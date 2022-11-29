Bugün erken saatlerde Huawei, 2 Aralık’ta Çin’de bir lansman etkinliği düzenleyeceğini açıkladı. Şirket ayrıca bu konferansta Huawei Nova 10 SE akıllı telefonunu duyuracağını da doğruladı.

Birkaç saat sonra marka, bu etkinlikte başka bir cep telefonunu da görücüye çıkaracağını açıkladı. Bu cihazın resmi adı Huawei Enjoy 50z olacak.

Huawei tarafından paylaşılan teasera göre Çin için yakında çıkacak olan Huawei Enjoy 50z, muhtemelen yeniden markalanmış bir Huawei Nova Y61 olacak. Huawei Nova Y61, Ekim ayı sonunda küresel pazarlarda resmiyet kazanmıştı.

Benzer şekilde Huawei Nova 10 SE de uluslararası pazarlarda satışa sunuluyor. Ancak söylentilere göre bu konferansta üç ürün daha duyurulabilir. Bunlar, Huawei Watch Buds ( dahili TWS kulaklığa sahip bir akıllı saat ), Huawei Çocuk Saati 5X ve Huawei FreeBuds 5i.

Huawei Enjoy 50z’ye geri dönersek, damla çentikli 6.52 inç HD+ ekran, sekiz çekirdekli CPU, 50MP (ana kamera) + 2MP (makro kamera) + 2MP (derinlik kamerası) üçlü kamera sistemi içeren ismi henüz bilinmeyen bir yonga seti ile birlikte gelecek. Cihazın ön kamerası ise 5 MP çözünürlüğünde olacak. Huawei Enjoy 50z, 22.5W kablolu hızlı şarj destekleyen 5000 mAh bir bataryaya da sahip olacak.