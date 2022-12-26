2 Aralık tarihinde Huawei, yeni cihazı olan Huawei Enjoy 50z’yi tanıtmıştı. Huawei bugün bu cihazını Çin’de satışa sundu. Cihaz iki varyant ile birlikte geliyor.

6 GB RAM + 128 GB Dahili Depolama: 1199 Yuan (172 Amerikan Doları)

6 GB RAM + 256 GB Dahili Depolama: 1399 Yuan (201 Amerikan Doları)

Cihaz; yeşil, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk ile birlikte geliyor.

İçindekiler Huawei Enjoy 50z Teknik Özellikleri

Huawei Enjoy 50z Teknik Özellikleri

Huawei Enjoy 50z, Huawei Nova Y61’in yeniden isimlendirilmiş versiyonu. Cihaz 1600×720 piksel çözünürlükte IPS LCD bir ekrana sahip. Bu ekran 6.52 inç büyüklükte damla çentiğe sahip.

Cihaz kaputun altında ismi bilinmeyen sekiz çekirdekli bir yonga seti tarafından destekleniyor. Bu yonga setine 6 GB RAM eşlik ediyor. Henüz ismini bilmediğimiz yonga seti gücünü 22.5W kablolu hızlı şarj destekli 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise cihaz üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Bu kameraya 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Cihaz ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 5 MP çözünürlükte bir ön kamera sunuyor.

Cihazın ülkemize gelip gelmeyeceği ile ilgili elimizde herhangi bir bilgi bulunmuyor.