HUAWEI için Tasarım ve TeknolojideKadınlara Özel Bir Yıl

HUAWEI’in bu yıl duyurduğu ürünler kadınlara yönelik tasarım ve kullanım özellikleriyle de öne çıkıyor. Global analiz şirketi IDC tarafından yayımlanan makalede HUAWEI’nin üç yeni ürününün kadınlar için mükemmel ve ilgi çekici bir tasarıma sahip olduğu vurgulanıyor.

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Araştırmacı yazar Kyla Lam’ın IDC için kaleme aldığı yazıda üç yeni HUAWEI ürünü olan Freebuds Lipstick , Watch GT 3 ve Watch Fit’in kadınlara yönelik tasarlanan özellikleri vurgulanıyor.

Kyla, Freebuds Lipstick hakkında ilk olarak şunları söylüyor: “HUAWEI’nin kırmızı Freebuds Lipstick kulaklığı cesur bir tasarımla daha önce hiç yapılmayanı başardı. Kulaklık, şarj kutusundan kulaklığın iç kısmına kadar yaratıcılığın tanımını yapıyor.”

Kyla, kulakiçi kulaklıkların ne kadar taşınabilir olduğundan ve zahmetsizce bir çantaya veya cebe sığdığından bahsederek sözlerine devam ediyor: “İlginç bir şekilde FreeBuds Lipstick ses kaydı için de kullanılabilir ve ses kaydı, kısa video kaydı ve canlı akış uygulamaları ile uyumlu. ANC işleviyle birlikte bu, evden çalışan kullanıcılar için mükemmel.”

Kyla, Watch GT 3’den ve son yıllarda GT serisine yapılan güncellemelerden mutlu olduğunu yazıyor. Temel teknik özellikleriyle birlikte diğer kullanım özelliklerini vurgulamaya devam ediyor: “Huawei Watch GT 3, Harmony OS’yi çalıştırıyor ve TV’den akıllı telefonlara kadar IoT ekosistemindeki diğer işletim sistemleriyle senkronize oluyor. Ürün; flor elastomer, kahverengi deri, paslanmaz çelik ve Milano stilleri gibi çeşitli kayışlarla birlikte 42 mm ve 46 mm olmak üzere iki boyuta sahip.’

Kyla, Watch GT 3 hakkındaki bölümü şu sözlerle sonlandırıyor: “Akıllı saatler artık sadece kendimizi ölçmekle ilgili değil, aynı zamanda günlük modayla da ilgili. Saat zarif ve dayanıklı görünüyor ve takması kesinlikle çok güzel.”

IDC analisti Kyla, Watch Fit hakkında şunları söylüyor: “Güzel bir AMOLED dokunmatik ekran, basit tek düğme özelliği, sadeliği ve işlevselliği ile birçok kişinin kalbini kazandı. Kan-oksijen takibine ek olarak, Huawei Health uygulamasında bulunabilecek periyot takibi özellikleri de bulunuyor. 96 yerleşik egzersiz programı ve GPS, kullanıcıların daha sağlıklı bir yaşam sürmeye teşvik edildiği anlamına geliyor. Ayrıca dayanıklılığı ile de kullanıcıları cezbediyor. Sadece 21g ağırlığında ve bileğinize zahmetsizce oturuyor.”

HUAWEI’nin yeni ürünleriyle kadınlar için en iyi teknolojiyi tasarlamaya devam ettiğini vurgulayan yazıda son olarak şu sözlere yer veriliyor: “Markalar satın alınabilirlik, kalite ve teknoloji ile rekabet ederken, öne çıkmak giderek daha da zorlaşıyor. Huawei’nin giyilebilir ekosisteminde gerçekleşen bariz bir tema var.”