Huawei akıllı telefon dünyasında bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Peki Huawei bu yükselişi nasıl yakaladı? Katlanabilir telefon pazarında yaşanan bu büyük sıçrama Türkiye’deki kullanıcıları nasıl etkileyecek? Şirketin sektördeki başarısı kalıcı mı, yoksa rakiplerinin hamleleriyle sarsılabilir mi?

Huawei katlanabilir telefon pazarında Samsung’u geçti!

Huawei, 2025’in ikinci çeyreğine dair yayımlanan katlanabilir telefon raporu ile büyük bir başarıya imza attı. Counterpoint Research verilerine göre şirket, küresel sevkiyatların %45’ini gerçekleştirerek liderlik koltuğuna oturdu. Geçtiğimiz yıl %32 olan pazar payının bu seviyeye çıkması, şirketin stratejilerinin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, şirketin bu başarısında özellikle Çin pazarındaki yoğun talebin kritik rol oynadığını belirtiyor. Çin’de artan alım gücü ve kullanıcıların yeni nesil katlanabilir telefonlara gösterdiği ilgi, şirketi rakiplerinden birkaç adım öne taşıdı. Türkiye’de de markaya olan ilginin, katlanabilir cihazların daha ulaşılabilir hale gelmesiyle birlikte artabileceği düşünülüyor.

Pazarın genelinde de önemli bir büyüme gözlendi. Katlanabilir akıllı telefon sevkiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %45 oranında arttı. Bu büyümede Huawei açık ara öne çıkarken, Motorola sürpriz bir atılım yaparak ikinci sırada yer aldı ve %28’lik bir pay elde etti. Üçüncü sırada ise farklı üreticilerin toplam %18’lik pazar payı bulunuyor. Buna karşın Samsung’un durumu dikkat çekiyor.

İlginizi Çekebilir: Altı Xiaomi modeli artık güncelleme almayacak! İşte o modeller!

Şirket zirveye otururken, geçtiğimiz yıl ikinci sırada olan Samsung bu kez dördüncülüğe geriledi ve yalnızca %9 pazar payı alabildi. Raporda, Samsung’un yeni serisini üçüncü çeyrekte piyasaya sürmesinin, ikinci çeyrek verilerinde düşüşe neden olduğu vurgulanıyor.

Şirketin özellikle tasarım tarafında yaptığı yenilikler de dikkat çekiyor. Daha ince menteşe yapısı, geliştirilmiş ekran dayanıklılığı ve yazılım tarafında sağlanan çoklu görev kolaylığı, kullanıcıların ilgisini artıran unsurlar arasında öne çıkıyor. Türkiye’de bu cihazların piyasaya girmesi, katlanabilir telefon segmentine yeni bir dinamizm kazandırabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Huawei’nin katlanabilir telefon pazarındaki bu güçlü yükselişi sizce uzun vadede kalıcı olacak mı? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!