntü sabitleme), BSI CMOS, çift LED flaş, PDA, CAF, lazer ve derinlik algılamalı otomatik odaklama gibi özellikleri ile dolu dolu olduğunu belli ediyor.

4.000 mAh ile dev pil

Günümüz akıllı telefonlarında 2.500- 3.500 mAh değerlerine sahip bataryalar görmemize rağmen Huawei bir fark yaratarak 4.000 mAh değerindeki bataryası ile bir günü hatta 1.5 günü rahatlıkla çıkarabilmenizi sağlayacak bir telefon üretmiş. Kendi şarj ünitesi ve kablosu ile de oldukça hızlı şarj olan Mate 10 Pro, bu konuda da kullanıcılarını mutlu etmeyi başarmış.

6.0 inç boyutunda FullView teknolojisine sahip 2160 x 1080 piksel değerindeki OLED ekranı ile oldukça iyi görüntüleme yapabilen cihaz, 6 GB belleği ve 128 GB depolama alanı ile geliyor. Kirin 970 ile güçlü olmasının yanı sıra yapay zeka sayesinde sizden birçok yeniliği öğrenebilen telefon, Leica imzalı kameraları ile de üstün çekim kalitelerini sunmasıyla sıyrılıyor. IP67 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklı olması ve 4.000 mAh pili ile Huawei’nin bütün güzel özellikleri topladığı bir cihaz olan Mate 10 Pro, 4.299 TL satış fiyatıyla da kullanıcılarını bekliyor.

Sonuç olarak Huawei Mate 10 Pro, 4.399 TL fiyatıyla pahalı bir cihaz olması dışında bir telefondaki tüm beklentilerinizi fazlasıyla karşılayabilmesiyle ön plana çıkıyor. Şık renk seçenekleri ve tasarımıyla da cezbeden Mate 10 Pro, kamera noktasında önerdiğimiz cihaz olmayı başarıyor.