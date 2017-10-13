Huawei Mate 10 Lite Akılı Telefon Modelinin Özellikleri Belli Oldu

Önümüzdeki hafta Huawei merakla beklenen Mate 10 modellerini Almanya’nın Münih kentinden düzenleyeceği etkinlikle tanıtacak.

Huawei’nin düzenleyeceği etkinlikle Mate 10, Mate 10 Pro ve Mate 10 Lite modellerinin tanıtması bekleniyor. Mate 10 ve Mate 10 Pro modellerinin özellikleri daha önce internete sızmıştı. Bugün ise Mate 10 Lite’ın özellikleri ortaya çıktı. Mate 10 ve Mate 10 Pro’nun aksine Mate 10 Lite daha düşük özelliklere ve fiyata sahip olacak.

Hollanda merkezli perakende firması Belsimpel’in internet sitesinde Mate 10 Lite’ın Avrupa’da ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatının ne kadar olacağı bilgisi yayınlandı. Telefon 3 hafta sonra 349€’dan satışa çıkacak. İlk olarak siyah ve altın renkleri ile gelecek olan telefonlara daha sonra mavi renk seçeneği de eklenecek.

5.9 inç büyüklüğünde, 2160 x 1080 çözünürlükte ekrana sahip cihazın 18:9 ekran oranı bulunuyor. Kirin 659 işlemci yongası ile gelecek olan cihazda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı yer alıyor. Telefonun ilk olan özelliklerinden bir tanesi de dört kameraya sahip olması. Telefonun arka tarafında 16 MP ve 2 MP büyüklüğünde çift, ön tarafında ise 13 MP ve 2 MP büyüklüğünde çift kamera yer alacak. Telefonun 3340 mAh bataryası bulunuyor.