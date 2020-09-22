Akıllı Telefonlar
Huawei, gerçek kablosuz şarj üzerinde çalışıyor
Huawei, kablosuz şarj konusunda beklenen yeniliğe imza atabilir. Kablosuz şarj hayatımızda uzun süredir bulunsa da hiçbir çözüm, tam manasıyla gerçek kablosuz şarj deneyimi sunmuyor. Güncel çözümlerde telefona bir kablo takmak gerekmese de telefonu prize bağlı bir cihazın üzerine bırakmamız gerekiyor. Bu esnada telefonu efektif anlamda kullanma imkanı bulunmuyor. Ancak Huawei’nin çalışmaları ile bu durum tamamen değişebilir.
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Lazer ile gerçek kablosuz şarj
Gerçek anlamda kablosuz şarj uzun zamandır üzerinde çalışılan bir konu. Daha önce bu konuda farklı şirketler farklı girişimlerde bulunmuştu. Bunlardan birisi de radyo dalgaları ile şarj üzerine odaklanıyordu. Huawei, lazer ışınlarını kullanarak telefonu kablosuz şarj etmeye yarayan bir teknolojinin patentini aldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, bu teknoloji sayesinde aynı anda birden fazla telefonu gerçek anlamda kablosuz şarj etmek mümkün olacak. Tabi ki şarj edilecek cihazların bu teknolojiyi desteklemesi gerekiyor. Cihazlara yerleştirilecek özel bir sensör ile bu teknolojiden yararlanmak mümkün olacağı söyleniyor.
Huawei, bu teknoloji için henüz erken olduğunu ve en az iki üç jenerasyon sonra üretilecek telefonlarda kullanılabileceğini tahmin ediyor. Aynı zamanda, cihazların uzaktan devamlı olarak şarj edilebileceği düşünülüyor. Bu sayede cihazları, şarj aletleri olmadan kullanmak mümkün olacak. Devamlı olarak şarj olan bir bataryanın ne kadar çabuk eskiyeceği ise merak konusu. Lazer ışınları ile gerçek kablosuz şarj teknolojisi, göz tespiti gibi güvenlik önlemlerine de sahip. Bu sayede lazerin rotası üzerindeki gözler algılanıp insan ve hayvanları korumak için şarj otomatik durdurulabiliyor. Yeni teknoloji, yakın gelecekte pek mümkün durmasa da umut vaat ediyor.
Akıllı Telefonlar
iOS 14.2 ve iPad OS 14.2 Public Beta yayınlandı
Apple, iOS 14.2 ve iPad OS 14.2 Public Beta sürümlerini yayınladı. Birçok yenilik vaat eden iOS 14 ve iPad OS 14 geçtiğimiz hafta resmi olarak yayınlanmıştı. Ancak yeni işletim sistemleri, yeniliklerle birlikte hataları da beraberinde getirdi. iOS 14’ün çıkışından daha bir hafta geçmeden yeni versiyonun public betası yayınlandı.
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iOS 14.2 yenilikleri
iOS 14 ve iPad OS 14 geçtiğimiz hafta yapılan Apple etkinliğinin ardından resmi olarak yayınlanmıştı. Yeni işletim sistemi sürümleri birçok yeniliğin yanı sıra birçok farklı hatayı da beraberinde getirdi. Bunun üzerine Apple, yeni versiyon üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. iOS 14 ve iPad OS 14’ün çıkışının üzerinden henüz bir hafta dahi geçmemişken yeni sürümlerin public betası yayınlandı. Betadaki bazı yenilikler dikkat çekiyor.
iOS 14.2 ile birlikte kontrol merkezine Shazam ile entegre çalışan yeni müzik tanıma fonksiyonu ekleniyor. Bu sayede çevrede çalan bir şarkıyı çok daha hızlı bir şekilde öğrenmek mümkün oluyor. Kontrol merkezindeki müzik bölümünde de yenilikler mevcut. Artık müzik çalmazken son çalınanları görmek mümkün olacak. Ayrıca yenilenen AirPlay arayüzüyle birlikte, AirPlay 2 destekli cihazlara bağlanmak daha kolay bir hale geliyor.
Pandemi sebebiyle sosyal mesafe günümüzde en önemli konular arasında. Kameraya yeni eklenen ‘insan tespiti’ modu ile birinin sizden ne kadar uzakta olduğunu görebileceksiniz. Yeni sürüm, yeniliklerin yanı sıra birçok hata gidermesini de içinde barındırıyor. iOS 14.2 Public Beta’ya iOS 14 güncellemesini alan bütün Apple kullanıcıları katılabilir.
Akıllı Telefonlar
LG W11, Google Play Console üzerinde görüntülendi!
LG yeni akıllı telefonu W11 ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Giriş seviye akıllı telefon Google Play Console üzerinde görüntülendi.
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Giriş seviye akıllı telefon LG W11 Google Play Console’da görüntülendi!
LG çıkardığı yeni akıllı telefon modelleri ile piyasada alternatif olmaya devam ediyor. Eski günlerine dönmek isteyen akıllı telefon üreticisi, yeni bir giriş seviye akıllı telefon çıkarma hazırlığında. Google Play Console üzerinde görüntülenen LG W11, yeni detaylar ile karşımıza çıktı. Bazı teknik özellikleri belli olan cihaz, Neo11LM kod adıyla listelendi. Giriş seviyeye konumlandırılan akıllı telefon gücünü MediaTek yapımı Helio P22 işlemcisinden alacak. 3 GB RAM ile piyasaya çıkacağı öğrenilen akıllı telefonun depolama seçenekleri henüz bilinmiyor.
Tasarım detayları henüz belli olmayan akıllı telefon, Google Play Console’da ortaya çıkan görsele göre damla çentik ile kullanıcılarını karşılayacak. Ekran boyutu bilinmez iken HD+ panele sahip olacak ekranın 720×1600 çözünürlüğe sahip olacak. Android 10 ile gelecek akıllı telefonun, geçtiğimiz günlerde FCC sertifikası alan LM-K310IM kod adlı cihaz olduğu da iddia ediliyor. Eğer iddialar doğruysa akıllı telefon 3900 mAh değerinde batarya kapasitesine sahip olacak. Giriş seviye telefon rekabetine giren ve önemli bir alternatif olmayı amaçlayan cihazın fiyatının da oldukça uygun olması bekleniyor. Bakalım firma yeni akıllı telefonu ile birlikte beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 4 SE, resmi olarak tanıtıldı!
Oppo Reno 4 SE olarak adlandırılan Reno 4 serisinin yeni fiyat/performans odaklı ürünü bugün resmi olarak piyasaya sürüldü. Bu yeni telefon hızlı şarj, tasarım ve video kaydında kullanıcılara tamamen yeni bir deneyim sunmayı hedefliyor. Cihazın teknik özellikleri ve fiyatı değerlendirildiğinde oldukça kullanıcı dostu olduğunu söyleyebiliriz.
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Oppo Reno 4 SE hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Oppo Reno 4 SE, 6,43 inçlik FHD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekran ile gelecek. Cihaz, MediaTek Dimensity 720 yonga setinden gücünü alacak. Bu yonga seti çift modlu 5G‘yi destekliyor. Telefon kutudan Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 işletim sistemi ile çıkacak. Reno 4 SE, 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanına sahip. 8/128 GB olan model 2499 Yuan(369$), 8/256 GB olan model ise 2799 Yuan(414$) üzerinden satışa çıkacak. Her iki model de 25 Eylül’de resmi olarak satışa çıkacak.
Reno 4 SE, 65W hızlı şarj desteğine sahip 4.300 mAh değerinde bir bataryaya sahip olacak. Cihaz 10 dakikada %41 düzeyine, 37 dakikada ise tam şarja ulaşacak. 65W süper flaş şarj, düşük voltaj ve yüksek akım kullandığı için enerji verimliliğini en üst düzeye taşır. Telefonun TUV Rheinland tarafından şarj güvenliği sertifikası da bulunuyor.
Reno 4 SE, ön tarafta 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası ile geliyor. Arka tarafta ise 48 MP çözünürlüklü yazılım desteği ile 108 MP kalitesinde fotoğraf çekebilen bir ana kamera bulunuyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera eşlik ediyor. Telefonun kameraları yapay zeka ile pek çok renk ayarı ve kalite ayarını yapabiliyor. Gece modu ise özel olarak telefon üzerinde çalışılan noktalardan. Gece modunda parazit azaltma ve dinamik aralık iyileştirme adına pek çok yenilik bulunuyor.