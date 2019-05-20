Huawei ED: Kendi sistemimizi hazırlıyoruz. B planımız var

Google, mobil işletim sistemi olan Android’in lisans haklarını Huawei için askıya aldığını duyurdu. Yaklaşık üç ay önce ise Çinli üretici, Android’in alternatifi işletim sistemi üzerinde çalıştığını doğrulamıştı.

İlginizi çekebilir : Huawei kendi işletim sistemini mi geliştiriyor ?

B planımız var kendi sistemimizi geliştiriyoruz

Bu adımdan sonra Huawei’nin açık kaynak kodlar ile yoluna devam edeceği veya yeni işletim sistemlerini mobil cihazlara getirebileceği konuşuluyor. Ancak yaklaşık üç ay önce ABD’nin ZTE ile yaşadığı olayların ardından Huawei ürün başkanı Richard Yu Chengdong, Alman Die Welt gazetesine röportaj vermişti.

Yapılan açıklamada Yu ‘Kendi işletim sistemimizi hazırladık, artık bu sistemleri kullanamayacağımız ortaya çıkarsa [Android], B planımız var ve sistem hazır olacak” demişti. Ayrıca, Çin ile ABD arasındaki gerilimlerin işletim sistemlerinin kullanılabilirliğini etkileyebileyecek olduğunu o gün söyleyen Yu ; özel bir sistem geliştirdiklerini açıklamıştı. Bu açıklamalardan sonra bu işletim sisteminin sadece Huawei cihazlarına özgü olacağı ve Kirin OS adıyla 2019 yaz mevsiminde piyasaya çıkacak söylentileri artmıştı.