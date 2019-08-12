Huawei FreeBuds Lite incelemesi ile karşınızdayız. Özellikle fiyat-performans konusunda dikkat çeken kulaklık mercek altında.
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Huawei FreeBuds Lite inceleme | Söylenildiği kadar iyi mi?
Huawei FreeBuds Lite modeli adındaki Lite takısına karşın oldukça iyi performans sergilemeyi başarıyor.
7 mm sürücülere sahip ve aynı zamanda oldukça hafif olan kulaklık modeli, güzel ses performansı arayan ve fiyat-performans konusunda iddialı kulaklık arayanların tercihi olabilir.
İyi seyirler…
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