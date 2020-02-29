Huawei, Google Search’e alternatif getiriyor!

ABD ile yaşadığı sorunlardan bu yana kendi ekosistemini yaratmaya çalışan Huawei, çalışmalarına son sürat devam ediyor. Firma Google servisleri bulunmayan telefonları için yeni bir “arama” uygulaması geliştiriyor.

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Huawei Search test ediliyor

Huawei P40 serisinin çıkışının da yakın olduğu şu günlerde firma kullanıcılarına Google olmadan da hayatta kalacağını gösterme derdinde. Bilindiği üzere Huawei, yeni telefonlarında Google servislerini kullanamıyor. Bu sebepten ötürü akıllı telefon pazarında yerini kaybetmek istemeyen firma, Google servislerine rakip olacak kendi servis uygulamalarını çıkarıyor. Gün geçtikçe uygulama mağazasını büyüten Huawei, şimdi de Google Search uygulamasına rakip olacak bir uygulama geliştiriyor. Huawei p40 serisinin de çıkışının da yakın olduğu şu günlerde firma kullanıcılarına Google olmadan da hayatta kalacağını gösterme derdinde. Huawei‘nin müşteriler için oluşturduğu forum sitesinde duyurduğu Huawei Search App, test için kullanıcılara sunuldu. Tüm bu gelişmelere rağmen test aşamasında olan uygulamanın tam olarak hangi arama motoru veya tarayıcı ile çalıştığı bilinmemekte. Aynı zamanda uygulamayı test eden bazı kullanıcıların arama sonuçlarını karşılaştırdığında diğer servislerle aynı sonuçlara ulaşamadıklarını belirtmeleri kafalarda soru işaretlerine sebep oldu. Huawei’nin en güncel arayüzü olan EMUI 10 ile uyumlu olan uygulamanın, karanlık ve aydınlık modları da desteklediği öğrenildi.

Şu an için sadece Birleşik Arap Emirliklerinde açık olan test için Huawei, uygulamayı kullanacak bazı kullanıcılara ödüller verilecek. Uygulamayı en çok kullanan üç isme Huawei Mate 30 Pro 5G verilecek. İkinci en çok kullanan yirmi kişi de Huawei Free Buds 3 kazanacak. Uygulamayı yükleyen ve en az üç kez arama yapan kişilere Huawei mağazasında geçerli 100 Huawei puanı verilecek.