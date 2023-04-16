Xiaomi’nin popüler alt serisi Redmi ailesinde Redmi Note 12 dönemi geldi. Biz de ofiste bulunan Redmi Note 8, Redmi Note 9, Redmi Note 10, Redmi Note 11 ve Redmi Note 12 modellerini yan yana koyarak serinin gelişimine bir göz attık.

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Sizler de daha önce kullandığınız ya da halen kullanmakta olduğunuz Redmi Note serisi telefon hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın.

Redmi Note 8 özellikleri;

Boyut: 158.3 x 75.3 x 8.4 mm

Ağırlık: 190 gram

Ekran: 6,3 inç FHD+ IPS (GG5)

İşlemci: Snapdragon 665

Bellek: 3 GB / 4 GB

Depolama: 32 GB / 64 GB / 128 GB

SD Kart: Var

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Video: 4K 30 fps

Batarya: 4000 mAh

Şarj:18 Watt

Çıkış Fiyatı: 2.300TL

Redmi Note 9 özellikleri

Boyut: 162.3 x 77.2 x 8.9 mm

Ağırlık: 199 gram

Ekran: 6,53 inç FHD+ IPS (GG5)

İşlemci: MediaTek Helio G85

Bellek: 3 GB / 4 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

SD Kart: Var

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Video: FHD 30 fps

Batarya: 5020 mAh

Şarj: 18 Watt

Çıkış Fiyatı: 2.900TL

Redmi Note 10 özellikleri

Boyut: 160.5 x 74.5 x 8.3 mm

Ağırlık: 178,8 gram

Ekran: 6,43 inç FHD+ AMOLED (GG3)

İşlemci: Snapdragon 678

Bellek: 4 GB / 6 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

SD Kart: Var

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Video: 4K 30 fps

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 33 Watt

Eksralar: IP53 / Stereo Hoparlör

Çıkış Fiyatı: 3.200TL

Redmi Note 11 özellikleri

Boyut: 159.9 x 73.9 x 8.1 mm

Ağırlık: 179 gram

Ekran: 6,43 inç FHD+ AMOLED 90 Hz (GG3)

İşlemci: Snapdragon 680

Bellek: 4 GB / 6 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

SD Kart: Var

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Video: FHD 30 fps

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 33 Watt

Eksralar: IP53 / Stereo Hoparlör / NFC

Çıkış Fiyatı: 5.600TL

Redmi Note 12 özellikleri

Boyut: 165.7 x 76 x 7.9 mm

Ağırlık: 183,5 gram

Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED 120 Hz (GG3)

İşlemci: Snapdragon 685

Bellek: 6 GB

Depolama: 128 GB

SD Kart: Var

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Video: FHD 30 fps

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 33 Watt

Eksralar: IP53 / NFC

Çıkış Fiyatı: 8.500TL