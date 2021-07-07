Huawei FreeBuds 4 incelemesi | Kişiye özel gürültü engelleme!

Huawei popüler ürün ailesi FreeBuds’ı da yenilikler ile geliştirmeye devam ediyor. Üstün performansıyla dikkat çeken FreeBuds Pro ve FreeBuds Studio ardından klasik FreeBuds modelini de güncelleyen Huawei, dikkat çekici özellikler kazandırmayı başarmış.

İlginizi çekebilir; Huawei FreeBuds 4, 14,3 mm çapındaki sürücüleriyle yüksek çözünürlüklü ses sunuyor

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Huawei FreeBuds 4 Tasarımı

Tasarımsal olarak FreeBuds 3’e fazlasıyla benzese de yeni model daha kompakt yapıda geliyor. 38 gram ağırlığındaki şarj kutusu 58 mm çapında geliyor. Yani bir önceki nesle göre daha küçük ve daha hafif yapıda.

Kulaklıklar ise 41,4 mm uzunluğunda ve 4,1 gram gibi oldukça hafif yapılmış. Gerçekten taktığınızda sert yapısı dışında hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Bir diğer yandan Freebuds Pro ile dikkat çeken Silver Frost rengi de oldukça dikkat çekici olmuş. Tabiki klasik severler için beyaz rengi de mevcut.

Kişiye Özel Gürültü Engelleme

FreeBuds 3’te ayarlanabilir bir gürültü engelleme vardı hatırlarsınız. FreeBuds 4’te bu yapay zekaya devredilerek kulak yapınıza en uygun hale kendisi otomatik olarak geliyor. Bu sayede herhangi bir ayarlama yapmanıza gerek kalmıyor. Sadece Genel ve Sıcak adındaki iki gürültü engelleme sistemi arasında seçim yapabilirsiniz. Genel tam bir gürültü engelleme yaparken Sıcak ise ofis ve ev gibi daha sahin ortamlardaki klima, fan sesi gibi sesleri absorbe edebiliyor. Maksimum seviyede 25 dB’e kadar sesleri kesebiliyor.

Yüksek Çözünürlüklü Ses TWS İle Buluştu!

Biliyorsunuz. Yüksek Çözünürlüklü Ses dediğimiz olgu kablolu ve kafa üstü dediğimiz kablolu kulaklıklarda sıklıkla gördüğümüz bir teknoloji. Bunu TWS modellere getiren ise sadece birkaç kulaklık var. FreeBuds 4 ise bunu en uygun fiyat etiketiyle ve en yüksek şekilde yapabilen bir model olmayı başarıyor.

Bluetooth ayarlarından ya da AI Life üzerinden Bas veya tiz ağırlıklı tarzınıza uygun sesi seçebilir, 14,3 mm gibi bir TWS adına gerçekten büyük LCP sürücüler ile ciddi oranda kaliteli sesi hissedebilirsiniz. Bir kulaklığı diğerlerinden ayıran bir diğer detay ise elbette frekans değerleri. Genellikle 20 Hz -20 kHz arasında olan bu değerler FreeBuds 4 söz konusu olunca 2 Hz – 40 kHz seviyesine çıkarılmış. Bu da şarkı ya da dinlediğiniz herhangi bir içerikteki tüm sesleri aktarabilen özel bir kulaklık olduğunu net gösteriyor.

Ayrıca 48 kHz seviyesinde de HD ses kaydı imkanı bulunuyor. Yani sesiniz karşıya başarılı bir gürültü engelleme eşliğinde mekanik olmadan net ve kaliteli olarak aktarılıyor. Yaptığım testlerde tüm arkadaşlarım kulaklıkla değil, telefonla direkt olarak konuşuyorum sandılar. Bu da bu kaliteyi doğruluyor 🙂 Bir diğer yandan farkındalık modunda çevredeki sesi de size bu kalitede sunduğu için çevre seslerini de size sorunsuz aktarıyor. Hatta bu durumda “Ben gürültüyü değil, konuştuğum kişiyi duymak istiyorum” derseniz de dış sesleri keserek sadece konuşan kişiyi aktarabiliyor.

HarmonyOS Uyumlu Kulaklık

HarmonyOS global olarak yayılmaya başlıyor. Ve özelliklerini sizlere farklı videolarda aktardık. Buradaki en büyük etkisi ise çoklu cihaz bağlantısı. Şu anda ülkemizdeki kullanım imkanı ise tablette ya da laptopta film izlerken telefonunuza gelen aramayı kulaklığı çıkarmak ya da bluetooth cihazlar arasında geçiş yapmadan kullanabilmek. Yani siz dizinizi izlerken gelen aramayı kabul ederek anında telefondan konuşmaya devam edebiliyorsunuz. Tabii bunu ben Mate 40 Pro, MatePad Pro ve MateBook X Pro arasında deneyimledim.

Oyuncular ise HarmonyOS nimetlerinden de faydalanacaklar. Normal oyun modunda 150 ms’ye kadar düşük gecikmede kullanabilirsiniz. HarmonyOS’ta ise 90ms’ye kadar inebiliyor. Bu da FreeBuds 4’ü bir oyuncu kulaklığına da dönüştürüyor.

Kullanım ve Batarya Değerleri

Bir kablosuz kulaklıkların önemli aşamalarından biri de batarya ömrü. FreeBuds 4 kutu dahil maksimum 22 saate varan toplam oynatma süresi sağlarken, ANC açık olarak 14 saate varan süre sağlıyor. Tam dolu kulaklıklar ise 4 saate varan kullanım sunuyor. Hızlı şarj desteği sayesinde ise 15 dakikalık şarj ile 2,5 saate varan kullanım sağlıyor.

Genel Değerlendirme

Genel olarak baktığımızda zaten FreeBuds 3 gerçekten iyi bir kulaklık. Silikonlu değil de açık tasarım kulaklık arayanlar satın aldı ve severek kullanıyor. FreeBuds 4 ise bu seviyeyi daha yukarı çıkarmayı başarıyor. Keyifli müzik, size özel gürültü engelleme ile daha rahat ve uzun kullanım ile gelen FreeBuds 4, bazıları için yüksek fiyatına rağmen rakiplerinin önüne geçmeyi başarmış. Açık tasarımlı bir TWS arıyorsanız eğer, benim denediğim FreeBuds 4’ten iyi bir kulaklık şu anda bulunmadığını da söyleyeyim. Tebirkler Huawei. FreeBuds Pro’nun yenilenen versiyonunu daha da heyecanlı beklemeye başladım 🙂