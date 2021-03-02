Giyilebilir Teknoloji
Huawei Giyilebilir Cihaz Pazarının birincisi oldu.
Huawei bileğe takılan giyilebilir cihaz pazarının, IDC 2020 Q2 raporuna göre birinciliğe sahip. Ayrıca akıllı giyilebilir ürünler geliştirmeye başladığı ilk günden; “kullanıcılara yenilikçi ürünler sunma” felsefesine bağlı kaldığını belirtti.
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HUAWEI Watch GT Serisi
Huawei akıllı giyilebilir cihazlar alanında başarılara imza atıyor. Watch GT Serisi’nde ilk akıllı saat üretiminden bu yana başarılı performans gösterdi. Özellikle uzun ömürlü pille desteklenen, doğru veri izleme ile HUAWEI Watch GT Serisi tüketicilerine gerçek zamanlı ve kullanışlı bir spor ve yaşam tarzı deneyimi sunarak, sağlıklarını daha etkili bir şekilde yönetmeye yönelik destekleri oldu.
Huawei, kullanıcı deneyimini yükseltmek için birçok araştırmaya yatırım yapıyor. Bu keşifler ve gelişmeler Huawei’nin bugünün giyilebilir pazarında başarılı olmasını sağlıyor. Huawei portföyünde akıllı saatlere ek olarak, akıllı bileklikler, akıllı gözlükler ve diğer kategoriler de var.
iOS ve Android cihazlarla Uyumlu!
Huawei Watch GT 2 Pro, iOS veya Android akıllı telefonla hızlı ve kolay bir şekilde eşleşiyor. Android cihazlar için, Huawei cihazının paketinde basılı olan QR kodunu taratmak veya Huawei AppGallery’den uygulamayı indirmek yeterli.
İOS kullanıcıları için, Huawei Watch GT 2 Pro iOS cihazlarla kolayca eşleşiyor. Ayrıca, Huawei Watch GT 2 Pro müşterilerinin yapması gereken, Huawei Health uygulamasını App Store’dan indirmek.
Genel
Yeni Motorola Akıllı Saat Modelleri 2021’de Tanıtılacak!
Motorola, üç yeni akıllı saat modeli ile karşımıza çıkacak. İşte yeni Motorola akıllı saat modellerinin tasarımları ve tanıtım tarihleri.
Motorola 2021 yılındaki yıllık planını açıkladı. Motorola’nın açıkladığı takvimde ilgi çekecek üç yeni akıllı saat modeli yer alıyor. 2021 yılında tanıtılacak olan bu üç yeni akıllı saat, her zevke hitap ediyor diyebiliriz.
Motorola 2021 yılında tanıtacağı ürünleri listeledi. Listeye göz attığımızda en başta iki fanlı hava temizleyici yer alıyor. Hemen yanında Nisan ayında tanıtılacak olan bir akıllı ampul görüyoruz. Devamında ise asıl merak ettiğimiz ürün olan Moto G akıllı saat yer alıyor. Motorola buu saatin tanıtım tarihini Haziran 2021 olarak belirlemiş.
Listenin devamına baktığımızda dört fanlı bir hava temizleyici, bir güvenlik kamerası, bir bebek gözlem cihazı, bir klima ve iki yeni akıllı saat görebiliyoruz. Ancak bu modellerin özellikleri ve fiyatları hakkında hiçbir bilgi yok.
Listeye baktığımızda en çok dikkat çeken modeller tabiki saatler oluyor. Motorola 2021 yılında üç yeni akıllı saat ile karşımıza çıkacak. Moto G, Moto Watch ve Moto One olarak adlandırılan yeni akıllı saat modelleri 2021’in yaz aylarında piyasaya sürülecekler. Gelin modellere şöyle bir göz atalım.
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Yeni Moto akıllı saatlerin tasarımları ve bilinen özellikleri!
Motorola‘nın yeni akıllı saatlerine baktığımızda uygun fiyatlı model olarak Moto G karşımıza çıkıyor. Motorola cihazların fiyatları hakkında bir açıklamada bulunmamış. Ancak tahminlere göre Moto G bu üç ürün arasında en uygun fiyatlı olan olacak. Yuvarlak ve basit bir tasarım ile gelen Moto G, üzerinde iki adet fiziksel tuş taşıyor. Moto G adlı akıllı saat beyaz renk seçeneği ile geliyor. Moto G fiyatı dolayısıyla Motorola akıllı saat modelleri arasında dikkat çeken bir model oluyor.
Aynı ay içerisinde tanıtılacak olan Moto Watch ve Moto One daha özenilmiş bir tasarıma sahip. Apple Watch‘u andıran Moto Watch, üç model arasında orta direği temsil ediyor. Yine yuvarlak şekilde tasarlanan Moto One ise, tarzından da anlaşılacağı üzere daha premium bir tasarım ile geliyor.
Motorola akıllı saat modelleri hakkında teknik açıdan bilgiler bulunmuyor. Ancak söylediğimiz gibi serinin kalite sıralaması Moto G, Moto Watch ve Moto One şeklinde olacak. Bununla birlikte tüm modellerde WearOS işletim sistemi bulunacağı söyleniliyor. Bakalım Motorola yeni akıllı saat modellerine ne kadar fiyat biçecek.
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Giyilebilir Teknoloji
Redmi AirDots 3 TWS kulaklık, Çin’de resmi olarak duyuruldu
Redmi AirDots 3, 4 Mart’ta Çin’de satışa çıkıyor. Xiaomi, geçen yıl da Redmi AirDots 2 modelini piyasaya sundu. Çinli akıllı telefon üreticisi kısa süre önce Redmi K40 amiral gemisi serisini ve yeni RedmiBook Pro laptoplarını satışa çıkarmıştı. Redmi AirDots 3, bir önceki versiyona göre tasarım anlamında pek bir farklılık sunmuyor. Ancak TWS kulaklık çeşitli alanlarda iyileştirmeler ile geliyor.
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Redmi AirDots 3, Bluetooth 5.2 desteği ile geliyor
Redmi AirDots 3, gücünü Qualcomm QCC3040 yongasından alıyor. Kulaklıklar tek şarj ile 7 saate kadar kullanım vadediyor. Bu süre şarj kutusuyla 30 saate çıkarılabiliyor. Cihazın kutusunda ise 600 mAh kapasiteli pil bulunuyor. Saklama kutusu, hızlı şarj sağlayan bir USB-C bağlantı noktası barındırıyor. IPX7 sertifikasına sahip kulaklıklar ayrıca, ortam gürültü azaltma (Environment Noise Reduction) teknolojisini de destekliyor.
Kulaklıklar bağlantı ve pil durumunu görüntülemek için çok işlevli dokunmatik kontrol özelliği ile geliyor. Buna ek olarak XiaoAI voice asistan desteği de kulaklıklarla birlikte geliyor. Redmi AirDots 3’da Bluetooth 5.2 desteği mevcut. Bunun yanında yüksek ses kalitesi için aptX Adaptive codec desteği de var.
Redmi AirDots 3‘un satış fiyatı 199 yuan (~$30) olacak. Beyaz, siyah ve pembe renk alternatifleri olan kulaklık 4 Mart 2021’den itibaren Çin’de satış kanallarında olacak. Redmi AirDots 2 modelini ise ülkemizde 130 liradan başlayan fiyatlarla satın almak mümkün.
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Aksesuar
Samsung, Galaxy Watch 3/4’te Android’e geçiş yapabilir!
Ice Universe‘e göre Samsung‘un bir sonraki Galaxy Watch akıllı saati, şirketin geliştirdiği Tizen yerine Android işletim sistemi ile gelecek. Aynı zamanda Samsung, Android sisteminde OneUI arayüzünü cihazlara entegre edecek.
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Samsung, akıllı saatleri ile ilgili neler planlıyor?
Galaxy Club‘a göre Samsung‘un geliştirmekte olduğu yeni akıllı saat, Galaxy Watch Active 3 veya 4 olacak. Cihaz, iki farklı boyutta karşımıza çıkacak. Saatlerin model numaraları ise sırasıyla SM-R86x ve SM-R87x olarak listelerde yerini aldı. Samsung‘un son Android tabanlı saati, 2014’de piyasaya sürülen Gear Live’dı. O zamanlar Wear OS, Android Wear olarak da adlandırılmaktaydı. Şirket, 2014’ten sonra kendi geliştirdiği Tizen işletim sistemine geçiş yaptı. Bununla birlikte firma, Tizen’i uzun zamandır geliştiriyor. Bu gelişimin sonucunda Tizen ile Wear OS günümüzde yakın performans vermekte. Hatta bazı alanlarda Tizen’in daha stabil çalıştığı testlerde ortaya çıktı.
Samsung ve Google, son zamanlarda gittikçe yakınlaştı. Galaxy S21 akıllı telefon serisi, Samsung’un SMS uygulaması yerine Google Mesajlar ile geliyor. Ayrıca Google’ın Discover Feed özelliği de cihazlarda mevcut. Geçtiğimiz yıl iki şirket, akıllı ev aletleri konusunda da iş birliğine başladı. Dolayısıyla, bu iki firmanın akıllı saat yazılımı tarafında da iş birliğine gitmesi oldukça mantıklı. Yeni akıllı saatlerin çıkışına yakın zamanda bu konu hakkında yeni detaylar görebiliriz.
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Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
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