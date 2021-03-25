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İpuçları

1.000 TL ALTI TWS KULAKLIK ÖNERİLERİ | Bilinen markalardan kaliteli modeller!

1.000 TL altı TWS olarak geçen ve MediaMarkt’ta satılan modellere göz atıyoruz. Özellikle JBL, Anker, Sony ve Philips gibi bilinen markalardan kaliteli versiyonları MediaMarkt ile seçtik!

1.000 TL ALTI TWS KULAKLIK ÖNERİLERİ | Bilinen markalardan önemli modeller!

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PHILIPS TAT2205; https://www.mediamarkt.com.tr/tr/product/_ph%C4%B1l%C4%B1ps-tat2205-tws-ger%C3%A7ek-kablosuz-kulak-i%C3%A7i-kulakl%C4%B1k-k%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1-1213175.html

ANKER SOUNDCORE LIFE P2; https://www.mediamarkt.com.tr/tr/product/_anker-soundcore-life-p2-tws-bluetooth-kulak-i%C3%A7i-kulakl%C4%B1k-siyah-1211152.html?ga_query=1211152

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JBL TUNE 215; https://www.mediamarkt.com.tr/tr/product/_jbl-tune-215tws-ger%C3%A7ek-kulak-i%C3%A7i-kablosuz-kulakl%C4%B1k-pembe-1212642.html?ga_query=1212642

SONY WF XB700; https://www.mediamarkt.com.tr/tr/product/_sony-wf-xb700-bt-extra-bass-%C3%B6zellikli-tamamen-kablosuz-bluetooth-kulak-i%C3%A7i-kulakl%C4%B1k-mavi-1210003.html

JBL TUNE 125; https://www.mediamarkt.com.tr/tr/product/_jbl-tune-125tws-ger%C3%A7ek-kablosuz-kulak-i%C3%A7i-kulakl%C4%B1k-mavi-1212859.html?ga_query=1212859

JBL TUNE 225; https://www.mediamarkt.com.tr/tr/product/_jbl-tune-225tws-ger%C3%A7ek-kablosuz-kulak-i%C3%A7i-kulakl%C4%B1k-gold-1212919.html

ANKER SOUNDCORE LIBERTY 2 PRO; https://www.mediamarkt.com.tr/tr/product/_anker-soundcore-liberty-2-pro-kablosuz-kulaki%C3%A7i-kulakl%C4%B1k-siyah-1209458.html?ga_query=1209458

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Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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Aksesuar

S21 Ultra’da S Pen Kullanım Detayları ve İpuçları

Yazan:

S21 Ultra'da S Pen Kullanım Detayları ve İpuçları

Samsuıng Galaxy S21 Ultra ilk S Pen desteği alan telefon oldu. Biz de bu videoda S Pen kılıfı ile gelen kullanım detaylarına bakıyoruz.

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S21 Ultra’da S Pen Kullanım Detayları ve İpuçları

Özellikle Samsung Galaxy Note ailesinin en önemli farkı olan S Pen, artık S21 Ultra ile de kullanılabilir. S Pen’li Silikon Kılıf ile denediğimiz özelliklerin detaylarını videoda görebilirsiniz. Aynı zamanda sizlerin de fark ettiği yeni ve farklı özlellikler olabilir. Eğer var ise yorumlar bölümüğnden aktarmayı unutmayın.

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İpuçları

Klasik Saate Boşa Para Vermemek İçin 5 Neden!

Yazan:

Klasik Saate Boşa Para Vermemek İçin 5 Neden!

Günümüz dünyası akıllı cihazların dönemi olarak dikkat çekiyor. Akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar, akıllı süpürgeler derken her şey akıllandı. Peki bu dönemde klasik saatlere para vermek mantıklı mı? Biz de bu videoda klasik saat yerine akıllı saat almak için 5 nedeni sıraladık.

Huawei Watch GT 2 serisini HepsiBurada’dan satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/36442571
Huawei Watch GT 2 serisini Trendyol’dan satın almak için; https://ty.gl/lymrszd1

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Klasik Saate Boşa Para Vermemek İçin 5 Neden!

1- Pil ömrü

Klasik akıllı saatler aylar süren pil ömrü ile bir avantaja sahip olsa da Watch GT 2 serisi 14 gün Watch Fit ise 10 güne varan pil ömrü sunuyor. Bu da akıllı saatler arasındaki en uzun sürelerden biri. İki hafta bir yaklaşık bir saat bile sürmeyen şarj ile uzun süreler kullanabilirsiniz.

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2- Malzeme kalitesi

Bir diğer klasik saat tercihiniz premium tasarım ise bu ürünler gerçekten çok pahalı fiyatlara satılıyor, Watch GT 2 Pro bu noktadaki eksikliği kapatan yegane ürün. Safir cam yüzeyi ve titanyum çerçevesi ile şık ve bir o kadar da kaliteli bir ürün konumunda. Bir diğer yandan Watch GT 2 ve GT2e ürünleri paslanmaz çelik kasası ile geliyor.

3- Sağlık takibi ve Spor asistanı

Klasik saatleri akıllı saatlerden ayıran farklardan biri ise sağlık takibi yapabilen özellikleri. Nabız takibi, uyku izleme, SPO2 ölçümü, stres ölçümü yapabiliyorlar. Bu sayede hem günlük yaşantınıza hem de sağlık durumunuzu an be an takip edebiliyorsunuz. Spor yapanlar için 100’den fazla spor aktivitesini destekleyen GT 2 ailesinde yürüyüş, koşu, bisiklet ya da kapalı alanda, spor salonlarında yapılacak aktiviteler dahil olmak üzere tüm işlerde avantaj sunuyor. Yani, klasik saatlerde bulunan kronometreden daha fazlası var 🙂

4- Akıllı özellikler

Sonuçta bir akıllı saat ailesinden bahsediyoruz. Yukarıda bahsettiğimiz özellikler elbette akıllı saati akıllı saat yapan özellikler olsa da ekstra olarak GT 2, GT 2 Pro modellerinde bulunan çağrı cevaplama özelliği sayesinde telefonunuzdan gelen aramaları direkt olarak saatinizden cevaplanabilir. Bir diğer yandan dinlediğiniz müziği dirket olarak saatten kontrol edebilir, telefonunuza gelen bildirimleri saatten görebilirsiniz.

5- Her kişiye, tarza ve bütçeye uygun

Klasik akıllı saatlerde sürekli aynı tarzı kullanmanız gerekir. Yapabileceğiniz maksimum şey ise kordonu değiştirmek. Fakat GT 2 serisinde tarzınıza uygun yüzlerce saat arayüzünü değiştirir, kordon ve o gün giydiğiniz kıyafetinize uygun tamamlayıcı bir tarz oluşturun. GT 2 Pro, GT 2, GT 2e ve Watch Fit olarak klasik severler, sporcular, gençler gibi farklı tarzlara ve bütçelere göre saat seçiminizi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz.

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İpuçları

Mi 10T Pro ile Efsane Fotoğraflar Nasıl Çekilir?

Yazan:

Mi 10T Pro ile Efsane Fotoğraflar Nasıl Çekilir?

Mi 10T Pro bu geçtiğimiz dönemin en dikkat çekici telefonları arasında yer alıyor. Fiyat/performans noktasında zirveye oynayan telefonun 108 MP değerindeki kamerası ile muhteşem fotoğraflar çekmek mümkün. Peki nasıl?

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Mi 10T Pro ile Efsane Fotoğraflar Nasıl Çekilir?

Xiaomi Mi 10T Pro’da yer alan kamera modları ile birbirinden güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Filtreler, uzun pozlama ve diğer özellikleri ile normalde defalarca profesyonel fotoğraf uygulamarı ile uğraşmadan kolayca fotoğraf çekebileceksiniz.

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Cyberpunk, Altın Sarısı, Kara Buz gibi modları kullanarak birbirinden güzel fotoğrafları rahatça ve tek bir tuşa basarak çekmeniz mümkün. Detayları videomuzda.

Kamera Özellikleri

108MP ultra yüksek çözünürlüklü ana kamera
Samsung HMX, 1 /1.33” sensör boyutu
0.8μm piksel boyutu, 4’ü 1 arada, 1.6μm Süper Piksel
30x’e kadar dijital yakınlaştırma
f/1.69, 7P lens, OIS, AF

13MP ultra geniş açılı kamera
1.12μm piksel boyutu, FOV 123°, f/2.4, 5P lens

5MP Makro kamera
1.12μm piksel boyutu,f/2.4, 3P lens, AF (2–10cm)

 

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