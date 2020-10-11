Huawei, HarmonyOS’li akıllı araba ekranı tanıtacak

Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı problemler sonucu çözümü kendi ürettiği yazılımlarla çözme yoluna giden Huawei, HarmonyOS işletim sistemiyle yalnızca akıllı telefonları değil tüm ekosistemi hedefliyor. Huawei akıllı telefonlarda ilk kez 2021 yılında görmeyi beklediğimiz işletim sistemi, güvenilir bir ‘blogger’ın yazısına göre çok yakında akıllı bir araba ekranında karşımıza çıkacak.

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HarmonyOS arabalara dahi gelecek!

Huawei’nin tüketici iş grubu CEO’su Yu Chengdong geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada şirketin akıllı ekran stratejisinin dört farklı senaryodan oluştuğunu belirtmişti. Ev, ofis, araba ve spor olarak belirlenen bu dört farklı senaryodan araba ile ilgili yeni bilgiler ulaştı. Şirketin bu konuda faaliyet alanı akıllı araba ekipmanlarının mühendislik, araştırma-geliştirme, üretim ve satış gibi tüm alanlarını kapsıyor.

Huawei, bu yıl düzenlenen 2020 Huawei Geliştirici Konferansı’nda (HDC) ‘arabalar için HMS (Huawei Mobil Servisleri)’ özel tanıtımlarda bulunmuştu. ‘Daha iyi bir dijital araba deneyimi‘ mottosuyla şirketin ‘arabalar için HMS bulut servisi’ çözümü sunulmuştu. Şirket ayrıca Volvo ve Çin’in en pahalı markalarından Hongqi gibi araba üreticileriyle de işbirliği içinde çalışıyor.

HarmonyOS’li yeni akıllı ekran ‘arabalar için HMS’ ile gelecek. Şirketin söylemlerine göre ekran, etraftaki telefon, akıllı saat, hoparlör, farklı akıllı ekranlar ya da diğer uyumlu cihazlarla iletişim halinde olacak. Huawei, bu sayede yepyeni ve daha da akıllı bir sürüş deneyimi sunmayı planlıyor.