Xiaomi’nin popüler alt serisi Redmi ailesinde Redmi Note 12 dönemi geldi. Biz de ofiste bulunan Redmi Note 8, Redmi Note 9, Redmi Note 10, Redmi Note 11 ve Redmi Note 12 modellerini yan yana koyarak serinin gelişimine bir göz attık.
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Dünden Bugüne Redmi Note Serisi | Redmi Note 8, 9, 10, 11 ve 12!
Sizler de daha önce kullandığınız ya da halen kullanmakta olduğunuz Redmi Note serisi telefon hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın.
Redmi Note 8 özellikleri;
Boyut: 158.3 x 75.3 x 8.4 mm
Ağırlık: 190 gram
Ekran: 6,3 inç FHD+ IPS (GG5)
İşlemci: Snapdragon 665
Bellek: 3 GB / 4 GB
Depolama: 32 GB / 64 GB / 128 GB
SD Kart: Var
Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 13 MP
Video: 4K 30 fps
Batarya: 4000 mAh
Şarj:18 Watt
Çıkış Fiyatı: 2.300TL
Redmi Note 9 özellikleri
Boyut: 162.3 x 77.2 x 8.9 mm
Ağırlık: 199 gram
Ekran: 6,53 inç FHD+ IPS (GG5)
İşlemci: MediaTek Helio G85
Bellek: 3 GB / 4 GB
Depolama: 64 GB / 128 GB
SD Kart: Var
Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 13 MP
Video: FHD 30 fps
Batarya: 5020 mAh
Şarj: 18 Watt
Çıkış Fiyatı: 2.900TL
Redmi Note 10 özellikleri
Boyut: 160.5 x 74.5 x 8.3 mm
Ağırlık: 178,8 gram
Ekran: 6,43 inç FHD+ AMOLED (GG3)
İşlemci: Snapdragon 678
Bellek: 4 GB / 6 GB
Depolama: 64 GB / 128 GB
SD Kart: Var
Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 13 MP
Video: 4K 30 fps
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 33 Watt
Eksralar: IP53 / Stereo Hoparlör
Çıkış Fiyatı: 3.200TL
Redmi Note 11 özellikleri
Boyut: 159.9 x 73.9 x 8.1 mm
Ağırlık: 179 gram
Ekran: 6,43 inç FHD+ AMOLED 90 Hz (GG3)
İşlemci: Snapdragon 680
Bellek: 4 GB / 6 GB
Depolama: 64 GB / 128 GB
SD Kart: Var
Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 13 MP
Video: FHD 30 fps
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 33 Watt
Eksralar: IP53 / Stereo Hoparlör / NFC
Çıkış Fiyatı: 5.600TL
Redmi Note 12 özellikleri
Boyut: 165.7 x 76 x 7.9 mm
Ağırlık: 183,5 gram
Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED 120 Hz (GG3)
İşlemci: Snapdragon 685
Bellek: 6 GB
Depolama: 128 GB
SD Kart: Var
Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP
Ön Kamera: 13 MP
Video: FHD 30 fps
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 33 Watt
Eksralar: IP53 / NFC
Çıkış Fiyatı: 8.500TL