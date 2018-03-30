Huawei katlanabilir telefon peşinde

Huawei katlanabilir telefon yakın zamanda sıklıkla karşımıza çıkabilir nitekim daha yeni P20 Pro’yu bizlere sunan Huawei şimdi de katlanabilr panele sahip bir telefon için patent başvurusu yaptı. Son dönemde oldukça sıkı çalışan firma hızlı ve hata kabul etmeyen akıllı telefon piyasasının öncülerinden birisi olmayı kafasına takmış belli ki. Bir kitap gibi kapanabildiği katlanır telefon ise yeni süprizi oldu.

Geçtiğimiz sene 19 Eylül’de alındığı öğrenilen patent bugün yayımlandı ve çizimlerde görülen mekanik doğrudan Microsoft Surface Book’U akıllara getirdi. Bunun yanında anlaşıldığı kadarı ile ekran paneli Axon M gibi çift değil yekpare olacak. Dolayısı Huawei telefon üzerinde katlanabilir bir panel ile çalışacak. Bunun yanında telefon kapalı durumdayken nasıl kullanılacak o konuda da bir bilgi vulunmuyor. Lakin işin bir gerçek boyutu varsa yakın zamanda daha fazla sızıntı bilgi duymaya başlayabiliriz.