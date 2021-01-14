Haber
Huawei HarmonyOS çalıştıran 300 milyon cihaz satmayı planlıyor
Huawei, 2021 yılı içerisinde HarmonyOS mobil işletim sistemini çalıştıran 300 milyon adet cihaz satmayı planladığını söyledi. HarmonyOS’in Android’e çok benzediği yönündeki eleştirilere karşın, “HarmonyOS Android ve iOS’in bir kopyası değil.” diyen şirket, gelecek hedeflerinden de bahsetti.
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Huawei Tüketici Yazılım Departmanı Başkanı Wang Chenglu, Huawei’nin gelecekteki HarmonyOS hedefleriyle alakalı sorulara cevap verdi. Kendi işletim sistemini geliştirme sebeplerinin sadece ABD’nin yaptırımları olmadığını söyleyen Chenglu, Huawei’nin yazılım departmanının 2016’dan beri HarmonyOS için uğraştığını açıkladı.
Bildiğiniz üzere Huawei, HarmonyOS işletim sisteminin Geliştirici Beta sürümünü 16 Aralık 2020’de Çin’deki geliştiriciler için yayınlamıştı. Hatta o gün HarmonyOS’i telefonuna yükleyen bir geliştirici o anları videoya almıştı, biz de sizlere haberlerimizde aktarmıştık. O videoda görüldüğü üzere HarmonyOS, Huawei’nin Android tabanlı EMUI arayüzüne çok benziyordu hatta sanki EMUI’ın adı değiştirilip “HarmonyOS” yapılmış gibiydi. Wang Chenglu, bu benzerlik eleştirilerine yönelik verdiği cevapta, HarmonyOS’in kesinlikle Android ve iOS’in kopyası olmadığını dile getirdi.
Bu yıl 300 milyon HarmonyOS’li cihaz göreceğiz
Huawei Tüketici Yazılım Departmanı Başkanı Wang Chenglu, şirketin HarmonyOS ile ilgili hedeflerinden de bahsetti. Chenglu’nun açıklamasına göre Huawei, 2021 yılı içerisinde 300 ila 400 milyon adet HarmonyOS’li cihaz satışa sunacak. Buradaki “300-400 milyon” hedefindeki kasıtın sadece telefon değil, genel olarak bütün teknolojik ekipmanlar olduğunu belirtelim. Zira HarmonyOS sadece telefonlarda değil, buzdolabına varana kadar internete bağlanabilen her türlü cihazda çalışabilecek. Zaten aslında bakarsanız Huawei’nin HarmonyOS’te odaklandığı temel şey de bu; Nesnelerin İnterneti (IoT) ekosistemi.
Önümüzdeki süreçteki HarmonyOS hedeflerinden de bahseden Wang Chenglu, HarmonyOS’in IoT ekosisteminin geleceğine göz kırpan panaromik bir platform olduğunu dile getirdi. Wang Chenglu’nun açıklamasına göre şu anda işletim sistemlerinin kusursuz olarak çalışabildiği tek platform akıllı telefonlar. Akıllı saatler, TV’ler ve arabalarda ise durum bu kadar parlak değil, zira IoT ekosisteminin birer parçaları olan bu platformlardaki yazılım desteği oldukça az. İşte HarmonyOS, bu eksiklikleri birer birer giderecek ve IoT ekosisteminin gerçek anlamda kusursuz işleyebildiği bir işletim sistemi olacak.
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HarmonyOS çalıştıran ilk telefon Huawei P50 olabilir
Huawei, HarmonyOS işletim sistemini şimdilik sadece Çin’deki geliştiricilerin beğenisine sunmakla yetiniyor. Bu yıl içerisinde globaldeki geliştiricilere de açılması beklenen HarmonyOS, söylentilere göre Huawei’nin P50 serisiyle beraber son kullanıcının karşısına çıkacak. Hatta Huawei P50, global pazarda hem HarmonyOS’li hem de Android’li sürümleriyle satışta olacak.
Huawei’nin işletim sistemi HarmonyOS sadece Huawei kullanıcılarına değil, aynı zamanda Android kullanıcılarına da hitap ediyor. Gelen bilgilere göre Huawei, Harmony OS kullanıcılarının telefonlarında Android uygulamalarını da istedikleri gibi çalıştırabilmelerine imkan verecek. Yani siz .apk formatındaki bir Android uygulamasını HarmonyOS’a rahatlıkla kurabileceksiniz.
Haber
Telegram CEO’su: Tarihin en büyük dijital göçüne tanık oluyoruz
Telegram CEO’su Pavel Durov, Telegram’daki kişisel kanalından yaptığı açıklamada tarihin en büyük dijital göçüne tanık olduklarını söyledi. Pavel Durov, Telegram’da kişisel kanalını açan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da atıfta bulunarak siyasi liderlerin Telegram’a katılmalarından onur duyduğunu ifade etti.
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Telegram CEO’suna göre son birkaç günde yaşananlar, insanlık tarihinin en büyük dijital göçü
Son günlerin en çok konuşulan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram’ın en yetkili isiminden, uygulamaya yapılan geçişlerle alakalı açıklama geldi. Platformun kurucusu ve hâlihazırda CEO’su olan Pavel Durov, kişisel Telegram kanalından yaptığı paylaşımda “İnsanlık tarihinin en büyük dijital göçüne tanık oluyoruz.” açıklamasında bulundu.
Bundan birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kendi Telegram kanalını açtığını duyurmuş ve vatandaşları kanalına davet etmişti. Ek olarak Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da Telegram’da kanal açarak Brezilya vatandaşlarına doğrudan Telegram üzerinden hitap etmeye başlamıştı. CEO Pavel Durov, Türkiye ve Brezilya cumhurbaşkanına atıfta bulunarak siyasi liderlerin Telegram’ı tercih etmelerinden çok memnun olduğunu dile getirdi.
Telegram’ın diğer mesajlaşma uygulamalarının aksine daha şeffaf algoritmalarla donatıldığının altını çizen CEO, Telegram kanallarını liderlerin vatandaşlarla güvenilir bir şekilde iletişim kurmalarının “tek yolu” olarak nitelendirdi.
Telegram’ın CEO’sunun açıklamasının ilgili kısmı şu şekilde:
“Son yazımdan bu yana, Telegram’a geçen yeni kullanıcılarda önemli bir hızlanma görüldü. İnsanlık tarihinin en büyük dijital göçüne tanık oluyoruz. Siyasi liderlerin yanı sıra kamu kuruluşlarının yanlış bilgilerle mücadele etmek ve toplumlarını önemli konular hakkında bilgilendirmek için Telegram’a güvenmelerinden onur duyuyoruz. Telegram’daki kanallar, liderlerin vatandaşlarıyla güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasının doğrudan doğruya tek yoludur.”
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WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi, en çok Telegram’a yaradı
Gizlilik Sözleşmesi’ni değiştireceğini ve kullanıcı verilerini Facebook şirketleriyle paylaşacağını açıklayan WhatsApp, Telegram kullanıcılarındaki artışa çok büyük katkı sağlamış gibi görünüyor.
Popüler anlık mesajlaşma uygulaması, 72 saat içerisinde 25 milyon kullanıcı kazandı. Böylece Telegram toplam 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Bunların yüzde 38’i Asya‘dan, yüzde 27’si Avrupa‘dan, yüzde 21’i Latin Amerika‘dan ve yüzde 8’i Orta Doğu ve Afrika bölgesinden geldi.
Oyun
Cyberpunk 2077 ilk büyük güncellemesini alıyor
Cyberpunk 2077 belki de son yılların en çok konuşulan oyunu durumunda. Oyun piyasaya çıkana kadar defalarca ertelenmesiyle sıklıkla gündeme geldi. Piyasaya çıktıktan sonra ise önceki nesil konsollara başarısız optimizasyonu ve içerdiği çok sayıda hata dolayısıyla oyun severlerin tepkilerini aldı. Hatta oyunun yapımcısı CD Projekt oyunculardan özür dilemek zorunda kaldı. Firma, son durum ile ilgili bir video yayınladı.
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CD Projekt, Cyberpunk 2077 için ilk büyük güncellemeyi 10 gün içinde yayınlayacak
CD Projekt, yayınladığı video ile birlikte güncellemelerle ilgili bir yol haritası paylaştı. Yol haritasına göre ilk güncelleme önceki nesil konsollardaki sorunları gidermeye yönelik olacak. Şubat ayı gibi daha büyük bir ikinci güncelleme gelecek. Yeni nesil konsollar için ise 2021’in ikinci yarısında bir güncelleme gelecek. Ancak yeni nesil konsol sahipleri PlayStation ve Xbox konsollardaki geriye dönük uyumluluk sayesinde yayınlanacak ilk iki güncellemeden yararlanabilecekler.
Firmanın kurucularından olan Marcin Iwinski bugün yayınlanan videoda, oyunun hatalı şekilde piyasaya çıkmasında kendisi ve yönetim kurulunun sorumlu olduğunu söyledi. Firmadaki hiçbir takımın bu durumdan sorumlu tutulmamasını istedi. Yapımcı, oyunun PC sürümü ile eski nesil konsollar için hazırlanan sürümü arasında kalite farkıyla ilgili olarak: “Başlangıçta oyunun PC’de kusursuz görünmesini sağlamayı istemek ve sonrasında konsollara adapte etmek, bizim için işleri daha zor hale getirdi” dedi.
Yayınlanan videoya göre, yakın zamanda duyurulan oyunun ücretsiz DLC’si de ilk iki güncellemenin sonrasına bırakıldı. Marcin Iwinski, Cyberpunk 2077’nin piyasaya çıkmasına yakın dönemdekinin aksine duyurdukları büyük güncellemeyi zorunlu fazla mesai yapmadan çıkarmayı düşündüklerini söyledi. Oyunun PlayStation Store’a ne zaman geri döneceği ile ilgili olarak ise düzeltmeler ve güncellemeler üzerinde uğraştıklarını ve Cyberpunk 2077’yi PlayStation Store’a geri getirmek için Sony ile işbirliği içinde olduklarını belirtti.
Cyberpunk 2077, tüm bu hatalara rağmen 13 milyon’luk satış rakamına ulaşmayı başardı. Oyunun satışları ve firmanın geleceği güncellemelerin başarısına bağlı olacak.
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Genel
Logitech MK850 Kablosuz Klavye ve Mouse Seti yeniden satışta!
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Logitech MK850 Kablosuz Klavye ve Mouse Seti tekrardan satışa sunuldu
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Bu cihazlarda, klavyenizin pillerini 36 ay boyunca değiştirmeden de kullanabilmeniz mümkün. Ayrıca bu değer, fare tarafında 24 aya kadar uzayabiliyor. Cihazlarınızı Logitech Unifying USB alıcı ile kablosuz olarak bağlayıp; Bluetooth ile eşleştirdikten sonra uzun süreli kullanım ömrü yakalayabilmeniz mümkün.
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