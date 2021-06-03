Huawei, HarmonyOS 2 işletim sistemli yeni tableti MatePad Pro’yu tanıttı

Huawei, HarmonyOS 2 işletim sistemiyle donatılan ve güncellenen özelliklere sahip yeni Huawei MatePad Pro modelini tanıttı. Yeni nesil akıllı cihazlar için tasarlanan HarmonyOS 2, Huawei MatePad Pro’nun da bünyesinde yer alacak ve cihazı yepyeni işlevlerle güçlendirecek gibi gözüküyor. Ayrıca Yeni MatePad Pro, Alt Bağlantı İstasyonu ve Hizmet Widget’ları ile kullanıcılara önemli bilgileri daha verimli bir şekilde görüntüleyebilmeleri için yeni yollar sağlıyor.

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Huawei MatePad Pro neler sunuyor?

Huawei’nin yeni tableti, çeşitli yaratıcılık ve üretkenlik kullanım durumlarını destekleyebilen bir akıllı ekosistem oluşturmak için akıllı telefonlardan PC’lere ve akıllı TV’lere kadar diğer cihazların yeteneklerini kullanabilme potansiyeline sahip. Huawei MatePad Pro, Kirin 9000E ve %90 ekran-gövde oranı, milyonda bir kontrast oranı ve DCI-P3 geniş renk gamutu desteği ile gelen 12,6 inç OLED FullView ekrana sahip. Yeni geliştirilen App Multiplier ve Çoklu Pencere özellikleri de, çoklu görevleri daha rahat yerine getirebilmeyi sağlıyor ve Huawei’nin tablet uygulamalarında yatay modun geliştirilmesini destekliyor. Lansmanda Huawei ayrıca, kullanıcıların ilhamlarını yakalamalarına yardımcı olan daha akıllı ve daha doğal etkileşimli deneyimler sunan Huawei M-Pencil’ın (2. nesil) tanıtımını da yaptı.

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Huawei Tüketici Elektroniği Grubu COO’su Kevin Ho, ürün lansmanı sırasında, “Yeni Huawei MatePad Pro, kullanıcılara daha üretken ve yaratıcı olmaları için ilham verecek mükemmel bir araç. Yeni HarmonyOS 2 ile kullanıcılar, uygulamalardan ve hizmetlerden tamamen yeni yollarla yararlanabilir ve her zamankinden daha akıllı çalışabilirler” açıklamasını yaptı.

MatePad Pro’da kullanılan 12,6 inç OLED FullView ekran profesyonel monitörlerle yarışabilecek düzeyde

Huawei MatePad Pro, daha önce de belirttiğimiz gibi 12,6 inç OLED FullView ekrana sahip. Fakat bu ekranın, kağıt üstünde gözükenden çok daha fazlasına sahip olduğunu söylemek mümkün. 16:10 en boy oranı ve yalnızca 5,6 mm inceliğindeki dar çerçeveleriyle ekran, %90 ekran-gövde oranı sunuyor. Cihazda kullanılan OLED FullView ekran ayrıca milyonda bir yüksek kontrast oranını ve geniş DCI-P3 renk gamını destekleyerek daha iyi tanımlanmış ve gerçeğe yakın renkler üretmesini sağlıyor. Ek olarak Huawei MatePad Pro, ∆E < 0,5 renk doğruluğu derecesine sahip. Yalnızca bazı profesyonel düzeyde monitörler tarafından elde edilen bu renk doğruluğu, tableti profesyonel fotoğrafçılar için harika bir taşınabilir ikinci monitör haline getiriyor. Kaynakta emisyonları azaltan mavi ışık filtreleme donanım çözümü ile Huawei MatePad Pro, dünyanın çeşitli zorlu testleri geçen ve TÜV Rheinland Full Care Display 2.0 sertifikası alan ilk tableti.

Ses tarafındaysa Huawei MatePad Pro’daki parlak ekran, tüketicilere sürükleyici multimedya deneyimleri sağlamak için yüksek genlikli tweeter’lar ve woofer’lardan oluşan sekiz hoparlörlü bir ses sistemi ile tamamlanıyor. Böylelikle cihaz, içerik tüketen kullanıcılar için biçilmiş kaftan haline geliyor.

HarmonyOS 2, devrim yaratmayı başarabilecek mi?

Kullanıcıların ihtiyaç duydukları uygulamaları hızlı bir şekilde bulmalarına yardımcı olmak için Huawei MatePad Pro, yalnızca sık kullanılan uygulamaları değil, aynı zamanda yakın zamanda kullanılan uygulamaları da görüntüleyen yeni bir “Bottom Dock” sunuyor. Yeni Hizmet Pencere Öğeleri, gerçek zamanlı bilgileri görüntüleyebiliyor ve kullanıcıların uygulamaları başlatmadan bile belirli uygulama özelliklerine hızlı ve kolay bir şekilde erişmelerine olanak tanıyor. Bu widget’lar herhangi bir yere yerleştirilebildiği gibi kullanıcıların cihazlarını tercihlerine göre kişiselleştirmeleri için tamamen özelleştirilebilir kılıyor.

HarmonyOS’un dağıtılmış özelliklerinden yararlanan yeni Huawei MatePad Pro, yeni Tablet-PC Çoklu Ekran İş Birliği özelliklerini destekliyor. Bunlar, Ayna Modu, Genişletme Modu ve İş Birliği Modu. Ayna Modunda, bağlı bilgisayarın ekranı tablet ekranına yansıtılarak kullanıcıların belgeleri doğrudan imzalamasına ve not almasına veya tıpkı profesyonel tasarımcıların yaptığı gibi Huawei M-Pencil (2. nesil) ve Huawei MatePad Pro ile tıpkı bir çizim tablası ve kalemi gibi bilgisayarda çizim yapmasına olanak tanıyor. Genişletme Modu da, Huawei MatePad Pro’yu ikinci bir ekrana dönüştürerek daha fazla içerik görüntülemek için ekstra ekran alanı sağlayarak referans materyallerini kontrol etmek veya internette gezinmek için iyi bir deneyim sunuyor. Yenilikçi Collaborate Modu, HarmonyOS 2 ve Windows arasında gerçek platformlar arası etkileşimleri mümkün kılarak, kullanıcıların metin, resim ve belge gibi içerikleri bağlı cihazlar arasında basit bir sürükle ve bırak yöntemiyle aktarmalarına olanak tanıyor. Tabletleri, akıllı telefonları ve PC’leri ayıran sınırları ortadan kaldıran Çoklu Ekran İş Birliği, kullanıcıların Huawei MatePad Pro ve diğer bağlı cihazlarla yapabileceklerini geliştirerek, eskisinden daha pratik, üretken ve yaratıcı olmalarını sağlıyor.

Geliştirilmiş App Multiplier

Yeni App Multiplier bir uygulamayı tek bir pencerede gösterebiliyor. Bu sayede kullanıcılar artık tableti tutuşlarını bırakmadan uygulama içeriğinde gezinmek için tablet ekranının her iki yanındaki boş alanları yukarı ve aşağı kaydırarak kullanabilme opsiyonuna sahip. Kullanıcılar ayrıca aynı uygulamanın iki örneğini birden görerek, aynı uygulamayı iki kez başlatmışlar gibi pencerelerle etkileşim kurabiliyorlar. Haziran 2021 itibarıyla, yaklaşık 4.000 uygulama, kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek için App Multiplier’ı benimsedi. Buna dayanarak da Huawei, App Multiplier’ı sürekli geliştirerek yatay yönlendirmeyi destekleyen tablet uygulamalarının geliştirilmesine öncülük ediyor.

HUAWEI M-Pencil (2. nesil) ve HUAWEI Akıllı Manyetik Klavye ilk kez sahneye çıkıyor

Huawei, yeni platin kaplı kalem ucu, düşük gecikme süresi ve 4.096 basınç hassasiyeti desteği ile kurşun kalem benzeri bir doğal yazma deneyimi sunan Huawei M-Pencil’in 2. neslini de tanıttı. Lüks saatlerin şeffaf kasa arkası tasarımından ilham alan yeni şeffaf kalem ucu, kaleminin iç işleyişini sergiliyor ve daha iyi bir çizim deneyimi için buzlu bir dokuya sahip. Yeni Huawei M-Pencil (2. nesil), el yazısı içeriği gerçek zamanlı makine kodlu metne dönüştüren Huawei FreeScript ve ayrıca geçiş için çift dokunma, Anında Şekil, Anında Tablo ve daha fazlasını içeren çok çeşitli yenilikçi etkileşim özelliklerini destekliyor.

Yenilikçi çizim özellikleri, üçüncü taraf uygulamalarda da kullanılabilir durumda. Huawei tarafından geliştirilen Kalem Motoru, üçüncü taraf uygulamalarda daha zengin, daha doğal çizim ve el yazısı deneyimleri için tümü kolayca entegre edilebilen vuruş tahmini ve fırça efektleri gibi bir dizi özellik sunan, dünya çapındaki tüm geliştiricilere açık.

Huawei Akıllı Manyetik Klavye, tatmin edici yazma deneyimleri sunmak için 1,3 mm’lik tuş hareket mesafesine sahip tam boyutlu bir klavye. Bluetooth ve kablosuz şarjı destekleyen manyetik olarak eşleştirilmiş klavye, herhangi bir ofis kullanıcısının üretkenliğini artırmak için Huawei MatePad Pro ile bir sinerji oluşturabiliyor.