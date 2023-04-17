Beklendiği gibi, Huawei Enjoy 60X bugün Çin’de düzenlenen Huawei Nova 11 serisi lansman etkinliğinde görücüye çıktı. Huawei Enjoy 60X, 90Hz yenileme hızına sahip 6,95 inç full-HD+ ekrana sahip ve 8GB RAM ve 512GB’a kadar yerleşik depolama alanı ile birlikte Snapdragon 680 işlemci ile beraber geliyor. Ana sensörü 50 megapiksel olan çift arka kamera ünitesine sahiptir. 8 megapiksel selfie sensörü ve 22,5W hızlı şarj desteği diğer önemli özelliklerdir. Üst kısmında ise geniş bir çentik bulunuyor.

Huawei Enjoy 60X özellikleri

Çift SIM (Nano) Huawei Enjoy 60X, HarmonyOS 3 üzerinde çalışıyor ve 90Hz yenileme hızı, 270Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6,95 inç full-HD+ (1.080×2.376 piksel) LCD ekrana sahip. Belirtildiği gibi, ekran selfie atıcısını barındırmak için orta büyüklükte merkezi olarak hizalanmış bir kesime sahiptir. 8GB RAM ile birlikte sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 680 işlemci ile beraber geliyor.

Optik için Huawei Enjoy 60X, 50 megapiksel birincil sensör ve 2 megapiksel derinlik sensörü barındıran çift arka kamera kurulumuna sahiptir. Ön tarafta f / 2.0 lensli 8 megapiksel özçekim kamera sensörü sunuyor.

Huawei Enjoy 60X, 512 GB yerleşik depolama alanı ile birlikte geliyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, GPS/ A-GPS ve USB Type-C bağlantı noktası yer alıyor. Sensörler arasında ortam ışığı sensörü, pusula, yerçekimi sensörü, jiroskop ve yakınlık sensörü yer alıyor. Kimlik doğrulama için arkaya monte edilmiş bir parmak izi sensörü de bulunmaktadır.

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Huawei, Huawei Enjoy 60X’i 22,5W hızlı şarjı destekleyen 7.000mAh pil ile paketledi. 512GB varyantı 22,5W’a kadar ters hızlı şarjı da destekliyor. Ayrıca, yaklaşık 171.6×79.9×8.9mm boyutlarında ve yaklaşık 216 gram ağırlığında.

Huawei Enjoy 60X Fiyatı

128GB belleğe sahip Huawei Enjoy 60X 1799 yuan (238 EUR), 256GB versiyon 1999 yuan (264 EUR) ve 512GB versiyon 2299 yuan (304 EUR) olarak fiyatlandırılıyor.