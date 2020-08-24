Huawei, IFA 2020’de özel bir etkinlik düzenleyecek!

Çinli teknoloji devi Huawei, yeni amiral gemisi serisini açıklamaya hazırlanıyor. Şirket, IFA 2020’de özel bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte yeni Mate 40 ailesinin yonga seti olacağı tahmin edilen Kirin 9000 tanıtılacak. Bazı spekülasyonlara göre 3 Eylül’de Berlin’de düzenlenecek bu etkinlikte Mate 40 serisi de tanıtılabilir. Ancak beklentiler Eylül ayının ikinci haftası şirketin kendi düzenleyeceği etkinlikte cihazların tanıtılacağı yönünde.

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Huawei, IFA 2020’de hangi tema ile karşımıza çıkacak?

Huawei, IFA 2020‘de “Kesintisiz Yapay Zeka ile Yaşam” vizyonu ile karşımıza çıkacak. Şirketin IFA 2020 afişinde akıllı ekranlar, P40 Pro, dizüstü bilgisayar, tabletler, akıllı saatler ve akıllı hoparlörler gösteriliyor. Ayrıca şirketin yeni akıllı gözlükleri ve kablosuz kulaklıkları da görsellerde bulunuyor. Bu cihazların her birinin birbirleriyle bağlantılı olduğu afişte verilmek istenen mesajlar arasında yer alıyor. Bu etkinliğin genel programı belli olsa da tam içeriği henüz bilinmiyor. Şirketin yeni akıllı telefonlar sunması bile mümkün görünüyor. Ayrıca bu etkinlikte Çin’e özel bazı ürünlerin tanıtılması da bekleniyor.

Huawei‘nin bu konferansta yeni bir akıllı saat tanıtması olası gözüküyor. Şirket bugün bir akıllı saat için Bluetooth sertifikası aldı. Bu saati IFA 2020‘de görebileceğimizi düşünüyoruz. Huawei‘nin alt markası olan Honor ise IFA 2020‘de ayrı bir konferans gerçekleştirecek. Honor‘un konferansı, Huawei‘den bir gün sonra yani 4 Eylül’de gerçekleşecek.