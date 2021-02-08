Güncelleme
Huawei, HarmonyOS tabanlı EMUI 11.1’i mart ayında yayınlayacak!
Huawei, EMUI 11 kullanıcı arayüzünün devamı niteliğinde olan EMUI 11.1 yazılım güncellemesini bu sene yayınlayacak. Önümüzdeki ay piyasaya çıkması beklenen EMUI 11.1’in HarmonyOS işletim sisteminin üzerine kurulu olacağı ifade ediliyor.
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Şimdiye dek ortaya çıkan bazı raporlar, Huawei’nin EMUI 11’den sonra “EMUI” serisine son vereceğini iddia ediyorlardı. Kendi işletim sistemi HarmonyOS 2.0’ın beta sürümünü Çinli geliştiricilere açan Huawei’nin, artık yeni bir EMUI yükseltme güncellemesi geliştirmeyeceği söyleniyordu. Fakat görünüşe bakılırsa Huawei’nin bunu yapması için daha çok erken.
EMUI 11.1 mart ayında geliyor
Huawei ürünleriyle alakalı sızıntılarıyla tanınan Weibo kullanıcısının paylaşımlarına göre, önümüzdeki ay EMUI 11.1 yayınlanacak. Huawei’nin HarmonyOS işletim sisteminin üzerine kurulu olan EMUI 11.1’de major değişiklikler olmayacak; fakat Huawei EMUI 11.1 kullanıcı arayüzünde, EMUI 11’deki birtakım performans sorunlarını giderecek. Ayrıca EMUI 11.1’le birlikte kullanıcılar estetik açıdan birtakım yeniliklerle de karşılaşacaklar.
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Bunların yanında EMUI 11.1, Huawei kullanıcıları için çok önemli bir dönüm noktası olacak. Zira raporlara göre EMUI 11.1’in bu sefer Android değil; HarmonyOS tabanlı olarak piyasaya çıkacağı ifade ediliyor. Aynı zamanda EMUI 11.1’den sonra Huawei’nin akıllı telefonları, HarmonyOS’a tam anlamıyla destek kazanmış olacaklar. Yani bir başka deyişle, EMUI 11.1 kullanıcıları koşulsuz şartsız HarmonyOS’e geçiş yapabilecekler.
HarmonyOS, Android uygulamalarını da destekliyor
Huawei’nin işletim sistemi HarmonyOS sadece Huawei kullanıcılarına değil, aynı zamanda Android kullanıcılarına da hitap ediyor. Zira gelen bilgilere göre Huawei, HarmonyOS kullanıcılarının telefonlarında Android uygulamalarını da istedikleri gibi çalıştırabilmelerine imkan verecek. Yani siz .apk formatındaki bir Android uygulamasını HarmonyOS’a rahatlıkla kurabileceksiniz.
Akıllı Telefonlar
Realme C2, beklenen Android 10 güncellemesini aldı!
Realme C2, şirketin giriş seviyesi akıllı telefonu olarak 2019’un ilk yarısında bir lansman ile resmi olarak piyasaya çıkmıştı. Cihaz, piyasaya çıktığı dönemde markanın en çok satan telefonuydu. Ayrıca global pazarda da giriş seviyesi telefonlar arasında oldukça popülerdi. Telefon ilk çıktığında Android 9.0 Pie tabanlı ColorOS 6 arayüzü ile çalışıyordu. Android 10 tabanlı Realme UI güncellemesini ise geçtiğimiz yıl alması gerekiyordu. Ancak firma, bu güncellemeyi şimdi yayınlayarak oldukça gecikti.
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Realme C2, Android 10 testlerine ne zaman başladı?
Realme C2, Eylül 2020’nin son günlerinde Android 10 güncellemesi için Beta testlerine başladı. Bu testlere sınırlı sayıda kullanıcı ile devam eden şirket, dört aydan daha uzun süre bu güncellemenin üzerinde çalıştı. Bununla birlikte, güncellemenin kararlı sürümünün bu kadar uzun süre sonra çıkması da kullanıcıları şaşırttı. Android 10 ile birlikte cihazlarda ColorOS yerine Realme UI arayüzüne geçiş olacak. Ayrıca bu güncellemenin herhangi bir aksilik çıkmaması için gruplar halinde cihazlara yollandığını da belirtmek gerek. Bu nedenle Android 10 yükseltmesinin her cihaza ulaşması belli bir zaman alacaktır.
Yeni güncelleme, C.53 donanım yazılımı sürümü ve Ocak 2021 güvenlik yaması ile birlikte gelecek. Betaya katılmayan kullanıcıların 2.1 GB, katılan kullanıcıların ise 164 MB’lık bir indirme yapması gerekiyor. Cihazın giriş seviyesi özelliklere sahip olması nedeniyle Realme UI’ın her özelliği kullanıma açık olmayabilir. Ancak Android 10 ile birlikte gelecek özellikler cihazda mevcut olacak. Realme‘nin aradan vakit geçmesine rağmen sözünü tutmuş olması, kullanıcılar açısından sevindirici ve güzel bir haber oldu.
Güncelleme
Windows 10 yeni güncellemesi bazı hataları çözüyor
Windows 10 sisteminin son güncellemesi bazı yazılımlarda görülen hatalara çözüm getiriyor. Bu hataların arasında ise özellikle bazı dosyaları açarken yaşanan sorunlar yer alıyor.
Yakın zamanda bazı kullanıcılar işletim sisteminde karşılaştıkları bir hatayı bildiriyorlar. Bu hata ise masaüstünde kayıtlı olan bir dosyanın açılmasını engelliyor.
Bununla alakalı olarak sisteme gelen KB459829 güncellemesi bu sinir bozucu hatayı çözmeye odaklı. Windows 10 sisteminin son iki versiyonuna sahip olanlar güncellemeye Windows Güncelleme kısmından erişebiliyor.
Yapılan düzenlemelerle birlikte aynı zamanda başka yenilikler ve düzeltmeler de sistemde yerini alıyor. Örneğin bulut sistem hizmeti sağlayıcılarıyla alakalı görülen dosya kopyalama sorunu da çözülmüşe benziyor. Aynı zamanda Alt-Tab kısa yoluyla geçişte sorun yaşayanlar için de çözüm geliyor.
Gelen yama aynı şekilde uykudan uyanan bazı bilgisayarlarda kilit ekranlarında görülen sorunları da çözüyor. Bunun dışında diğer donma ve farklı modlarda görülen hataların da çözüme bağlanması planların içerisinde. Dolayısıyla genel anlamda oldukça kapsamlı bir güncellemeyle karşı karşıyayız.
Bununla beraber KB459829 güncellemesinin isteğe bağlı bir güncelleme olduğunu hatırlatalım. O yüzden kullanıcıların kendilerinin güncellemeyi aktif hale getirmeleri gerekebilir. Bunun için ise Windows 10 arama çubuğuna güncelleştirme yazıp hızlıca güncelleştirme ekranını açılabiliyor ve buradan güncellemeleri denetleyebiliyorsunuz. Tabii ki bütün Windows 10 güncellemelerinde olduğu gibi, bu versiyonu görebilmeniz için öncesinde çıkan bütün güncellemeleri de indirmiş olmanız gerektiğini hatırlatmamızda fayda var.
Genel
Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesi artık herkese ulaşılabilir oldu
Microsoft güncellemeyi daha önceden sahip olduğu hata ve sorunlardan dolayı sadece belli kişilere göndermişti. Şimdi ise firma Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesini genel dağıtıma açtı.
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MS Power User tarafından keşfedildiğine göre Mayıs 2020 versiyonuna yaptığı bir durum güncellemesinde Microsoft; 2004 versiyonu, yani 2020 Mayıs versiyonunun genel dağıtıma açıldığını belirtti.
Bir süredir Microsoft firmasının Mayıs 2020 güncellemesindeki sorunları çözmeye çalıştığı bilinenler arasındaydı. Ancak versiyonu tamamen sağlıklı bir hale getirmeleri doğal olarak zaman almışa benziyor. Yaklaşık altı ay kadar.
Buna rağmen AdDuplex tarafından gelen güncel verilere bakacak olursak Windows 10 Mayıs 2020 versiyonunun zaten en çok kullanılan Windows 10 versiyonu olduğunu görebiliyoruz. Kullanıcıların %39.8’inin kullandığı 2020 Mayıs versiyonunu %31.2 ile Kasım 2019 versiyonu takip ediyor. En yeni Ekim 2020 versiyonu ise %16.8 ile üçüncü sırada. Mayıs 2019 versiyonu ise Ocak 2021 itibariyle kullanımda %6.6 oranına sahip. Bu veriler kısıtlı kişilerden alınan veriler olsa da yine de genel bir görüntü vermeye yetiyor diyebiliriz.
Microsoft Mayıs 2020 versiyonundaki sorunların çoğunluğunu halletse de bilinen bazı sorunlar hala mevcut. Bunların arasında durum güncellemesinde görüleceği üzere ağırlıklı olarak ses sürücüleri uyumsuzluğu yer alıyor. Bu tip sorunlar ufak da olsa bazı cihazların güncellemeye geçmesini engelleme ihtimaline sahip. Ancak firma buna yakın zamanda bir çözüm getireceğini de not olarak düşüyor.
Son olarak asıl büyük güncellemenin Mayıs 2020 olduğunu, Kasım 2020 güncellemesinin nispeten ufak olduğunu hatırlatalım. Aynı şey daha önce bahsettiğimiz üzere 2021 yılının gelecek ilk güncellemesi için de geçerli olacak. Yani güncelleme sistem içerisinden ufak bir aktifleştirme butonu ile harekete geçecek. Dolayısıyla Mayıs 2020 güncellemesinin birkaç değişiklik dışında en son versiyonlardan farksız olduğunun altını çizmekte fayda var.
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