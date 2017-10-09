Huawei, 4 Kameralı Modeli Honor 9i’yi Resmen Duyurdu

Huawei, Honor V9 Play modelini daha yeni duyurmuşken şimdi de karşımıza 4 kameralı modeli Honor 9i’yi piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor.

Huawei’nin yeni modelinde ikisi arkada ve ikisi de önde olmak üzere dört tane kamera bulunuyor. Cihaz ayrıca çerçevesiz bir tasarıma sahip. Dört kameralı telefonun kamera performansının nasıl olacağı çok merak ediliyor.

Honor 9i şimdilik sadece Hindistan’da yaklaşık 300$’lık bir fiyat ile satışa çıktı. Honor 9i basitçe Nova 2i ve Maimang 6 modellerinin yeniden tasarlanmış hali. Telefonda 5.9 inç büyüklüğünde 18:9 orana sahip ekran, Kirin 659 işlemci yongası, 4 GB RAM, 3340 mAh batarya, ön tarafında 13 MP ve 2 MP, arka tarafın 16 MP ve 2 MP olmak üzere dört kamera bulunuyor.