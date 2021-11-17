HUAWEI FreeBuds Lipstick Online Mağaza’da Ön Satışa Sunuldu

HUAWEI FreeBuds Lipstick, HUAWEI’nin Paris Estetik Araştırma Merkezi’nde global lüks, moda, otomotiv, dijital ve marka stratejisi endüstrilerinden bir grup çok uluslu tasarımcının izlerini taşıyor. HUAWEI FreeBuds Lipstick, tasarım süreçlerinde asalet ve lüksü yorumlarken, paslanmaz çelik gövde, yuvarlak kavisler ve ince çizgi işlemesiyle uyum içerisinde gözüküyor.

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FreeBuds Lipstick’in paslanmaz çelik şarj kutusu pürüzsüz bir yüzey elde etmek için cilalamanın yanı sıra 30 farklı işlem kullanılarak üretilmiş. Manyetik dizayna sahip şarj kutusu ayrıca aşınmaya da dayanıklı. FreeBuds Lipstick, gizemi temsil eden siyah, lüksü simgeleyen altın, tutku ve çekiciliği ifade eden kırmızı ile klasik ruj tasarımını kulaklıkta buluşturuyor.

Konforlu ANC ve ses performansı

FreeBuds Lipstick, HUAWEI’nin 10 binden fazla insan kulağı modeline dayanan ergonomik simülasyon sistemine ve kulağın sekiz parçası üzerinde yapılan açık-fit tasarımını miras alarak, kulaklık tasarımını en üst düzeyde rahatlık sağlayacak şekilde geliştirmiş.

Ayrıca, HUAWEI FreeBuds Lipstick, kulak kanalı şeklini ve kullanım koşullarını otomatik olarak algılayan ve ardından kullanıcıların kulaklarına uyacak en uygun EQ ayarını atayan AEM EQ ayarına sahip. Tüketiciler, HUAWEI AI Life uygulamasını kullanarak, kişiselleştirilmiş bir ses deneyiminin keyfini çıkarmak için dengeli (varsayılan), bas güçlendirme ve tiz güçlendirme yapan üç EQ modundan birini seçebiliyorlar. HUAWEI FreeBuds Lipstick, çevresel gürültüyü etkili bir şekilde alabilen çift mikrofonlu aktif gürültü engellemeye sahip. AEM gürültü engelleme teknolojisi kullanıcılar için 10’dan fazla set arasından en uygun gürültü engelleyici parametre setini otomatik olarak seçiyor.

Cihazlar arasında sorunsuz geçiş için akıllı bağlantı

EMUI 12 Device+ özellikleri sayesinde kullanıcılar, akıllı telefonlarından HUAWEI Vision, PC veya tabletlerine bir videoyu aktarabildikleri gibi sesi de sorunsuz bir şekilde kulaklıklara aktarabilirler. Kullanıcıların yakınındaki akıllı telefon, tablet ve PC ile açılır pencere üzerinden eşleştirme yapabilmeleri için Bluetooth eşleştirmesi kullanılarak çift cihaz bağlantısı elde ediliyor. Kullanıcılar, HUAWEI AI Life Uygulamasında dokunmatik kontrol ayarlarını yapabilir.

Gürültü engelleme modlarını yönetmek, pil ömrünü kontrol etmek ve müzik çalmak için bir HUAWEI akıllı saat, FreeBuds Lipstick’e bağlanabilir. Tamamen yeni oyun ses kodlama teknolojisi ile FreeBuds Lipstick, ses gecikmesini 90 ms’ye kadar düşürüyor ve ekrandaki hareketle birlikte sesi senkronize tutuyor. Sorunsuz bağlantının yanı sıra FreeBuds Lipstick, 48 kHz’e kadar örnekleme hızıyla ses kaydediyor. Kullanıcılar HUAWEI AI Life uygulamasında Çevre Modu’nu açtıklarında bir seyahat vlogu kaydederken çevredeki sesleri de kaydedebilirler.

Müziğin keyfini çıkarırken pil ömrü fark edilmeden azalabilir, bu nedenle FreeBuds Lipstick’in pil ömrü daha da artırıldı. Gürültü engelleme kapalıyken, tam şarjlı şarj kutusuyla 22 saat veya tam şarjlı kulaklıkla 4 saat müzik çalma sunan FreeBuds Lipstick’in pil ömrü, kullanıcıların her zaman ve her yerde endişelenmeden müziğin keyfini çıkarmasını sağlıyor. FreeBuds Lipstick, 2.299 TL fiyat etiketiyle HUAWEI Online Mağaza üzerinden ön satışa sunuluyor. 4 ay vade farksız taksit avantajından yararlanabilecek tüketiciler, 100 TL ön ödeme yapmaları karşılığında 200 TL indirim de kazanıyorlar.