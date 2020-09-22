Huawei, gerçek kablosuz şarj üzerinde çalışıyor

Huawei, kablosuz şarj konusunda beklenen yeniliğe imza atabilir. Kablosuz şarj hayatımızda uzun süredir bulunsa da hiçbir çözüm, tam manasıyla gerçek kablosuz şarj deneyimi sunmuyor. Güncel çözümlerde telefona bir kablo takmak gerekmese de telefonu prize bağlı bir cihazın üzerine bırakmamız gerekiyor. Bu esnada telefonu efektif anlamda kullanma imkanı bulunmuyor. Ancak Huawei’nin çalışmaları ile bu durum tamamen değişebilir.

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Lazer ile gerçek kablosuz şarj

Gerçek anlamda kablosuz şarj uzun zamandır üzerinde çalışılan bir konu. Daha önce bu konuda farklı şirketler farklı girişimlerde bulunmuştu. Bunlardan birisi de radyo dalgaları ile şarj üzerine odaklanıyordu. Huawei, lazer ışınlarını kullanarak telefonu kablosuz şarj etmeye yarayan bir teknolojinin patentini aldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, bu teknoloji sayesinde aynı anda birden fazla telefonu gerçek anlamda kablosuz şarj etmek mümkün olacak. Tabi ki şarj edilecek cihazların bu teknolojiyi desteklemesi gerekiyor. Cihazlara yerleştirilecek özel bir sensör ile bu teknolojiden yararlanmak mümkün olacağı söyleniyor.

Huawei, bu teknoloji için henüz erken olduğunu ve en az iki üç jenerasyon sonra üretilecek telefonlarda kullanılabileceğini tahmin ediyor. Aynı zamanda, cihazların uzaktan devamlı olarak şarj edilebileceği düşünülüyor. Bu sayede cihazları, şarj aletleri olmadan kullanmak mümkün olacak. Devamlı olarak şarj olan bir bataryanın ne kadar çabuk eskiyeceği ise merak konusu. Lazer ışınları ile gerçek kablosuz şarj teknolojisi, göz tespiti gibi güvenlik önlemlerine de sahip. Bu sayede lazerin rotası üzerindeki gözler algılanıp insan ve hayvanları korumak için şarj otomatik durdurulabiliyor. Yeni teknoloji, yakın gelecekte pek mümkün durmasa da umut vaat ediyor.