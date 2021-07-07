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Huawei FreeBuds 4 incelemesi | Kişiye özel gürültü engelleme!
Huawei popüler ürün ailesi FreeBuds’ı da yenilikler ile geliştirmeye devam ediyor. Üstün performansıyla dikkat çeken FreeBuds Pro ve FreeBuds Studio ardından klasik FreeBuds modelini de güncelleyen Huawei, dikkat çekici özellikler kazandırmayı başarmış.
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Huawei FreeBuds 4 incelemesi | Kişiye özel gürültü engelleme!
Huawei FreeBuds 4 Tasarımı
Tasarımsal olarak FreeBuds 3’e fazlasıyla benzese de yeni model daha kompakt yapıda geliyor. 38 gram ağırlığındaki şarj kutusu 58 mm çapında geliyor. Yani bir önceki nesle göre daha küçük ve daha hafif yapıda.
Kulaklıklar ise 41,4 mm uzunluğunda ve 4,1 gram gibi oldukça hafif yapılmış. Gerçekten taktığınızda sert yapısı dışında hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Bir diğer yandan Freebuds Pro ile dikkat çeken Silver Frost rengi de oldukça dikkat çekici olmuş. Tabiki klasik severler için beyaz rengi de mevcut.
Kişiye Özel Gürültü Engelleme
FreeBuds 3’te ayarlanabilir bir gürültü engelleme vardı hatırlarsınız. FreeBuds 4’te bu yapay zekaya devredilerek kulak yapınıza en uygun hale kendisi otomatik olarak geliyor. Bu sayede herhangi bir ayarlama yapmanıza gerek kalmıyor. Sadece Genel ve Sıcak adındaki iki gürültü engelleme sistemi arasında seçim yapabilirsiniz. Genel tam bir gürültü engelleme yaparken Sıcak ise ofis ve ev gibi daha sahin ortamlardaki klima, fan sesi gibi sesleri absorbe edebiliyor. Maksimum seviyede 25 dB’e kadar sesleri kesebiliyor.
Yüksek Çözünürlüklü Ses TWS İle Buluştu!
Biliyorsunuz. Yüksek Çözünürlüklü Ses dediğimiz olgu kablolu ve kafa üstü dediğimiz kablolu kulaklıklarda sıklıkla gördüğümüz bir teknoloji. Bunu TWS modellere getiren ise sadece birkaç kulaklık var. FreeBuds 4 ise bunu en uygun fiyat etiketiyle ve en yüksek şekilde yapabilen bir model olmayı başarıyor.
Bluetooth ayarlarından ya da AI Life üzerinden Bas veya tiz ağırlıklı tarzınıza uygun sesi seçebilir, 14,3 mm gibi bir TWS adına gerçekten büyük LCP sürücüler ile ciddi oranda kaliteli sesi hissedebilirsiniz. Bir kulaklığı diğerlerinden ayıran bir diğer detay ise elbette frekans değerleri. Genellikle 20 Hz -20 kHz arasında olan bu değerler FreeBuds 4 söz konusu olunca 2 Hz – 40 kHz seviyesine çıkarılmış. Bu da şarkı ya da dinlediğiniz herhangi bir içerikteki tüm sesleri aktarabilen özel bir kulaklık olduğunu net gösteriyor.
Ayrıca 48 kHz seviyesinde de HD ses kaydı imkanı bulunuyor. Yani sesiniz karşıya başarılı bir gürültü engelleme eşliğinde mekanik olmadan net ve kaliteli olarak aktarılıyor. Yaptığım testlerde tüm arkadaşlarım kulaklıkla değil, telefonla direkt olarak konuşuyorum sandılar. Bu da bu kaliteyi doğruluyor 🙂 Bir diğer yandan farkındalık modunda çevredeki sesi de size bu kalitede sunduğu için çevre seslerini de size sorunsuz aktarıyor. Hatta bu durumda “Ben gürültüyü değil, konuştuğum kişiyi duymak istiyorum” derseniz de dış sesleri keserek sadece konuşan kişiyi aktarabiliyor.
HarmonyOS Uyumlu Kulaklık
HarmonyOS global olarak yayılmaya başlıyor. Ve özelliklerini sizlere farklı videolarda aktardık. Buradaki en büyük etkisi ise çoklu cihaz bağlantısı. Şu anda ülkemizdeki kullanım imkanı ise tablette ya da laptopta film izlerken telefonunuza gelen aramayı kulaklığı çıkarmak ya da bluetooth cihazlar arasında geçiş yapmadan kullanabilmek. Yani siz dizinizi izlerken gelen aramayı kabul ederek anında telefondan konuşmaya devam edebiliyorsunuz. Tabii bunu ben Mate 40 Pro, MatePad Pro ve MateBook X Pro arasında deneyimledim.
Oyuncular ise HarmonyOS nimetlerinden de faydalanacaklar. Normal oyun modunda 150 ms’ye kadar düşük gecikmede kullanabilirsiniz. HarmonyOS’ta ise 90ms’ye kadar inebiliyor. Bu da FreeBuds 4’ü bir oyuncu kulaklığına da dönüştürüyor.
Kullanım ve Batarya Değerleri
Bir kablosuz kulaklıkların önemli aşamalarından biri de batarya ömrü. FreeBuds 4 kutu dahil maksimum 22 saate varan toplam oynatma süresi sağlarken, ANC açık olarak 14 saate varan süre sağlıyor. Tam dolu kulaklıklar ise 4 saate varan kullanım sunuyor. Hızlı şarj desteği sayesinde ise 15 dakikalık şarj ile 2,5 saate varan kullanım sağlıyor.
Genel Değerlendirme
Genel olarak baktığımızda zaten FreeBuds 3 gerçekten iyi bir kulaklık. Silikonlu değil de açık tasarım kulaklık arayanlar satın aldı ve severek kullanıyor. FreeBuds 4 ise bu seviyeyi daha yukarı çıkarmayı başarıyor. Keyifli müzik, size özel gürültü engelleme ile daha rahat ve uzun kullanım ile gelen FreeBuds 4, bazıları için yüksek fiyatına rağmen rakiplerinin önüne geçmeyi başarmış. Açık tasarımlı bir TWS arıyorsanız eğer, benim denediğim FreeBuds 4’ten iyi bir kulaklık şu anda bulunmadığını da söyleyeyim. Tebirkler Huawei. FreeBuds Pro’nun yenilenen versiyonunu daha da heyecanlı beklemeye başladım 🙂
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Cherry MX’e RAKİP OLDULAR! | ROG Strix Scope RX incelemesi!
ROG Strix Scope RX incelemesi ile karşınızdayız. Mekanik klavye denilince akla gelen Cherry MX’e rakip olan Asus, ROG ailesi için RX ve NX anahtarlar geliştirdi.
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Cherry MX’e RAKİP OLDULAR! | ROG Strix Scope RX incelemesi!
ROG Strix Scope RX, FPS oyuncuları için üretilen bir RGB oyuncu klavyesi. ROG RX Optik Mekanik Anahtarlar içeren klavye, Cherry yerine kendi anahtarını kullanıyor. Ayrıca Aura Sync RGB aydınlatma, IP56 suya ve toza karşı dayanıklılık düzeyi, USB 2.0 geçiş özelliği ve alaşımlı üst plaka gibi detayları ile dikkat çekiyor.
Sessiz ama etkili anahtarlar
ROG Strix Scope RX, Asus’un ROG ailesine ait yeni klavye modeli. Özellikle ROG RX optik mekanik anahtar kullanması ile ön plana çıkıyor. ROG RX Red Optik Mekanik Anahtarlar ROG tarafından geliştirilen ilk anahtarlar olma özelliğini taşıyor. Tasarım olarak hızlı tepki için 1,5 mm çalıştırma noktasına sahip bu anahtarlar 40 g ön güç ve geri bildirim için 55 g seviyesine kadar çıkabiliyor. Çalışma şekli de klasik mekanik klavye tadında olsa da daha sessiz bir kullanım sağlıyor.
Tasarımsal olarak Scope klavyelere fazlasıyla benzeyen Scope RX, tam boy bir klavye formunda. Ürün aynı zamanda IP56 toza ve suya dayanıklılık düzeyine sahip. Böylece klavye sıvı dökülmesine ve toza karşı korunuyor. Alüminyum alaşım üst plakası ise hem sağlam, hem de hoş bir his vermesi için güzel bir tercih olmuş.
Oyuncu klavyelerinde bir klasik haline gelen USB geçiş noktasına da sahip olan ROG Strix Scope RX, klavyeden çıkan kalın kablo ile kasadaki iki bağlantı noktasına bağlanıyor. Biri klavyenin çalışması için diğeri ise klavyedeki USB portunu uzatmak için ayarlanmış. Böylece kasanın arkasına uzanmadan klavye üzerinden flash bellek vb. ürünler için kolay ulaşma noktası haline geliyor.
Özel ve kullanışlı tuş takımı
2 kat geniş Ctrl tuşu hem oyunlarda hem yanlışlıkla windows tuşuna basmaya engel olurken, sık kullanılan bu tuşu rahatlıkla kullanabilmenizi de sağlıyor. Maskeli adam sembolüne sahip tuş başlığı da önemli. Gizlilik tuşu olarak geçen bu tuş, tüm uygulamaları anında gizliyor ve tüm sesi kapatıyor. Böylece ihtiyaç duyduğunuz zaman anında gizliliğe kavuşabiliyorsunuz. Tuşa tekrar bastığınızda tüm uygulamalar ve sesler geri dönüyor.
440 x 137 x 39 mm boyutlarında ve 1.07 kg ağırlığında olan ROG Strix Scope RX gerçekten kullanışlı. Birden fazla tuşa basılan makro komutları ve Aura Sync aydınlatmasını, direkt olarak Armoury Create üzerinden ayarlayabilirsiniz.
Genel olarak baktığımızda ROG Strix Scope RX optik mekanik anahtarları, geniş Ctrl bölümü, gizlilik özellikleri ve tam boy bir klavye olması sayesinde FPS başta olmak üzere birçok oyunda hem bir mekanik klavye kadar aktif ama aynı zamanda sessizce kullanılmasına da olanak tanıyor. Şahsen favori klavyelerim arasına girdi bile. ROG bu sefer gayet iyi bir klavye ortaya çıkarmış.
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OPPO’NUN EN İYİ KULAKLIĞI | OPPO Enco X incelemesi
OPPO Enco X incelemesiyle karşınızdayız. OPPO’nun Dynaudio ortaklığıyla geliştirdiği Enco X, sunduğu performans ile sizi gerçekten şaşırtmaya aday.
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OPPO’NUN EN İYİ KULAKLIĞI | OPPO Enco X incelemesi
OPPO Enco X güncel fiyat bilgisi için; https://app.hps.im/d7ct/1b920f1d
Dynaudio ile yaptığı iş birliğiyle Enco X Hi-Fi deneyimi sunarken, TÜV Rheinland’dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olarak öne çıkıyor.
Bir Hi-Fi deneyimi sunmayı amaçlayan Enco X, OPPO’nun Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile yaptığı iş birliğinin ilk ürünü olarak dikkat çekiyor. Çift çekirdekli bir Bluetooth gürültü azaltma çipine sahip olan Enco X, hibrit aktif gürültü önleme özelliğiyle birlikte geliyor.
Kablosuz kulaklıkta dört farklı mod için ayarlama yapabiliyorsunuz. Örneğin, kalabalık bir toplu taşıma aracında yolculuk ederken sesin keyfini azami ölçüde çıkarabilmek için maksimum gürültü önlemeyi tercih edebilirsiniz. Kafe ya da ofis ortamında gürültüyü yumuşatmak üzere gürültü önleme modunu seçebilirsiniz. Kulaklığınızı çıkarmadan etrafınızda olup bitenlerin farkında olmak istiyorsanız şeffaf modu tercih edebilirsiniz. Eğer isterseniz gürültü önleme özelliğini tamamen devre dışı da bırakabilirsiniz.
Üç mikrofonlu gürültü kontrol algoritması ile donatılan OPPO Enco X, gelişmiş ayarlanabilir bir filtre ve rüzgâr gürültüsü tespit mekanizması sayesinde tüm gürültüleri ortadan kaldırıyor. Böylece gürültülü ve rüzgârlı ortamlarda bile sesiniz net bir şekilde duyuluyor. Enco X’in şarj kutusuyla 25 saat müzik dinleyebilir veya 15 saat telefon görüşmesi yapabilirsiniz.
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NFC İLE İNTERNETE BAĞLANIN! | Huawei WiFi AX3 incelemesi
Huawei WiFi AX3 incelemesiyle karşınızdayız. Huawei’nin Wi-Fi 6+ destekli router modeli, hem sunduğu fiyat hem de avantajlarıyla favorilerimiz arasına girmeyi başardı.
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Huawei WiFi AX3 özellikleri
Geçtiğimiz gün Harmony OS ile tam bir ekosisteme geçiş yapacağını duyuran Huawei, telefon, tablet, TV, laptop, ses ürünleri gibi grupların ardından router modelleriyle de Türkiye pazarına giriş yaptı. Her ürün grubunda olduğu gibi oldukça iyi iş başardıklarını da baştan söyleyelim.
İnceleme konuğumuz olan Huawei WiFi AX3 ise gerçekten ufak dokunuşlar ile şahane bir iş ortaya koyuyor. Tasarımsal olarak çok sade ve beyaz rengi ile gerçekten şık olan ürün, koyduğunuz yerde aynı zamanda şık bir aksesuar görevi de görmesi için tasarlanmış gibi hissettiriyor.
Teknik özellikler
225 x 159.2 x 39.7 mm boyutlarında olan WiFi AX3 modeli, oldukça kompakt yapıda tasarlanmış. Günümüzde devasa router modelleri görürken bu modelin bu zarifliği de gerçekten dikkat çekici. Bir diğer yandan 403 gram ağırlığında. Hatta elinize aldığınızda çok daha hafif hissettirdiğini belirtmek gerek. Tasarımdaki tek eksisi ise duvara asmak için bir yer ayarlanmamış olması. Daha yüksekde durma devri geçmiş olsa da sonuçta bunu tercih edenler de mevcut.
Güç tarafında dört çekirdekli Gigahome bir işlemci kullanan üründe 1 güç girişinin yanı sıra 1 adet WAN ve 3 adet de LAN yuvası yer alıyor. Üst tarafında yer alan H düğmesi ise Huawei ekosistemi cihazlar ile anında eşleme ve WPS sıfırlama görevi görüyor.
6 dB sinyal gücüne sahip olan 4 adet antene sahip olan WiFi AX3, çok daha uzak alanlara WiFi 6 Plus avantajını götürmeyi de başarıyor. Tasarımında dikkat çekici nokta ise sağ alttaki NFC etiket bölümü.
NFC ile internet paylaşın
“Neden başka bir marka bunu düşünmemiş” diye düşündüren en önemli detayı ise NFC etiketi. Bu etiket bölümüne Android ve HarmonyOS işletim sistemini destekleyen herhangi bir telefonu yaklaştırırsanız NFC üzerinden anında ağa bağlanabilirsiniz. Böylece uzun uzun Wi-Fi şifrenizi söylemek, bir türlü doğru girilememesi gibi sorunlar da ortadan kalkmış oluyor. Hatta güvenliğinizi de söz konusu şifreyi söylemeyerek de sağlayabiliyorsunuz.
Kolay Kurulum
Kurulum ise fazlasıyla basit. Tek yapmanız gereken router’ı fişe takıp kutu içerisinden çıkan LAN kablosunu modeminizdeki bir LAN bağlantısına takip, Huawei WiFi AX3’deki WAN girişine takmak. Ardından NFC etiketine telefonunuzu yaklaştırarak ağ adı ve şifre belirlediğiniz anda Wi-Fi 6 hızına geçmiş olacaksınız.
Huawei AI Life uygulaması üzerinden tüm kontrolleri de kolaylıkla yapabilirsiniz. Ya da bilgisayarınızdan 192.168.3.1 adresine girerek buradaki PC arayüzünden de oldukça kolay detayları ayarlayabilirsiniz. İşin uzmanları için de birçok sekme mevcut.
WiFi 6 kolaylığı
Daha önce bahsetmiş olsak da Wi-Fi 6 teknolojisinin kolaylığından da bahsetmek gerek. Söz konusu teknoloji temelde daha çok hızı destekliyor olsa da aslında konu hız değil. Huawei WiFi AX3 hız basında 3 Gbps hıza çıkabiliyor. Ancak baz istasyonlarında gördüğümüz OFDMA teknolojisi ile artık 100’den fazla kullanıcı sorunsuz bir şekilde aynı router modeline bağlanmasını sağlıyor. Hele ki şu pandemi döneminde evdeki tüm ahali farklı cihazlar ile bağlanırken internet kopmasının da önüne geçiyor.
Güvenlik de önemli
Güvenlik kanadında sırasıyla TrustZone Güvenliği, Anti-brute güç algoritması, WPA3, Firewall, DMZ, PAP / CHAP ve DMZ / DoS saldırı koruması gibi uzun uzun yazılacak önemli avantajları var. Yani bu router kullanımdaki performansının yanı sıra güvenlikte de ön planda. Ebeveyn denetimi kanadında ise dilediğiniz cihaza internet ve bağlantı saati kısıtlamaları da getirebiliyorsunuz. Bu da evdeki çocukların internet alemindeki güvenlik etmeni için önemli bir detay sunuyor.
Dört dörtlük performans, kampanyalı fiyat
Genel olarak baktığımızda Huawei WiFi AX3 modeli günümüzde bulabileceğiniz en yenilikçi teknolojiler ile donatılmasına rağmen kampanyalı fiyatı olan 750 TL ile oldukça iyi bir fiyat/performans cihazı konumunda. Hatta bizim incelediğimiz dört çekirdekli versiyonunun yanı sıra çift çekirdekli işlemciye sahip modeli tercih ederseniz 550 TL’ye sahip olabilirsiniz. Çoklu kullanımda desteklenen popüler mesh teknolojisine ise böylece 1100 TL’ye ulaşmanız mümkün.
Şahsen tasarımı, kullanım kolaylığı ve performansı ile göz dolduran bu router’ı gönül rahatlığıyla herkese önerebilirim. Router tercihi yaparken mutlaka bu modele de göz atmanızı öneriyorum.
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