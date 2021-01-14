Huawei HarmonyOS çalıştıran 300 milyon cihaz satmayı planlıyor

Huawei, 2021 yılı içerisinde HarmonyOS mobil işletim sistemini çalıştıran 300 milyon adet cihaz satmayı planladığını söyledi. HarmonyOS’in Android’e çok benzediği yönündeki eleştirilere karşın, “HarmonyOS Android ve iOS’in bir kopyası değil.” diyen şirket, gelecek hedeflerinden de bahsetti.

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Huawei Tüketici Yazılım Departmanı Başkanı Wang Chenglu, Huawei’nin gelecekteki HarmonyOS hedefleriyle alakalı sorulara cevap verdi. Kendi işletim sistemini geliştirme sebeplerinin sadece ABD’nin yaptırımları olmadığını söyleyen Chenglu, Huawei’nin yazılım departmanının 2016’dan beri HarmonyOS için uğraştığını açıkladı.

Bildiğiniz üzere Huawei, HarmonyOS işletim sisteminin Geliştirici Beta sürümünü 16 Aralık 2020’de Çin’deki geliştiriciler için yayınlamıştı. Hatta o gün HarmonyOS’i telefonuna yükleyen bir geliştirici o anları videoya almıştı, biz de sizlere haberlerimizde aktarmıştık. O videoda görüldüğü üzere HarmonyOS, Huawei’nin Android tabanlı EMUI arayüzüne çok benziyordu hatta sanki EMUI’ın adı değiştirilip “HarmonyOS” yapılmış gibiydi. Wang Chenglu, bu benzerlik eleştirilerine yönelik verdiği cevapta, HarmonyOS’in kesinlikle Android ve iOS’in kopyası olmadığını dile getirdi.

Bu yıl 300 milyon HarmonyOS’li cihaz göreceğiz

Huawei Tüketici Yazılım Departmanı Başkanı Wang Chenglu, şirketin HarmonyOS ile ilgili hedeflerinden de bahsetti. Chenglu’nun açıklamasına göre Huawei, 2021 yılı içerisinde 300 ila 400 milyon adet HarmonyOS’li cihaz satışa sunacak. Buradaki “300-400 milyon” hedefindeki kasıtın sadece telefon değil, genel olarak bütün teknolojik ekipmanlar olduğunu belirtelim. Zira HarmonyOS sadece telefonlarda değil, buzdolabına varana kadar internete bağlanabilen her türlü cihazda çalışabilecek. Zaten aslında bakarsanız Huawei’nin HarmonyOS’te odaklandığı temel şey de bu; Nesnelerin İnterneti (IoT) ekosistemi.

Önümüzdeki süreçteki HarmonyOS hedeflerinden de bahseden Wang Chenglu, HarmonyOS’in IoT ekosisteminin geleceğine göz kırpan panaromik bir platform olduğunu dile getirdi. Wang Chenglu’nun açıklamasına göre şu anda işletim sistemlerinin kusursuz olarak çalışabildiği tek platform akıllı telefonlar. Akıllı saatler, TV’ler ve arabalarda ise durum bu kadar parlak değil, zira IoT ekosisteminin birer parçaları olan bu platformlardaki yazılım desteği oldukça az. İşte HarmonyOS, bu eksiklikleri birer birer giderecek ve IoT ekosisteminin gerçek anlamda kusursuz işleyebildiği bir işletim sistemi olacak.

HarmonyOS çalıştıran ilk telefon Huawei P50 olabilir

Huawei, HarmonyOS işletim sistemini şimdilik sadece Çin’deki geliştiricilerin beğenisine sunmakla yetiniyor. Bu yıl içerisinde globaldeki geliştiricilere de açılması beklenen HarmonyOS, söylentilere göre Huawei’nin P50 serisiyle beraber son kullanıcının karşısına çıkacak. Hatta Huawei P50, global pazarda hem HarmonyOS’li hem de Android’li sürümleriyle satışta olacak.