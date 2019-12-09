Huawei’den müjde: HarmonyOS’lu akıllı telefon 2020’de geliyor!

Huawei,geçtiğimiz dönemde Amerika’nın kısıtlamaları nedeniyle,yeni işletim sistemleri HarmonyOS‘u geliştirdiğini duyurmuştu.Bugüne kadar sadece akıllı televizyon modellerinde kullanılan işletim sistemi 2020 ile birlikte akıllı telefonlara da geliyor.Bir çok insanın beklediği ve hakkında çeşitli spekülasyonlar dönen işletim sistemi hakkında halâ kafalarda büyük soru işaretleri mevcut.

Huawei başkanı Dr. Wang Chenglu yaptığı açıklamada 2020 yılında,HarmonyOS işletim sistemine sahip bir akıllı telefonun geleceğini müjdeledi.Firmanın dışa bağımlılığını azaltmak adına,Android’in yerini alması beklenen işlem sisteminin,ilk etapta Çin’de piyasaya sürülmesi bekleniyor.Aktarılan bilgilere göre önümüzdeki sene Ağustos ayına kadar işletim sistemi açık kaynak kodlu bir şekilde piyasada bulunacak.

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Uzun zaman önce, Huawei’nin halkla ilişkiler başkan yardımcısı Joy Tan,HarmonyOS işletim sisteminin daha az kod ile daha güvenlikli biçimde çalıştığını iddia etmişti.Ayrıca Counterpoint Research’in iddiasına göre işletim sistemi 2020 yılı sonunda Linux’u aşacak ve en popüler 5. akıllı terminal işletim sistemi olacak.

Şimdi asıl soru işletim sistemi,Huawei’nin amiral gemilerinde mi yoksa giriş veya orta sınıf segment akıllı telefonlarında mı yer alacak? Hatırlarsanız Samsung’un kendi işletim sistemi Tizen firmanın sadece “Z” sınıfı telefonlarında görülmüştü.Huawei tarafının da bu şekilde yeni bir seri mi yoksa mevcut seriler üzerine yeni modeller mi çıkaracağı merak konusu.Belki de geçmişte bahsettiği gibi firma,çift işletim sistemine sahip modeller ile akıllı telefon dünyasına yeni bir soluk getirir.Sizce Huawei yeni işletim sistemini tanıtmak ve yaygınlaştırmak için nasıl bir strateji izleyebilir?