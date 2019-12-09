Haber
Huawei’den müjde: HarmonyOS’lu akıllı telefon 2020’de geliyor!
Huawei,geçtiğimiz dönemde Amerika’nın kısıtlamaları nedeniyle,yeni işletim sistemleri HarmonyOS‘u geliştirdiğini duyurmuştu.Bugüne kadar sadece akıllı televizyon modellerinde kullanılan işletim sistemi 2020 ile birlikte akıllı telefonlara da geliyor.Bir çok insanın beklediği ve hakkında çeşitli spekülasyonlar dönen işletim sistemi hakkında halâ kafalarda büyük soru işaretleri mevcut.
Huawei başkanı Dr. Wang Chenglu yaptığı açıklamada 2020 yılında,HarmonyOS işletim sistemine sahip bir akıllı telefonun geleceğini müjdeledi.Firmanın dışa bağımlılığını azaltmak adına,Android’in yerini alması beklenen işlem sisteminin,ilk etapta Çin’de piyasaya sürülmesi bekleniyor.Aktarılan bilgilere göre önümüzdeki sene Ağustos ayına kadar işletim sistemi açık kaynak kodlu bir şekilde piyasada bulunacak.
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Uzun zaman önce, Huawei’nin halkla ilişkiler başkan yardımcısı Joy Tan,HarmonyOS işletim sisteminin daha az kod ile daha güvenlikli biçimde çalıştığını iddia etmişti.Ayrıca Counterpoint Research’in iddiasına göre işletim sistemi 2020 yılı sonunda Linux’u aşacak ve en popüler 5. akıllı terminal işletim sistemi olacak.
Şimdi asıl soru işletim sistemi,Huawei’nin amiral gemilerinde mi yoksa giriş veya orta sınıf segment akıllı telefonlarında mı yer alacak? Hatırlarsanız Samsung’un kendi işletim sistemi Tizen firmanın sadece “Z” sınıfı telefonlarında görülmüştü.Huawei tarafının da bu şekilde yeni bir seri mi yoksa mevcut seriler üzerine yeni modeller mi çıkaracağı merak konusu.Belki de geçmişte bahsettiği gibi firma,çift işletim sistemine sahip modeller ile akıllı telefon dünyasına yeni bir soluk getirir.Sizce Huawei yeni işletim sistemini tanıtmak ve yaygınlaştırmak için nasıl bir strateji izleyebilir?
Genel
Ericsson rüşvet suçundan ceza ödeyecek!
İsveç telekom devi Ericsson rüşvet verdiği için ABD’de 1 milyar dolar ceza ödeyecek. Ericsson beş ülkede rüşvet vererek rakiplerine karşı avantaj kazanmaya çalıştığını itiraf etti.
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Dünyanın en büyük mobil alt yapı üreticisi olan Ericsson’ın farklı ülkelerde rakiplerini saf dışı bırakmak için telekom şirketlerinin yöneticilerine ve bürokratlara rüşvet dağıttığı ortaya çıkmıştı. ABD, başka ülkelerde rüşvet dağıtılmış olsa bile ABD’li şirketlerin zarar gördüğünü öne sürerek olaya müdahil olmuştu.
Şirket, 2000 ve 2016 yılları arasında müşteri kazanmak için yetkililere rüşvet verme, kayıtları değiştirme gibi ithamlarla suçlanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu, ayrıca şirketi 2011 ve 2017 yılları arasında rüşvet vermekle de suçladı.
Ericsson, aralarında Çin, Suudi Arabistan ve Vietnam gibi ülkelerde geniş çaplı yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle ABD Adalet Bakanlığı ve ABD Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 1,1 milyar dolar cezaya çarptırıldı. Bu davanın aynı zamanda, ABD şirketleriyle rekabet halinde olan diğer şirketler için de örnek olacağı düşünülüyor.
Şirketin yöneticisi Borje Ekholm, medyaya yaptığı açıklamada, yaşanan bu yolsuzlukların için “Bu, geçmişte oldukça utanç verici ve kabul edilemez davranışların bir yansıması ve elbette bir şirket olarak utandığımız bir şey” dedi. “Ancak çözüm, çok uzun ve geniş kapsamlı bir sürece son vermemizi de sağlıyor. Böylece şimdi ileriye doğru ilerleyebilir ve gelecek için daha güçlü bir şirket kurabiliriz.” olduğunu söyledi.
Borje Ekholm ayrıca, bu yolsuzluklara karışmış olan eski ve yeni yöneticileri de işaret etti. Şirket, etik ve gözlemleme hallerini geliştirmek için adımlar atacağını ifade etti.
Haber
Xiaomi’den ekrana gömülü ön kamera için büyük hamle!
Xiaomi Mi Mix 4,amiral gemisi ile kullanılacağı söylenen ekrana gömülü ön kamera teknolojisi için,firma önemli bir ilerlemede bulunarak patent aldı.Şirketin telefonu piyasaya sürmesi beklenirken,çizimde diğer bir iddialı cihaz olan Mix Alpha’nın kamera teknolojisi örnek alınmış.Bu noktada Mi Mix 4 hakkında yayılan söylentilerin gerçekliğinin güçlü olduğunu vurgulamak gerek.
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Çinli akıllı telefon üreticisi,yakında çıkacak Mi Mix 4 için “Ekran yapısı ve Elektronik Ekipman (Display Structure and Electronic Equipment)” başlıklı patent ile,telefon ekranında herhangi bir yer kaplamadan gizli bir kamera bulundurmayı hedefliyor.
Patente ait çizim;
Teknoloji nasıl işliyor;
Mevcut ekran bağımsız olarak kontrol edilebilen birden fazla piksel içeriyor.Ek olarak ışık ayarlama bileşenine ait bölge ışık geçiren bir duruma geldiğinde yani kamera kullanıma açıldığında,birinci bölgeden yayılan ışığın ekrandan geçmesine izin vermek için,o bölgeye ait pikseller devre dışı bırakılıyor ve görüntüde herhangi bir yansıma,bozulma yaşanması ihtimalini minimuma indiriyor.Basit bir mantıkla bölgede bulunan şeffaf,kapanabilir pikseller kullanım durumunda kapanarak,görüntüye herhangi bir müdahalede bulunulmasını engelliyor.
Şirket haziran ayında,yeni ekran altı kamera teknolojisi gösteren küçük bir video paylaşmıştı.Oppo‘nun aynı teknoloji ile ilgili videolu paylaşımından birkaç dakika sonra ortaya çıkan bu durum dikkat çekti.Video çentiksiz,Xiaomi Mi 9 gibi görünen bir cihazı ortaya çıkarmıştı.
Şirket bu ekran altı kamera teknolojisi konusunda ilerleme kaydettiğinden,önümüzdeki aylarda bu teknolojiye sahip bir akıllı telefonu görmeyi umut ediyoruz.Mi Mix 4’ün ekrana gömülü ön kamera teknolojisiyle gelmesi çok muhtemel görünüyor.Acaba 2020’de bizleri daha ne gibi yenilikler bekliyor ?
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 10x Zoom DxOMark sonucu belli oldu!
Çinli teknoloji devi Oppo, en çok ilgi gören modellerinden biri olan Reno 10x Zoom modelinin DxOMark puanı belli oldu.
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Uzun zaman önce lanse edilen ve Türkiye’de de satılan OPPO Reno 10x Zoom, firmanın kamera konusunda hazırladığı en iddialı modeller arasında yer alıyor. Cihazın kamera performansı için geçte olsa DxOMark yetkilileri tarafından test edildi.
Telefonun öne çıkan zoom özelliği, arkasında yer alan 13 megapiksel F3.0 periskop kamerasıyla tam 10 kat hibrit yakınlaştırma yapabilmesi. Telefon, dijital olarak ise tam 60 kat yakınlaştırma seviyesine çıkış yapabiliyor.
Reno 10x Zoom modeli, 48 Megapiksel ana kamerası, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamerası ve 10 kat hibrit yakınlaştırma yapabilen 13 Megapiksellik periskop kamerasıyla testten, 116 puan almayı başardı.
Testte arka kamera performansından 116 puan almayı başaran model, kendisi ile aynı puanı almış olduğu puan ile Huawei P30 Pro modelinin hemen gerisinde kalıyor. Kendisi ile aynı puanı alan Samsung Galaxy S10 5G modelinin önünde yerini aldı. Cihaz aldığı bu puan ile listenin 7. sırasında kendine yer buluyor.
Oppo Reno 10x Zoom modellinin özellikleri
- Snapdragon 855 işlemci, Adreno 640 GPU
- 6,6 inç (2340×1080 piksel) Full HD+ AMOLED ekran
- Android 9.0 Pie işletim sistemi + ColorOS 6
- 48 MP f/1,7 + 13 MP f/3,0 + 8 MP f/2,2 arka kamera
- 16MP f/2,0 ön kamera
- Ekrana gömülü parmak izi okuyucu
- Bluetooth 5
- 4.065 mAh batarya