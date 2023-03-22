Günümüzde piyasaya sürülen çoğu kablosuz kulaklık oldukça standart bir tasarımla raflardaki yerini alıyor. Her ne kadar bu konuda kullanıcıların birinci öncelliği ses deneyimi olsa da söz konusu cihazların dış görünüşü de onları rakiplerinden bir adım öne atan unsurlardan. Akıllı telefonları kadar ürettiği aksesuarlarla ünlü Huawei de ürünlerinin tasarımına güvenen şirketlerin başında geliyor. Son olarak firmanın yakında piyasaya süreceği Huawei FreeBuds 5 isimli yeni kulaklığın ilk tasarımı sızdırılan canlı görüntülerle gün yüzüne çıktı.

Geçtiğimiz saatlerde internete düşen canlı görüntüler, Huawei’nin yeni TWS kulaklıkları hakkında birçok ayrıntıyı ortaya koydu. Yeni ses cihazının su damlasına benzer yapısı epey dikkat çeken unsurların başında geldi. Bununla beraber 23 Mart‘ta tanıtılacak olan kulaklıkların renk seçenekleri de kullanıcıları oldukça heyecanlandırdı.

İçindekiler Huawei FreeBuds 5 Tasarımı ve Özellikleri

Huawei FreeBuds 5 Tasarımı ve Özellikleri

Bugün, Weibo’daki bazı kullanıcılar tarafından yayınlanan görüntüler, yakında çıkacak Huawei FreeBuds 5’in tasarım ayrıntılarını ortaya koydu. İlk olarak kulaklıklar, yuvarlak saplı, dokulu bir görünüme sahip. Şarj kutusu ile beraber su damlası şeklinde bir dış görünüşünü tamamlayan cihazlar, yapısı gereği oldukça rahat şekilde kullanılabiliyor. Görüntülerle beraber yayınlanan raporlara göre kulaklıkların her biri yalnızca 5,5 g ağırlığındayken, tasarımı dikkat çeken şarj kutusu ise 44,4 g ağırlığında. Dolayısıyla toplam 55.4g ağırlığında olan setin piyasadaki diğer kulaklıklara göre hafif olduğu söylenebilir.

Raporlar ayrıca, FreeBuds 5’in aktif gürültü engelleme (ADC) ve LDAC kodlama teknolojileri desteklediğini söylüyor. Bunlarla yetinmeyen ses cihazı, uyarlanabilir çevresel gürültü azaltma ve birçok komut için ayarlanabilen dokunmatik yüzey özelliklerini de taşıyacak. Bu yetenekleri sayesinde kulaklıklar ses çıkışı konusunda HWA / Hi-Res Audio Wireless altın standart sertifikasına da sahip.

İlginizi çekebilir: Huawei P60 Pro Kutu Açılış Videosu ile Karşımızda

Söz konusu kablosuz kulaklıklar hakkında bilinenler şimdilik bu kadar. Çin merkezli üretici, yeni FreeBuds 5’i Huawei P60 serisi, katlanabilir Mate X3 ve MatePad 11 (2023) ile birlikte 23 Mart’ta Çin’de piyasaya sürecek. Yeni kulaklıkların yakın gelecekte küresel pazara da sunulması oldukça muhtemel. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.