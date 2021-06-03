Tablet/Notebook/Laptop
Huawei, HarmonyOS 2 işletim sistemli yeni tableti MatePad Pro’yu tanıttı
Huawei, HarmonyOS 2 işletim sistemiyle donatılan ve güncellenen özelliklere sahip yeni Huawei MatePad Pro modelini tanıttı. Yeni nesil akıllı cihazlar için tasarlanan HarmonyOS 2, Huawei MatePad Pro’nun da bünyesinde yer alacak ve cihazı yepyeni işlevlerle güçlendirecek gibi gözüküyor. Ayrıca Yeni MatePad Pro, Alt Bağlantı İstasyonu ve Hizmet Widget’ları ile kullanıcılara önemli bilgileri daha verimli bir şekilde görüntüleyebilmeleri için yeni yollar sağlıyor.
İlginizi çekebilir: FreeBuds 4, Huawei tarafından yapılan lansmanla tanıtıldı
İçindekiler
Huawei MatePad Pro neler sunuyor?
Huawei’nin yeni tableti, çeşitli yaratıcılık ve üretkenlik kullanım durumlarını destekleyebilen bir akıllı ekosistem oluşturmak için akıllı telefonlardan PC’lere ve akıllı TV’lere kadar diğer cihazların yeteneklerini kullanabilme potansiyeline sahip. Huawei MatePad Pro, Kirin 9000E ve %90 ekran-gövde oranı, milyonda bir kontrast oranı ve DCI-P3 geniş renk gamutu desteği ile gelen 12,6 inç OLED FullView ekrana sahip. Yeni geliştirilen App Multiplier ve Çoklu Pencere özellikleri de, çoklu görevleri daha rahat yerine getirebilmeyi sağlıyor ve Huawei’nin tablet uygulamalarında yatay modun geliştirilmesini destekliyor. Lansmanda Huawei ayrıca, kullanıcıların ilhamlarını yakalamalarına yardımcı olan daha akıllı ve daha doğal etkileşimli deneyimler sunan Huawei M-Pencil’ın (2. nesil) tanıtımını da yaptı.
Huawei Tüketici Elektroniği Grubu COO’su Kevin Ho, ürün lansmanı sırasında, “Yeni Huawei MatePad Pro, kullanıcılara daha üretken ve yaratıcı olmaları için ilham verecek mükemmel bir araç. Yeni HarmonyOS 2 ile kullanıcılar, uygulamalardan ve hizmetlerden tamamen yeni yollarla yararlanabilir ve her zamankinden daha akıllı çalışabilirler” açıklamasını yaptı.
MatePad Pro’da kullanılan 12,6 inç OLED FullView ekran profesyonel monitörlerle yarışabilecek düzeyde
Huawei MatePad Pro, daha önce de belirttiğimiz gibi 12,6 inç OLED FullView ekrana sahip. Fakat bu ekranın, kağıt üstünde gözükenden çok daha fazlasına sahip olduğunu söylemek mümkün. 16:10 en boy oranı ve yalnızca 5,6 mm inceliğindeki dar çerçeveleriyle ekran, %90 ekran-gövde oranı sunuyor. Cihazda kullanılan OLED FullView ekran ayrıca milyonda bir yüksek kontrast oranını ve geniş DCI-P3 renk gamını destekleyerek daha iyi tanımlanmış ve gerçeğe yakın renkler üretmesini sağlıyor. Ek olarak Huawei MatePad Pro, ∆E < 0,5 renk doğruluğu derecesine sahip. Yalnızca bazı profesyonel düzeyde monitörler tarafından elde edilen bu renk doğruluğu, tableti profesyonel fotoğrafçılar için harika bir taşınabilir ikinci monitör haline getiriyor. Kaynakta emisyonları azaltan mavi ışık filtreleme donanım çözümü ile Huawei MatePad Pro, dünyanın çeşitli zorlu testleri geçen ve TÜV Rheinland Full Care Display 2.0 sertifikası alan ilk tableti.
Ses tarafındaysa Huawei MatePad Pro’daki parlak ekran, tüketicilere sürükleyici multimedya deneyimleri sağlamak için yüksek genlikli tweeter’lar ve woofer’lardan oluşan sekiz hoparlörlü bir ses sistemi ile tamamlanıyor. Böylelikle cihaz, içerik tüketen kullanıcılar için biçilmiş kaftan haline geliyor.
HarmonyOS 2, devrim yaratmayı başarabilecek mi?
Kullanıcıların ihtiyaç duydukları uygulamaları hızlı bir şekilde bulmalarına yardımcı olmak için Huawei MatePad Pro, yalnızca sık kullanılan uygulamaları değil, aynı zamanda yakın zamanda kullanılan uygulamaları da görüntüleyen yeni bir “Bottom Dock” sunuyor. Yeni Hizmet Pencere Öğeleri, gerçek zamanlı bilgileri görüntüleyebiliyor ve kullanıcıların uygulamaları başlatmadan bile belirli uygulama özelliklerine hızlı ve kolay bir şekilde erişmelerine olanak tanıyor. Bu widget’lar herhangi bir yere yerleştirilebildiği gibi kullanıcıların cihazlarını tercihlerine göre kişiselleştirmeleri için tamamen özelleştirilebilir kılıyor.
HarmonyOS’un dağıtılmış özelliklerinden yararlanan yeni Huawei MatePad Pro, yeni Tablet-PC Çoklu Ekran İş Birliği özelliklerini destekliyor. Bunlar, Ayna Modu, Genişletme Modu ve İş Birliği Modu. Ayna Modunda, bağlı bilgisayarın ekranı tablet ekranına yansıtılarak kullanıcıların belgeleri doğrudan imzalamasına ve not almasına veya tıpkı profesyonel tasarımcıların yaptığı gibi Huawei M-Pencil (2. nesil) ve Huawei MatePad Pro ile tıpkı bir çizim tablası ve kalemi gibi bilgisayarda çizim yapmasına olanak tanıyor. Genişletme Modu da, Huawei MatePad Pro’yu ikinci bir ekrana dönüştürerek daha fazla içerik görüntülemek için ekstra ekran alanı sağlayarak referans materyallerini kontrol etmek veya internette gezinmek için iyi bir deneyim sunuyor. Yenilikçi Collaborate Modu, HarmonyOS 2 ve Windows arasında gerçek platformlar arası etkileşimleri mümkün kılarak, kullanıcıların metin, resim ve belge gibi içerikleri bağlı cihazlar arasında basit bir sürükle ve bırak yöntemiyle aktarmalarına olanak tanıyor. Tabletleri, akıllı telefonları ve PC’leri ayıran sınırları ortadan kaldıran Çoklu Ekran İş Birliği, kullanıcıların Huawei MatePad Pro ve diğer bağlı cihazlarla yapabileceklerini geliştirerek, eskisinden daha pratik, üretken ve yaratıcı olmalarını sağlıyor.
Geliştirilmiş App Multiplier
Yeni App Multiplier bir uygulamayı tek bir pencerede gösterebiliyor. Bu sayede kullanıcılar artık tableti tutuşlarını bırakmadan uygulama içeriğinde gezinmek için tablet ekranının her iki yanındaki boş alanları yukarı ve aşağı kaydırarak kullanabilme opsiyonuna sahip. Kullanıcılar ayrıca aynı uygulamanın iki örneğini birden görerek, aynı uygulamayı iki kez başlatmışlar gibi pencerelerle etkileşim kurabiliyorlar. Haziran 2021 itibarıyla, yaklaşık 4.000 uygulama, kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek için App Multiplier’ı benimsedi. Buna dayanarak da Huawei, App Multiplier’ı sürekli geliştirerek yatay yönlendirmeyi destekleyen tablet uygulamalarının geliştirilmesine öncülük ediyor.
HUAWEI M-Pencil (2. nesil) ve HUAWEI Akıllı Manyetik Klavye ilk kez sahneye çıkıyor
Huawei, yeni platin kaplı kalem ucu, düşük gecikme süresi ve 4.096 basınç hassasiyeti desteği ile kurşun kalem benzeri bir doğal yazma deneyimi sunan Huawei M-Pencil’in 2. neslini de tanıttı. Lüks saatlerin şeffaf kasa arkası tasarımından ilham alan yeni şeffaf kalem ucu, kaleminin iç işleyişini sergiliyor ve daha iyi bir çizim deneyimi için buzlu bir dokuya sahip. Yeni Huawei M-Pencil (2. nesil), el yazısı içeriği gerçek zamanlı makine kodlu metne dönüştüren Huawei FreeScript ve ayrıca geçiş için çift dokunma, Anında Şekil, Anında Tablo ve daha fazlasını içeren çok çeşitli yenilikçi etkileşim özelliklerini destekliyor.
Yenilikçi çizim özellikleri, üçüncü taraf uygulamalarda da kullanılabilir durumda. Huawei tarafından geliştirilen Kalem Motoru, üçüncü taraf uygulamalarda daha zengin, daha doğal çizim ve el yazısı deneyimleri için tümü kolayca entegre edilebilen vuruş tahmini ve fırça efektleri gibi bir dizi özellik sunan, dünya çapındaki tüm geliştiricilere açık.
Huawei Akıllı Manyetik Klavye, tatmin edici yazma deneyimleri sunmak için 1,3 mm’lik tuş hareket mesafesine sahip tam boyutlu bir klavye. Bluetooth ve kablosuz şarjı destekleyen manyetik olarak eşleştirilmiş klavye, herhangi bir ofis kullanıcısının üretkenliğini artırmak için Huawei MatePad Pro ile bir sinerji oluşturabiliyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Genel
RedmiBook Pro 15 ve 14 Modelleri Tanıtıldı!
Xiaomi’nin yeni dizüstü bilgisayar modelleri RedmiBook Pro 15 ve RedmiBook Pro 14 serisi tanıtıldı. İşte RedmiBook serisinin özellikleri ve fiyatı.
Xiaomi‘nin en güncel dizüstü bilgisayar modelleri bugün tanıtıldı. RedmiBook ismi altında piyasaya sürülen yeni laptop modelleri fiyat/performans ürünü olmaları nedeniyle dikkatleri üzerine çekti. İşte Xiaomi’nin yeni laptop modelleri RedmiBook Pro 15 ve 14‘ün tüm özellikleri.
İlginizi Çekebilir: En İyi 6 Ücretsiz Video Birleştirme Programı! (2021)
İçindekiler
RedmiBook Pro 15 (5600H ve 5800H)!
RedmiBook Pro 15 ismi altında iki yeni model tanıtan Xiaom, bu modelleri işlemcileri ile birbirinden ayırdı. RedmiBook Pro 15 5600H modeli içerisinde Ryzen 5 5600H işlemci taşıyor. 5800H modeli ise Ryzen 7 5800H işlemci ile birlikte geliyor. APU olarak planlanan RedmiBook serisi içerisinde dahili olarak Radeon ekran kartlarını taşıyor.
16GB DDR RAM ile gelen RedmiBook Pro 15 modelleri, 512GB SSD‘ye de sahip. İsimlerinden de anlaşılacağı üzere her iki modelde de 15.6 inç büyüklüğünde ekranlar yer alıyor. 90Hz yenileme hızına sahip bu ekranlar DC karartma, 300 nit parlaklık, 1500:1 kontrast oranı gibi özellikler sunuyor.
16:10 orannında 3200×2000 piksel çözünürlük sunan RedmiBook Pro 15, 100W hızlı şarj destekli 70WHr pil taşıyor. 1,8 kg ağırlığında olan RedmiBook Pro 15, CNC ile işlenmiş alüminyum kasaya sahip. Wi-Fi 6, çift USB-C, USB-A, HDMI ve 3.5mm jak girişi gibi ek özellikler sunan RedmiBook Pro 15 modelleri aynı zamanda güç tuşuna entegre parmak izi sensörüne de sahip.
RedmiBook Pro 15 fiyatları!
Başta de dediğimiz gibi iki farklı versiyon ile gelen RedmiBook Pro 15 modellerinin fiyatları da belli oldu. Xiaomi, RedmiBook Pro 15 5800H modeli için 830 Dolar (7000 TL) fiyat etiketi belirlemiş. RedmiBook Pro 15 5600H modeli ise 750 Dolar (6350 TL) fiyat etiketine sahip.
RedmiBook Pro 14 (5500U ve 5700U)!
RedmiBook Pro 14 adı altında gelen iki diğer model ise Ryzen 7 5700U ve Ryzen 5 5500U işlemciler ile birlikte geliyor. 16GB DDR4 RAM ile birlikte gelen RedmiBook 14 modelleri, standart olarak 512GB SSD ile birlikte geliyor. Yine Radeon GPU’lara sahip olan RedmiBook Pro 14 modelleri 14 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor.
16:10 oranında ve 2560×1600 piksel gibi teknik veriler sunan bu ekran 60Hz yenileme hızına, 300 nit parlaklık, DC karartma gibi özelliklere de sahip. 1.42 kg ağırlığındaki RedmiBook Pro 14 modelleri, içerisinde 65W hızlı şarj destekli 56WHr bataryalar taşıyor. CNC ile işlenmiş alüminyum kasaya sahip olan RedmiBook 14 modelleri Wi-Fi 6, çift USB-C, USB-A, HDMI ve 3.5mm jak girişi gibi ek özellikler sunuyor. Aynı zamanda RedmiBook Pro 14 modelleri de güç tuşuna entegre parmak izi sensörüne de sahip.
RedmiBook Pro 14 fiyatları!
Yine iki farklı versiyon ile gelen RedmiBook Pro 14 modellerinin fiyatları ise şöyle belirlenmiş: RedmiBook Pro 14 5700U 735 Dolar (6200 TL), RedmiBook Pro 14 5500U modeli ise 675 Dolar (5700 TL) fiyat etiketine sahip.
Xiaomi RedmiBook Pro 15 ve 14 modelleri hakkında tüm bilinenler şimdilik bu şekildeydi. 1 Haziran‘da satışa sunulacak olan modeller dikkat çekecek gibi duruyor. Sizce RedmiBook Pro modelleri alınır mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
TCL Fold ‘n Roll modeli ile ilginç bir şey deniyor!
TCL Fold ‘n Roll modeli ilk kez kullanıcıların beğenisine sunuldu. Firma TCL 20 serisini tanıttığı lansmanında katlanabilir ve genişleyebilir ekranlı akıllı telefonunu ilk kez ortaya çıkardı. Üçü bir arada konsepti ile dikkat çeke cihaz, aynı anda hem akıllı telefon, hem fablet hem de tablet olma imkanına sahip olacak. Prototipi ilk kez kullanıcıların karşısına çıkan üçü bir arada cihazı piyasada görmemiz için bir müddet daha bekleyeceğiz. Ancak firmanın ilginç bir yenilik ile teknoloji dünyasını karşılayacağı aşikar.
Göz atmak isteyebilirsiniz: MERCEDES-BENZ EQC 400 4MATIC İLE 1200 KM! | Elektikli Mercedes ile uzun yol keyfi!
Üçü bir arada cihaz: TCL Fold ‘n Roll!
Akıllı telefon dünyasında sıra dışı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Her geçen gün teknik kapasiteleri artan akıllı telefonlar bir yandan da ilginç tasarımlarla piyasayı karıştırabiliyorlar. Son dönemde firmalar akıllı telefonların aynı zamanda tablet olarak kullanılması için yoğun çaba harcıyorlar. Özellikle katlanan ekran teknolojisinin artık yerini sağlamlaştırdığı şu günlerde firmalar tasarım anlayışlarını git gide farklılaştırmaya başladılar. Samsung, Motorola ve Huawei‘nin aktif olarak üretim yaptığı rekabete yeni bir firma daha girmeye hazırlanıyor. TCL firması, ilginç bir konsept ile rekabeti bir üst seviyeye çıkarmak istiyor. Firma TCL 20 serisinin tanıtıldığı lansmanda Fold ‘n Roll modelini de tanıttı. Teknoloji devi yeni cihazı ile birlikte tasarım limitlerini oldukça zorluyor. Uzun süredir bu alanda geliştirmeler yaptığı konuşulan firma, ilginç bir tasarım anlayışı ile kullanıcılarını karşıladı.
Üçü bir arada olarak adlandırılan cihaz, aynı anda üç farklı cihaz olma yeteneğine sahip. Akıllı telefon olarak görünen cihaz, genişleyen ekranı ile fablet, katlanan ekranı ile de tablet moduna geçebiliyor. 2019 yılından bu yana en azından katlanan ekranlı bir model geliştirdiği bilinen teknoloji devi, yeni cihazı ile gerçekten herkesi şaşırttı. Konsept tasarımı ile detaylı bakış atma imkanı bulduğumuz cihaz, tek başına birçok kategoride ortalığı karıştıracak gibi gözüküyor. Teknik özellikleri belli olmayan cihaz şimdilik konsept hali ile ortaya çıktı. Bununla birlikte firmanın ilerleyen günlerde yeni detaylar ver ihtimali de oldukça yüksek. Ayrıca firma cephesinden gelen açıklamaya göre, esneyen ekranlı bir TCL model akıllı telefonu yine bu yıl içerisinde göreceğiz. Ancak o telefon ile TCL Fold ‘n Roll aynı cihazlar olmayacak.
Hem akıllı telefon, hem fablet hem de tablet!
TCL Fold ‘n Roll modeli ilginç tasarımı ile teknoloji dünyasında kartları yeniden dağıtacak gibi gözüküyor. Cihaz akıllı telefon görünümünde 6.87 inçlik ekran boyu deneyimi sunacak. Katlanan ekran ile fablet moduna geçen cihaz o zaman da 8.85 inçlik ekrana sahip olacak. Bununla birlikte esneyen ve genişleyen ekran ile cihazın ekranı tam 10 inç olacak ve tablet moduna geçecek. Her ne kadar kulağa güzel gelişmeler olarak gelse de, cihazın optimizasyonu oldukça önemli. Zira akıllı telefon dinamik olarak üç farklı ekran boyutuna geçecek. Bu nedenle cihazın uygulama geçişi kısmında kusursuz çalışması gerekiyor. Ayrıca cihazın ekran geçişlerinde yine kullanıcılarına yavaşlama yaşatmaması gerekmekte. Fikir olarak oldukça yenilikçi olan cihaza, uygulama geliştiricileri nasıl tepki verecek merak konusu. Zira dinamik olarak ekran boyu değişen bir cihaza uygulama optimize etme konusu bazen sıkıntılı olmakta. Katlanan ekranlı ilk cihazlardan olan Samsung Galaxy Fold modelinin yaşadıklarını unutmamak gerek.
Konsept tasarımı gün yüzüne çıkan cihaz, henüz üretim aşamasına geçmeyecek. TCL cihazı ilk olarak sadece tanıtmakla yetinmeyi tercih etti. Yenilikçi cihaz, her ne kadar göze hoş gelse de bazı sorunlar ile adından da söz ettirebilir. Yazılımsal anlamda önünde uzun bir geliştirme süreci olan TCL Fold ‘n Roll, donanımsal anlamda da aynı süreci yaşayacak. Zira katlanan ve genişleyen ekranlı modellerin en büyük sorunu dayanıklılık. Birçok model uzun kullanımda kullanıcılarına önemli sorunlar yaşatıyor. Özellikle katlanan akıllı telefonlar, zamanla çatlaklara ve kırıklara neden olabiliyorlar. Firma cihazın ekran paneli için Çinli CSOT ile görüşüyor. Cihazın ekran panelinin OLED olacağı kesinleşti. Ayrıca firma bu yıl çıkaracağı diğer esneyen akıllı telefonu için de aynı firma ile görüşüyor. Görünüşe göre piyasada yenilikçi model görmeye devam edeceğiz. Bakalım TCL yeni prototipini ne zaman kullanıcıların karşısına çıkaracak bekleyip göreceğiz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Donanım
Bilgisayar sevkiyatları, bileşen sıkıntısına rağmen artış gösterdi!
International Data Corporation (IDC) tarafından derlenen istatistikler, yılın ilk çeyreğinde bilgisayar arzının arttığını gösteriyor. Bununla birlikte, bileşen sıkıntısına rağmen bilgisayar sevkiyatları da hızla arttı. Veriler, masaüstü bilgisayarları, çeşitli sınıflardaki dizüstü bilgisayarları ve iş istasyonlarını içeriyor. X86 mimarisine sahip olan tabletler ve sunucular bu raporda yer almıyor.
İlginizi çekebilir: Xiaomi ve Oppo, kendi 5G işlemcilerini yakında tanıtacak!
Bilgisayar sevkiyatları, paylaşılan rapora göre nasıl bir grafik çiziyor?
Ocak ayından mart ayına kadar olan dönemde, dünya genelinde 83.98 milyon masaüstü bilgisayar satışı gerçekleşti. Bu veriler, önceki yıla kıyasla önemli ölçüde artış olduğunu gösteriyor. 2020 yılının ilk çeyreğinde 53.12 milyon adet masaüstü bilgisayar satıldı. Buradan yola çıkacak olursak bu yıl, önceki yıla oranla bilgisayar satışlarında %55.2 artış mevcut. IDC’nin Mobil Cihaz Araştırma Müdürü Jitesh Ubrani, önemli açıklamalar yaptı. Ubrani, “Geçtiğimiz yıl yetiştirilemeyen sevkiyatlar, bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleşti. Ayrıca salgının getirdiği ilave talepler de satış hacmini arttırmaya devam etti.” dedi. Ayrıca Ubrani, “Salgınla birlikte başlayan, ortalama satış fiyatlarının artışına sebep olan bileşen kıtlığı ve lojistik sorunlar devam ediyor.” uyarısını yaptı.
Analistler, pazarın hızlı bir şekilde büyüdüğünü belirtiyor. Bununla birlikte, elektronik bileşenlerin yetersizliği ve tedarik zincirlerindeki aksama devam ediyor. Bu tablonun ortaya çıkması, uzaktan eğitimin yaygınlaşması ve uzaktan çalışma olanaklarının arttırılması ile açıklanmakta.
Önde gelen tedarikçiler sıralamasında ilk sırada, küresel bilgisayar endüstrisinin neredeyse dörtte birini kontrol eden Lenovo var. Lenovo‘nun pazar hacmi yılın ilk çeyreğinde %24.3 oldu. Ardından %22.9 ile ikinci sırada HP bulunmakta. Üçüncü sırada ise dizüstü bilgisayarlarda ekran kalitesiyle öne çıkan ve %15.4 pazar hacmine sahip olan Dell geliyor. Dördüncü ve beşinci sırada ise %8 ve %7 oranlarla Apple ile Acer var. Böylece diğer tüm markalar, pazarın diğer %22.5′lik oranını temsil ediyor.
Tedarik sıkıntısı gelecekte çözüme kavuşacak mı?
IDC‘nin Mobil Cihaz Araştırma Müdür Yardımcısı Ryan Reith, “2021’e girerken bilgisayarların iş, eğitim ve genel kullanım oranı arttı. Yarı iletken alanında devam eden tedarik sıkıntısı, satıcıların envanterini yeniden doldurma ihtimalini azaltıyor. Ayrıca müşterilerin siparişlere ulaşması da zor bir hale geliyor. PC tarafında köklü bir değişimin gerçekleştiğine inanıyoruz. Bu da önümüzdeki yıllarda daha olumlu bir sonuçla bizleri karşılayacak. İş, eğitim ve tüketicinin beklenen daha çok talep oluşturması dengeyi bozdu. Birçok ülke salgından sonra açılmış olsa da yarı iletken sıkıntısı maalesef devam ediyor. Bileşen kıtlığı, 2021’in büyük çoğunluğunda yüksek ihtimalle tartışma konusu olmaya devam edecek. Ancak daha önemli olan soru, bilgisayar talebinin 2-3 yıl içerisinde hangi yöne evrileceğidir.” açıklamasını yaptı.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: hasanaydogdu, 1 hafta önce
-
Yazan: kadirosmanselim, 1 hafta önce
-
-
Kiralık sunucu hosting tavsiyesi
Yazan: hasanaydogdu, 1 ay önce
-
Yazan: techwarn, 1 ay önce
2800TL’yi Hangisi Daha Çok Hak Ediyor??? | GM21 Pro vs Redmi Note 10 | Hangisini Almalı?
“PARDUS’un Yaygınlaştırılması” Projesi kapsamında “Çevrim İçi Pardus Yarışması”nda kazananlar belli oldu
Huawei’nin ilk oyun monitörü MateView GT karşınızda!
Google kripto para borsalarının reklamlarına izin verecek!
HUAWEI, amiral gemisi monitörü MateView’u tanıttı
2800TL’yi Hangisi Daha Çok Hak Ediyor??? | GM21 Pro vs Redmi Note 10 | Hangisini Almalı?
FORD PUMA: Gençlerin Gözünden Neler Sunuyor?
Poco X3 Pro vs Poco X3 NFC, Hangisini Almalısınız? | Krallar Kapışıyor!
Klima Satın Alma Rehberi | Bu noktalara dikkat edin!
Vodafone | Nesini Sevmiyorsunuz? #9
2800TL’yi Hangisi Daha Çok Hak Ediyor??? | GM21 Pro vs Redmi Note 10 | Hangisini Almalı?
FORD PUMA: Gençlerin Gözünden Neler Sunuyor?
Poco X3 Pro vs Poco X3 NFC, Hangisini Almalısınız? | Krallar Kapışıyor!
Klima Satın Alma Rehberi | Bu noktalara dikkat edin!
Vodafone | Nesini Sevmiyorsunuz? #9
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.