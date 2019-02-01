Huawei İzmir’de deneyim mağazası açıyor

Huawei, Türkiye’deki tüketicilere daha yakın olmak amacıyla mağaza açmaya hazırlanıyor. Türkiye’deki ilk Huawei Deneyim Mağazası, 9 Şubat Cumartesi günü İzmir’de hizmete giriyor.

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İzmir MaviBahçe Alışveriş Merkezi’nde açılacak olan Deneyim Mağazası, tüketicilere markanın akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve giyilebilir cihazlar gibi tüm ürünlerini keyifli ve konforlu bir ortamda rahatlıkla deneyimleme olanağı sunacak. Mağazada akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarların yanı sıra akıllı saatler, bileklikler, cep telefonu aksesuarları, bluetooth hoparlörler ve daha birçok Huawei ürünü, kullanıcıların kendilerini deneyimlemesi için hazır bulunacak.

Huawei Türkiye’deki ilk deneyim mağazasının açılışını indirim ve hediyeler ile kutluyor. İzmir Mavibahçe’de açılacak Deneyim Mağazasında 9-10 Şubat tarihlerinde geçerli olacak indirim ve hediye kampanyasının ilk gününde, ilk 100 satın alım yapan kişiye %20, ikinci 100 satın alım yapan kişiye %18, üçüncü 100 satın alım yapan kişiye %15 indirim uygulanacak.

Kampanyanın ikinci gününde ise ilk 100 satın alım yapan kişiye %15, ikinci 100 satın alım yapan kişiye %12, üçüncü 100 satın alım yapan kişiye %10 indirim fırsatları var.

İndirimler haricinde açılışa özel stoklarla sınırlı olmak üzere ilk 100 kişiye Tripod Selfie Stick, ilk 50 kişiye Moonlight Selfie Stick, ilk 50 kişiye Quick Car Charger, ilk 200 kişiye ise Sport Armband hediye edilecek.

Huawei’nin İzmir’deki ilk teknik servis merkezi de mağaza bünyesinde tüketicilere hizmet vermeye başlayacak.

Şubat ayı boyunca Deneyim Mağazası’nı ziyaret edecek Huawei akıllı telefon kullanıcıları ise ücretsiz telefon temizliği, ücretsiz ekran koruyucu film uygulaması ve ücretsiz telefon çantası hediyesi fırsatlarından yararlanabilecekler. Deneyim Mağazası’ndan akıllı telefon satın alan kullanıcılara ayrıca VIP Kart verilecek. 1 yıllık geçerlilik süresi olan VIP Kart sahibi kullanıcılar Deneyim Mağazası Teknik Servis bölümünde bir kere toz temizliği ve iki kere ekran koruma hizmeti alabilecekler.

*Not: Haberdeki fotoğraflar temsilidir.