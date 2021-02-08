Huawei, EMUI 11 kullanıcı arayüzünün devamı niteliğinde olan EMUI 11.1 yazılım güncellemesini bu sene yayınlayacak. Önümüzdeki ay piyasaya çıkması beklenen EMUI 11.1’in HarmonyOS işletim sisteminin üzerine kurulu olacağı ifade ediliyor.

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Şimdiye dek ortaya çıkan bazı raporlar, Huawei’nin EMUI 11’den sonra “EMUI” serisine son vereceğini iddia ediyorlardı. Kendi işletim sistemi HarmonyOS 2.0’ın beta sürümünü Çinli geliştiricilere açan Huawei’nin, artık yeni bir EMUI yükseltme güncellemesi geliştirmeyeceği söyleniyordu. Fakat görünüşe bakılırsa Huawei’nin bunu yapması için daha çok erken.

EMUI 11.1 mart ayında geliyor

Huawei ürünleriyle alakalı sızıntılarıyla tanınan Weibo kullanıcısının paylaşımlarına göre, önümüzdeki ay EMUI 11.1 yayınlanacak. Huawei’nin HarmonyOS işletim sisteminin üzerine kurulu olan EMUI 11.1’de major değişiklikler olmayacak; fakat Huawei EMUI 11.1 kullanıcı arayüzünde, EMUI 11’deki birtakım performans sorunlarını giderecek. Ayrıca EMUI 11.1’le birlikte kullanıcılar estetik açıdan birtakım yeniliklerle de karşılaşacaklar.

Bunların yanında EMUI 11.1, Huawei kullanıcıları için çok önemli bir dönüm noktası olacak. Zira raporlara göre EMUI 11.1’in bu sefer Android değil; HarmonyOS tabanlı olarak piyasaya çıkacağı ifade ediliyor. Aynı zamanda EMUI 11.1’den sonra Huawei’nin akıllı telefonları, HarmonyOS’a tam anlamıyla destek kazanmış olacaklar. Yani bir başka deyişle, EMUI 11.1 kullanıcıları koşulsuz şartsız HarmonyOS’e geçiş yapabilecekler.

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