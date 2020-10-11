Otomotiv
Huawei, HarmonyOS’li akıllı araba ekranı tanıtacak
Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı problemler sonucu çözümü kendi ürettiği yazılımlarla çözme yoluna giden Huawei, HarmonyOS işletim sistemiyle yalnızca akıllı telefonları değil tüm ekosistemi hedefliyor. Huawei akıllı telefonlarda ilk kez 2021 yılında görmeyi beklediğimiz işletim sistemi, güvenilir bir ‘blogger’ın yazısına göre çok yakında akıllı bir araba ekranında karşımıza çıkacak.
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HarmonyOS arabalara dahi gelecek!
Huawei’nin tüketici iş grubu CEO’su Yu Chengdong geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada şirketin akıllı ekran stratejisinin dört farklı senaryodan oluştuğunu belirtmişti. Ev, ofis, araba ve spor olarak belirlenen bu dört farklı senaryodan araba ile ilgili yeni bilgiler ulaştı. Şirketin bu konuda faaliyet alanı akıllı araba ekipmanlarının mühendislik, araştırma-geliştirme, üretim ve satış gibi tüm alanlarını kapsıyor.
Huawei, bu yıl düzenlenen 2020 Huawei Geliştirici Konferansı’nda (HDC) ‘arabalar için HMS (Huawei Mobil Servisleri)’ özel tanıtımlarda bulunmuştu. ‘Daha iyi bir dijital araba deneyimi‘ mottosuyla şirketin ‘arabalar için HMS bulut servisi’ çözümü sunulmuştu. Şirket ayrıca Volvo ve Çin’in en pahalı markalarından Hongqi gibi araba üreticileriyle de işbirliği içinde çalışıyor.
HarmonyOS’li yeni akıllı ekran ‘arabalar için HMS’ ile gelecek. Şirketin söylemlerine göre ekran, etraftaki telefon, akıllı saat, hoparlör, farklı akıllı ekranlar ya da diğer uyumlu cihazlarla iletişim halinde olacak. Huawei, bu sayede yepyeni ve daha da akıllı bir sürüş deneyimi sunmayı planlıyor.
Genel
2022 Subaru BRZ’nin tasarımı sızdı!
Yeni Subaru BRZ‘nin prototiplerinden biri, Subiefest‘te görücüye çıktı. Japon üretici yalnızca ufak bir kesit içeren görsel paylaşmıştı. Fakat etkinliğe katılanlar, prototipe ait kendi çektikleri fotoğrafları da sosyal medyada paylaşınca araçla ilgili başka detaylar da ortaya çıktı.
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Görüntüler çok detay içermiyor fakat 2022 Subaru BRZ’nin oldukça değişmiş bir tasarımla karşımıza çıkacağını söylemek mümkün. Ön kısmın sadece ufak bir kısmı görülebilse de aracın yeni far grupları ve yan havalandırmaları kendini biraz olsun belli ediyor.
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: 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗕𝗥𝗭 – Premiering this Fall. Production starts Spring 2021. Specs: • 2.4L Subaru Boxer Flat-4 engine • FA24D w/ D-4S (dual injection – direct & port) • Naturally Aspirated • 217 HP/220 PS & 177 LB-FT (vs current gen 205 HP & 156 LB-FT) • Displacement: 2387cc (~2.4L) • Bore/Stroke: 94mm x 86mm Who believes we'll actually see a turbocharged version that would compete directly with the Toyota Supra 2.0's 255 HP turbocharged 4-cylinder? It seems unlikely.. but we can dream! @subaru_usa #subaru #brz #subarubrz #2022brz #gt86 #gr86 #toyota #toyota86 #toyobaru #frs #subie #fa24 #fa20 #boxerengine #flat4 #fl4t #proudofboxer #rwd #turbo #sti #sportscar #conceptcar #subiefest #jdm #jdmgram #cars #carsofinstagram #carspotting #carshow #savethemanuals
Güncel modelde bulunmayan ön çamurluk havalandırmaları ve daha eğimli ön cam gibi detaylar aracın duruşunu değiştirmede büyük rol oynayacak gibi görünüyor. Aracın arkasına baktığımızda ise daha keskin hatlı arka farlar ve bagajla bütünleşik bir lip spoyler yer alıyor. Önceden paylaşılan casus fotoğraflarda, daha sportif bir arka tampon ve çift egzoz çıkışını da görebiliyorduk. Tabi haberimizin konusu olan yeni fotoğraflarda bu ayrıntıları ne yazık ki göremiyoruz.
Yeni BRZ’nin performans detayları
Aracın 217 beygir güç ve 240 Nm tork değerlerine sahip, 2.4 litre hacmindeki dört silindirli atmosferik bir ünite kullanacağı söyleniyor. Güncel BRZ’nin 2.0 litrelik, 205 beygir güç ve 212 Nm tork değerlerine sahip bir motora sahip olduğunu düşünürsek küçük bir gelişme gibi duruyor. Fakat aracın performansına etki eden unsurların sadece beygir ve tork olmadığını da unutmamak lazım. Ayrıca BRZ’nin namı yüksek performans ile değil, yüksek sürüş yeteneğiyle anılıyor.
2022 Subaru BRZ’nin, bu sonbaharda piyasaya çıkması bekleniyor.
Kaynak: Carscoops
Haber
Tesla yeni fabrikasını Hindistan’da kurabilir!
Elektrikli otomobil döneminin öncü markası Tesla, Gigafactory adını verdiği üretim tesislerini arttırmak için kolları sıvıyor. ABD dışındaki ilk fabrikasını bu yılın başlarında Çin’de açan şirket, Almanya’dan sonraki Gigafactory’i Hindistan’a kurabilir.
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Hindistan, beşinci Tesla Gigafactory için istekli görünüyor!
Tesla’nın Fremont fabrikası dışında toplam 3 adet aktif Gigafactory tesisi daha bulunuyor. Nevada, New York ve Çin’deki fabrikalara önümüzdeki yıl Berlin’de inşaatı süren Gigafactory de katılacak. Ancak marka, küresel büyüme stratejisinin bir parçası olarak daha fazla üretim tesisi açmak istiyor. Bazı raporlara göre Hindistan, beşinci Gigafactory tesisi için ciddi adaylardan biri olarak görülüyor.
Hindistan’ın Karnataka eyaletine bağlı Bangalore şehri, son yıllarda yapılan yatırımlar sayesinde ülkenin bilgi teknolojileri ve elektrikli araç girişimlerinin merkezi oldu. “Asya’nın silikon vadisi” olarak tanımlanan bölgenin yöneticileri, geçtiğimiz günlerde olası bir Gigafactory yatırımına talip olduklarını Tesla’ya bildirdiklerini açıkladı. Karnataka’nın ticaret ve endüstriden sorumlu baş sekreteri Gaurav Gupta, “Onlara bir üretim tesisi kurmaları için desteklerimizi belirttik. Şuan görüşmeler henüz erken aşamada ve uzun süren bir süreç olacak.” ifadelerini kullandı.
Tesla CEO’su Elon Musk’ın Hindistan pazarına büyük ilgi duyduğu ve buradaki potansiyelden faydalanmak istediği biliniyor. Hatta markanın Hindistan’da bir AR-GE merkezi açacağı iddia ediliyor. Tesla’nın uzun vadede Hint pazarına açılacak olması, markanın işçilik maliyetlerini düşürmesi ve çok daha ekonomik modeller üretmesini sağlayabilir.
Genel
2021 Hyundai i20 N-Line tanıtıldı!
Markanın performans odaklı N modellerinden ilham alınarak tasarlanan bazı parçalar taşıyan Hyundai i20 N-Line tanıtıldı. i20 N-Line’ın, bir performans modeli değil, sadece dış tasarım paketine sahip bir model olduğunu da belirtelim.
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Dış tasarımda Hyundai’nin “Sensuous Sportiness” felsefesinin hakim olduğu bir kimlik yer alıyor. Ön kısımda üreticinin “daha sportif bir his” uyandırdığını söylediği yeni tampon yer alıyor. N-Line logosunun yer aldığı siyah renkli ızgaranın tasarımında, damalı bayraktan ilham alındığı söyleniyor.
Arka tasarımda, standart modellerden farklı olarak çift çıkışlı krom egzoz, difüzöre entegre üçgen sis lambası gibi detaylar yer alıyor. Çift renkli 17 inçlik jantlar ise N-Line paketinin duruşunu tamamlayacak bir tasarıma sahip.
i20 N-Line, siyah, gri, beyaz ve pirinç (sarımsı renkli alaşım olan) renkleriyle satışa sunulacak. Ayrıca beyaz renkli modellerde siyah renkli tavan opsiyonu da yer alıyor.
Aracın kabininde ise N logolu ve özel kırmızı dikişli spor koltuklar, N direksiyon simidi, kırmızı detaylı vites topuzu ve metal pedallar yer alıyor. Diğer i20 modellerinde de olan, Hyundai Live Services gibi hizmetleri barındıran ve telefon uygulaması üzerinden uzaktan da kontrol edilebilen, Hyundai Bluelink bilgi-eğlence sisteminin en son sürümü, i20 N-Line’da da yer alıyor.
1.0 litrelik T-GDI teknolojili turbolu benzinli bir motor yer alan araç, 118 beygir gücünde. İsteğe bağlı olarak bu motoru, yakıt tasarrufu adına 48V hafif hibrit sistemiyle almak da mümkün. i20 N-Line’da, Hyundai’nin Akıllı Manuel Şanzıman (iMT) sistemine yer veriliyor.
Hyundai Motor Avrupa‘nın pazarlama ve üründen sorumlu başkan yardımcısı olan Andreas-Christoph Hofmann, ” Tamamen yeni i20 N-Line ile şıklık ve sportifliği, i20 ile buluştuduk. Bu model ile markamızın motor sporları geçmişine vurgu yapmak istedik.” diyor.
Kaynak: Carscoops