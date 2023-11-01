Huawei telefon kullanıcıları tarafından yapılan görsel paylaşımlar ve yorumlar internet ortamında oldukça dikkat çekiyor. Huawei Google uygulamasını yanlışlıkla zararlı bir yazılım olarak tanımaya başladı. Huawei telefonlarında gelen bildirimlerde “Güvenlik tehdidi. Google etkilenmiş gibi görünüyor. Derhal kaldırmanız tavsiye edilir.” şeklinde uyarılar yer alıyor. Bu uyarı aynı zamanda Google uygulamasını kaldırmak için bir düğme içeriyor. Bu durum, kullanıcılar arasında tartışmalara yol açmış ve bu konu hakkında bilgi sahibi olmanız gereken bazı noktalar var.

İçindekiler Huawei Google uygulamalarını virüs olarak tanımlıyor

Huawei Google uygulamalarını virüs olarak tanımlıyor

Kullanıcıların paylaştığı ekran görüntülerine göre, Huawei telefonları, Google uygulamasını “TrojanSMS-PA” adı verilen bir virüs olarak algılıyor. Bu terim, normal bir uygulama gibi görünen ancak kötü niyetli yazılımı gizleyen bir tür Truva atı programını ifade ediyor. Bu gizlenme, kullanıcıların zararlı uygulamaları fark etmeden yüklemelerine olanak tanır.

Bu zararlı uygulamalar bir kere yüklendikten sonra, saldırganlara cihaz üzerinde büyük bir kontrol sağlar. Daha açık bir ifadeyle, Truva atları, cihazın sahibi ile aynı düzeyde yetkiye sahip olur, bu da kişisel bilgilerin, şifrelerin ve diğer hassas verilerin kolayca çalınmasına yol açabilir.

İlginizi Çekebilir: Huawei Mate 60 Pro Lezhen Edition tanıtıldı

Bir kullanıcı tarafından paylaşılan bir başka ekran görüntüsü ise Huawei Google uygulamasını kullanmaktan kaçınmaya dair bir uyarı içerdiğini gösteriyor. Bu uyarıda, “Bu uygulamanın özel olarak SMS gönderdiği tespit edildi” ifadesi yer alıyor ve uygulamanın kaldırılmasını öneriyor.

Ancak asıl sorun şu ki, Huawei telefonlarında özellikle yeni modellerinde Google uygulamalarının bulunmaması gerekiyor. Google ise bu konu hakkında herhangi bir resmi açıklama yapmamış durumda. Kullanıcılar tarafından paylaşılan ekran görüntüleri ise daha eski Huawei telefonlarına ait gibi görünüyor; bu telefonlar arasında P30 ve P30 Lite gibi modeller bulunuyor.

Sonuç olarak, resmi Google uygulaması bir virüs değil ve kullanıcıların endişelenmesine gerek yok. Huawei telefonlarının yanlışlıkla bu şekilde işaretlemesinin muhtemel nedeni, Huawei Google uygulamasını yanlış bir şekilde truva atı olarak algılaması olabilir. Benzer bir durum Google Play Koruma’da da yaşandı; bu hata, Google tarafından kabul edildi ve düzeltildi.